Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi

Herkese merhaba ben Yunus, Dijital Perde'nin bu bölümünde vizyona yeni giren Marslı filminin incelemesini yapıp, seyir keyfinizi kaçırmadan film hakkındaki görüşlerimizi dile getireceğiz.

Tam da Mars'da su bulundu haberlerinin çıktığı bu günlerde vizyona giren film, olduğundan fazla merak uyandırdı. 2015 senesinde birbirinden güzel bilim-kurgu filmlerinin de vizyona girmesiyle, filme olan ilgi ve alaka da oldukça yüksekti. Özellikle Interstaller gibi bir başyapıtı izleyen herkes, o kızıl gezegene karşı inanılmaz bir merak duyarken, Marslı bize o atmosferi çok daha farklı bir açıdan aktarıyor.

İncelemeye geçmeden önce, filme zemin hazırlayan meşhur kitapdan bahsetmek istiyorum. Andy Weir'in kaleminden çıkan kitap, oldukça ses getirmiş, kısa zaman içinde de en çok satanlar listesine girmişti. O gizemli atmosferi ince detaylarla aktaran kitabın başarısı, hiç kuşkusuz hikayenin beyaz perdeye taşınmasına katkı sağladı.

Bu arada değinmeden geçmek istemiyorum, Weir eski bir Blizzard çalışanı ve Warcraft II oyununun programcılarından biriydi.

Weir babasının fizikçi olmasından mıdır bilinmez ama yazım sürecinde bilimsel gerçeklere dayalı olması adına, Mars'daki koşulları, insanlı uzay uçuş tarihini ve botanik gibi konuları çok iyi araştırıp kitabı ona uygun kaleme dökmüş. Fakat filmde ve kitapda, mantıksız bir çok olayda var. Kendiside bir röportajında bunu itiraf etmişti. Seyir keyfinizi bozmaması adına bunları şimdilik aktarmıyorum.

Filmin yönetmeni Ridley Scott, Gladyatör, Alien gibi filmlerinden alıştığımız o geniş açılı ve gerçekten hayranlık uyandıran çekimlerini Marslı'da da sergilemiş. Üç boyutlu olmasınında etkisiyle kızıl topraklar inanılmaz güzellik ve kaliteyle karşımıza geliyor.

Yavaş yavaş filme geçerken öncelikle 2 saatten biraz uzun olduğunu belirtmek istiyorum fakat ne varki konusu geçen gezegen ve hikaye öylesine sürükleyici ki, filmin sonuna kadar sıkılmıyorsunuz.

Marsa araştırma ve görev için giden bir grup Nasa ekibi, talihsiz bir fırtına yüzünden görevi iptal etmek zorunda kalır. Tam da bu fırtına sırasında ekipten Mark Watney kaza geçirir ve öldü zannedilir. Ekip mecburen onu orada bırakıp yoluna devam eder. Fakat Watney ölmemiştir ve tek başına kızıl gezegende hayatta kalmaya ve geri dönmek için Nasa ile bağlantıya geçmeye çalışacaktır.

Watney çok zeki ve komik bir astronot ve onu Matt Damon canlandırıyor. Şunu baştan söylemek istiyorum ki, oyunculuğuna bayıldım, bayıldık. Son zamanlarda zaten kalitesini ve oyunculuğunu konuşturan Damon, Marslı ile bir tık yukarı çıkmış durumda. Interstaller filminden sonra yine uzay temalı Marslı'da da karşımıza çıkıyor ve bizi kendine tekrar hayran bırakıyor. Karakterin kendisi o zorlu süreçte sürekli neşeli ve esprili ve Damon bu özelliğini bizlere çok iyi yansıtıyor.

Film Salak ile Avanak serisinden tanıdığımız Jeff Daniels ve Game of Thrones' dan tanıdığımız Sean Bean gibi usta isimleride barındıran geniş ve kaliteli bir kadroya sahip. Yan karakterler dahi özenle seçilmiş ve oyunculukları çok başarılı.

Filmin eksik gördüğüm yanları ise mantıksal bazı çelişki ve hataları oldu. Botanik bilgiler ve uzaya yolculuk kısmında verilen detaylar izlerken bir anda ''Yok artık daha neler!'' dedirtirken zaten filmin bir bilim-kurgu olması, bu tepkiyi bir nebzede olsa geri çektiriyor ve odağımızı çok fazla bozmuyor. Kitabın yazarı Weir'in kendisi bile bazı detaylar için ''Açıkçası kafamdan uydurdum!'' diyerek, gelecek eleştirileri bir noktada yumuşatmayı umuyor.

Son olarak bilim-kurgu filmlerinde en önemli unsurlardan biri olan müziklere değinmek istiyorum. Ödüllü sanatçı David Bowie gerçekten ustalığını konuşturmuş ve bilim-kurgu yapımlarında mutlaka filme elinin değmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş.

Kısaca toparlamak gerekirse, Marslı filmi mutlaka sinemada görülmesi gereken bir yapım. Uzay temalı bilim-kurgu severler için kült yapımlardan biri olan Gravity'den çok daha iyi, son zamanların en iyi filmlerinden Interstallerin ise biraz gerisinde olan film farklı bakış açısı ve hikayesiyle Mars gezegeninin o harika atmosferini bize doyasıya yaşama şansı veriyor. Bu sıralar sinemaya gitmeyi düşünüyorsanız, ilk önceliğiniz 3D seçeneği ile Marslı olmalı.



