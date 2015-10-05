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Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi

4 yıl
36,9b
1
Dijital Perde
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Herkese merhaba ben Yunus, Dijital Perde'nin bu bölümünde vizyona yeni giren Marslı filminin incelemesini yapıp, seyir keyfinizi kaçırmadan film hakkındaki görüşlerimizi dile getireceğiz.

Tam da Mars'da su bulundu haberlerinin çıktığı bu günlerde vizyona giren film, olduğundan fazla merak uyandırdı. 2015 senesinde birbirinden güzel bilim-kurgu filmlerinin de vizyona girmesiyle, filme olan ilgi ve alaka da oldukça yüksekti. Özellikle Interstaller gibi bir başyapıtı izleyen herkes, o kızıl gezegene karşı inanılmaz bir merak duyarken, Marslı bize o atmosferi çok daha farklı bir açıdan aktarıyor.

Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi
İncelemeye geçmeden önce, filme zemin hazırlayan meşhur kitapdan bahsetmek istiyorum. Andy Weir'in kaleminden çıkan kitap, oldukça ses getirmiş, kısa zaman içinde de en çok satanlar listesine girmişti. O gizemli atmosferi ince detaylarla aktaran kitabın başarısı, hiç kuşkusuz hikayenin beyaz perdeye taşınmasına katkı sağladı.
Bu arada değinmeden geçmek istemiyorum, Weir eski bir Blizzard çalışanı ve Warcraft II oyununun programcılarından biriydi.
Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi
 

Weir babasının fizikçi olmasından mıdır bilinmez ama yazım sürecinde bilimsel gerçeklere dayalı olması adına, Mars'daki koşulları, insanlı uzay uçuş tarihini ve botanik gibi konuları çok iyi araştırıp kitabı ona uygun kaleme dökmüş. Fakat filmde ve kitapda, mantıksız bir çok olayda var. Kendiside bir röportajında bunu itiraf etmişti. Seyir keyfinizi bozmaması adına bunları şimdilik aktarmıyorum.

Filmin yönetmeni Ridley Scott, Gladyatör, Alien gibi filmlerinden alıştığımız o geniş açılı ve gerçekten hayranlık uyandıran çekimlerini Marslı'da da sergilemiş. Üç boyutlu olmasınında etkisiyle kızıl topraklar inanılmaz güzellik ve kaliteyle karşımıza geliyor. 
Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi
 

Yavaş yavaş filme geçerken öncelikle 2 saatten biraz uzun olduğunu belirtmek istiyorum fakat ne varki konusu geçen gezegen ve hikaye öylesine sürükleyici ki, filmin sonuna kadar sıkılmıyorsunuz. 

Marsa araştırma ve görev için giden bir grup Nasa ekibi, talihsiz bir fırtına yüzünden görevi iptal etmek zorunda kalır. Tam da bu fırtına sırasında ekipten Mark Watney kaza geçirir ve öldü zannedilir. Ekip mecburen onu orada bırakıp yoluna devam eder. Fakat Watney ölmemiştir ve tek başına kızıl gezegende hayatta kalmaya ve geri dönmek için Nasa ile bağlantıya geçmeye çalışacaktır.
Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi
 
Watney çok zeki ve komik bir astronot ve onu Matt Damon canlandırıyor. Şunu baştan söylemek istiyorum ki, oyunculuğuna bayıldım, bayıldık. Son zamanlarda zaten kalitesini ve oyunculuğunu konuşturan Damon, Marslı ile bir tık yukarı çıkmış durumda. Interstaller filminden sonra yine uzay temalı Marslı'da da karşımıza çıkıyor ve bizi kendine tekrar hayran bırakıyor. Karakterin kendisi o zorlu süreçte sürekli neşeli ve esprili ve Damon bu özelliğini bizlere çok iyi yansıtıyor.
  
Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi
Film Salak ile Avanak serisinden tanıdığımız Jeff Daniels ve Game of Thrones' dan tanıdığımız Sean Bean gibi usta isimleride barındıran geniş ve kaliteli bir kadroya sahip. Yan karakterler dahi özenle seçilmiş ve oyunculukları çok başarılı.
Filmin eksik gördüğüm yanları ise mantıksal bazı çelişki ve hataları oldu. Botanik bilgiler ve uzaya yolculuk kısmında verilen detaylar izlerken bir anda ''Yok artık daha neler!'' dedirtirken zaten filmin bir bilim-kurgu olması, bu tepkiyi bir nebzede olsa geri çektiriyor ve odağımızı çok fazla bozmuyor.  Kitabın yazarı Weir'in kendisi bile bazı detaylar için ''Açıkçası kafamdan uydurdum!'' diyerek, gelecek eleştirileri bir noktada yumuşatmayı umuyor.
 
Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi

Son olarak bilim-kurgu filmlerinde en önemli unsurlardan biri olan müziklere değinmek istiyorum. Ödüllü sanatçı David Bowie gerçekten ustalığını konuşturmuş ve bilim-kurgu yapımlarında mutlaka filme elinin değmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş.

Kısaca toparlamak gerekirse, Marslı filmi mutlaka sinemada görülmesi gereken bir yapım.   Uzay temalı bilim-kurgu severler için kült yapımlardan biri olan Gravity'den çok daha iyi, son zamanların en iyi filmlerinden Interstallerin ise biraz gerisinde olan film farklı bakış açısı ve hikayesiyle Mars gezegeninin o harika atmosferini bize doyasıya yaşama şansı veriyor. Bu sıralar sinemaya gitmeyi düşünüyorsanız, ilk önceliğiniz 3D seçeneği ile Marslı olmalı. 



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Speed-Step 4 yıl en beğenilen
Yine iş yapana yapma diyenler gelmiş :) daha erken bekliyordum ama topluca bir saati beklemişler. Arkadaşlar bu işi daha ileri nasıl götürürüz varsa öneriniz saatlerce yazalım tartışalım ama lütfen yapma etme diyeceksiniz vaktinizi boşa harcamayın.

Siz oturmaya devam edin, zahmet edip lütfen bu incelemelere tıklamayın. Çok değerli vaktimizi harcamayın. Zira biz dileyen tıklar izler diye farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz.

Olumlu eleştiriler ile yön verenler darılmasın lütfen sözüm onlara değil.
Yine iş yapana yapma diyenler gelmiş :) daha erken bekliyordum ama topluca bir saati beklemişler. Arkadaşlar bu işi daha ileri nasıl götürürüz varsa öneriniz s...
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darkdiva 4 yıl
"Gravity'den iyi Interstellar'dan biraz geride" cümlesi çok iyi durmamış bence. Filmleri böyle basitçe karşılaştırmak iyi değil diye düşünüyorum. Gravity ile konu olarak biraz benzer ama Interstellar'ın bu iki filmden de çok ayrı bir yerde olduğu aşikar. Ayrıca Gravity bazı yönlerden bu filmden daha ileride diye düşünüyorum.
"Gravity'den iyi Interstellar'dan biraz geride" cümlesi çok iyi durmamış bence. Filmleri böyle basitçe karşılaştırmak iyi değil diye düşünüyorum. Gravity ile ko...
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veteriner69 4 yıl
Bundan sonra "Film Tanıtımı" başlığını kullanmanızı öneririm.
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DH Misafiri 4 yıl
dün izledim 3d görüntü capitol de karanlık geldi. senaryo güzel sıkılmadım ama imdb si 8 olacak bir filmde değil. ailecek izlenebilecek ustruplu bir film.
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LokmanHekim 4 yıl
Güzel bir inceleme olmuş.Filme gitmeyi düşünüyorum. Bu şekilde incelemelerinizin devamını bekliyorum. Elinize sağlık.
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malifural 4 yıl
dün capitol de izledim 3d si karanlıktı sanırım capitolün sahnesinden kaynaklı. güzel film sıkmıyor ama imdb de 8 de edecek bir film değil.ailecek izlenebilecek bir film.
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blizzard3 4 yıl
Sirkadyen
1977nin dandik teknolojisi ile gönderilen Voyager araçları halen Dünyaya sinyal gönderiyor 19 küsür milyar kilometre uzaktan. Uzay araçları mazotla çalışmıyor, enerjilerini temel olarak radyoaktiviteden alırlar.

beyinsiz asker onlar uzay aracları yani onlar havada suzulen uydular marsın yuzeyinde hareket eden uzay aracı deyil once bi ogren ondan sonra gel
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E_Aydin35 4 yıl
Uzun zamnadır takip ettiğim bir yapım, özellikle Interstellar'da bir albeni kazanan başrol oyuncusu bu yapımı tek başına sırtlayabileceğini ve hakkını vereceğini gösterdi.. Film sevdalısı biri olarak gündemi konu alan ve tabi birazda bilim-kurgu ile harmanlanan filmlerin, kült yapıtların ülkemiz adına da yaygınlaşmasını umuyorum.. :)
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byakrep 4 yıl
Kısa ve öz bir anlatım olmuş çenenize sağlık
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sitrathmore 4 yıl
Litigant
strathmorea
Speed-Step
strathmorea Olumlu eleştiriler ile yön vermeye çalışanlar darılmasın ama olumsuz eleştirilerle yön vermeye çalışanlar ne yaparsa yapsın, oturmaya devam etsin, incelemelerinize tıklamasın çok ta önemli değil dimi. Öncelikle olumsuz eleştiriye bu kadar katlanamamak niye? Olumsuz eleştiride dikkate alındığında gayet yapıcı sonuçlar çıkarabilir. Dileyen izler tıklar diye yapacaksanız. yemek programı, belgesel, müzik programı vs de yapıverin. E nede olsa burası teknoloji ve donanım sitesi değil mi.! Eleştiri yapanlar için topluca bu saati beklemişler diyorsunuz, bir gün o küçümsediğiniz insanlar topluca bu siteye girmeyi bıraktığında siz de yönetim olarak topluca arar durursunuz o kişileri.
Amatör olarak yazılar yazıyorum demişsiniz ama yazılanı anlayamamışsınız bile :) Yapma etme diyen tayfadan olduğunuzdan olsa gerek. Evet yapma diyenleri dikkate almıyoruz tekrar yazmam gerekmesi garip ama durum bu. Eğer yapılan işi nasıl geliştireceğimizi biliyorsanız yazın tartışalım ama yok yapma diyecekseniz kalsın. Tıklayıp konuya dahi girmeyin zamanınıza yazık.
Benim amatör olarak yazmamı sözüm ona yazılanı anlayamamaya vurgu yapmada kullanarak yaptığınız küçümseme ve sonrasındaki o smile ile neye ne kadar önem verdiğiniz çok açık görülüyor. Evet sizin ağzınızla ben yapma etme diyen tayfadayım. Bu tayfaların yazdıklarını ne kadar dikkate aldığınız belli oluyor. Siz yaptığınız işi geliştirmekle ilgili fikir istiyorsanız önce ekseninize oturun, eksen kayması yaşıyorsunuz. Reyting getirir uğruna farklı kulvarlara kaymak yerine mevcut site ismini betimleyen çalışmalar yapın. Bu kadar basit bir mevzuyu bana bu kadar açıklattığınız ama anlayamadığınız için ayrı bir dumur oluyorum orası da ayrı bir konu.
Harbi ne boş beleş adamlarsiniz. Adam güzel bir şekilde filmi incelemiş size inat eleştiri demeyecrgim. Bu konuda müthiş derecede uzman olmasına gerek yok. Madem ahkâm keseceksin girme olum, tıklama, okuma. Kurtulamadık ülkece su tiplerden.

Editör, Strathmorea nickiyle bu elamanın yazdığı üstteki mesaja verdiğim cevabı hakaret içermediği halde neden sildin bunu açıkla!?. Üstelik şahıs bana giydirirken hangi sebeple, ne hakla yazdığım mesajı silersiniz. Sitenizi pohpohlayan ama bana yukarıdaki cümleleri yazan şahsa tık yok fakat sırf sitenizi eleştirdim diye yorumumu silmek var. Hadi bunu geçtim bu konuya yorum yazmamı da engellemişsiniz. Yani hakkımı da aramama engel oluyorsunuz. Sadece bunun için bu hesabı açtırdınız bana. Yazıklar olsun topunuza. Ayıp denen bir şey var. Alın görün Donanım Haber nasıl ellerde.
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Spielberg 4 yıl sitrathmore
sitrathmore
Litigant
Orijinalden alıntı: strathmorea
Orijinalden alıntı: Speed-Step
Orijinalden alıntı: strathmorea Olumlu eleştiriler ile yön vermeye çalışanlar darılmasın ama olumsuz eleştirilerle yön vermeye çalışanlar ne yaparsa yapsın, oturmaya devam etsin, incelemelerinize tıklamasın çok ta önemli değil dimi. Öncelikle olumsuz eleştiriye bu kadar katlanamamak niye? Olumsuz eleştiride dikkate alındığında gayet yapıcı sonuçlar çıkarabilir. Dileyen izler tıklar diye yapacaksanız. yemek programı, belgesel, müzik programı vs de yapıverin. E nede olsa burası teknoloji ve donanım sitesi değil mi.! Eleştiri yapanlar için topluca bu saati beklemişler diyorsunuz, bir gün o küçümsediğiniz insanlar topluca bu siteye girmeyi bıraktığında siz de yönetim olarak topluca arar durursunuz o kişileri.
Amatör olarak yazılar yazıyorum demişsiniz ama yazılanı anlayamamışsınız bile :) Yapma etme diyen tayfadan olduğunuzdan olsa gerek. Evet yapma diyenleri dikkate almıyoruz tekrar yazmam gerekmesi garip ama durum bu. Eğer yapılan işi nasıl geliştireceğimizi biliyorsanız yazın tartışalım ama yok yapma diyecekseniz kalsın. Tıklayıp konuya dahi girmeyin zamanınıza yazık.
Benim amatör olarak yazmamı sözüm ona yazılanı anlayamamaya vurgu yapmada kullanarak yaptığınız küçümseme ve sonrasındaki o smile ile neye ne kadar önem verdiğiniz çok açık görülüyor. Evet sizin ağzınızla ben yapma etme diyen tayfadayım. Bu tayfaların yazdıklarını ne kadar dikkate aldığınız belli oluyor. Siz yaptığınız işi geliştirmekle ilgili fikir istiyorsanız önce ekseninize oturun, eksen kayması yaşıyorsunuz. Reyting getirir uğruna farklı kulvarlara kaymak yerine mevcut site ismini betimleyen çalışmalar yapın. Bu kadar basit bir mevzuyu bana bu kadar açıklattığınız ama anlayamadığınız için ayrı bir dumur oluyorum orası da ayrı bir konu.
Harbi ne boş beleş adamlarsiniz. Adam güzel bir şekilde filmi incelemiş size inat eleştiri demeyecrgim. Bu konuda müthiş derecede uzman olmasına gerek yok. Madem ahkâm keseceksin girme olum, tıklama, okuma. Kurtulamadık ülkece su tiplerden.

Editör, Strathmorea nickiyle bu elamanın yazdığı üstteki mesaja verdiğim cevabı hakaret içermediği halde neden sildin bunu açıkla!?. Üstelik şahıs bana giydirirken hangi sebeple, ne hakla yazdığım mesajı silersiniz. Sitenizi pohpohlayan ama bana yukarıdaki cümleleri yazan şahsa tık yok fakat sırf sitenizi eleştirdim diye yorumumu silmek var. Hadi bunu geçtim bu konuya yorum yazmamı da engellemişsiniz. Yani hakkımı da aramama engel oluyorsunuz. Sadece bunun için bu hesabı açtırdınız bana. Yazıklar olsun topunuza. Ayıp denen bir şey var. Alın görün Donanım Haber nasıl ellerde.

Selamlar, yorumlara ben değil, gelen şikayetler doğrultusunda forum yetkilileri müdahale ediyor. Bilginize.
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bytradm 4 yıl
teşekkürler bilim-kurgu uzay filmlerini&dizilerini
çok severim. normalde çok utopik görünenler
bence gerçeğe en yakın olanlrı.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Olmayan Marsliyi,Olan Karsliya Tercih ederim.
Emre Kockaya.
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Stand Alone 4 yıl
İnceleme yerine tanıtım kelimesini kullanmanız daha doğru olur. Sadece vizyona girecek olan filmleri değil, aynı zamanda kült filmlere de zaman ayırırsanız sevinirim.
Çoğu kişi Forrest Gump, Esaretin Bedeli gibi kaliteli filmlerden haberdar değil.
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Trapdoor 4 yıl
Ülkemin gençleri internetle tanıştı-tanışalı üslup-edep-adap gibi kelimelerin içi doldurulamaz oldu. Artık herkes bilir-kişi, herkes sizin ya da bizim yaptığımız işte usta. Nede olsa lûgatımızda "bilmiyorum" kelimesi yoktur, her naneyi üç aşağı beş yukarı biliriz. DonanımHaber'i uzun süredir takip ederim. Çoğu sorunumu bu sitede çözdüğüm gibi birçok yeni şey de kattı bu site bana. Yeni bir konu denenmesi açıkçası çok hoşuma gitti. Evet, piyasada bu işi çok daha iyi yapan kişiler de var belki ama ben onları da izliyorum. "X" kişisinin yanısıra "Y" kişisinin bakışaçısını da görmekte fayda var çünkü. Editör'ün daha önce mobil uygulama sunumlarını da izledim. Ürettiği her içerikte üzerine koyarak ilerliyor. Evet hataları var tabi ama en azından klavye başında şu böyle olacak diye konuşup sıfır üretkenlik durumunda kalmak yerine girişkenlik gösterip, üzerine uğraşıp, hoş bir sunumla üretme çabası içersinde.

Başarılarınızın devamını dilerim DH ailesi.
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