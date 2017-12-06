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Diyanet: Telefon ve internet ile boşanma gerçekleşebilir

Diyanet İşleri, yayınladığı fetva ile internet, telefon, SMS ve faks gibi farklı iletişim araçları üzerinden "boş ol" diyerek boşanma gerçekleşebileceğini açıkladı. Bu açıklama tartışma yarattı.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Diyanet: Telefon ve internet ile boşanma gerçekleşebilir
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, geçtiğimiz ay “Boş ol” demekle boşanmanın gerçekleşeceğini hakkında fetva vermiş ve tepki toplamıştı. Diyanet bu sefer de farklı iletişim araçlarıyla boşanmanın gerçekleşebileceğine dair fetva yayınladı ve yeni bir tartışma yarattı.

Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK), sorulan bir soruya yanıt olarak boşanmanın internet, telefon, SMS, faks veya mektup aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

Bir vatandaştan gelen “Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu aynen şu cevabı verdi:

“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir. Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar.”

Diyanet, geçtiğimiz hafta Bitcoin ve türevi sanal paralar için de açıklamalarda bulunmuştu. Arkasında devlet otoritesi bulunmadığı veya altın gibi zati bir değere sahip olmadığı için şuan için Bitcoin ve türevi sanal paraların dinen uygun olmadığını açıklamıştı. Diyanetin bu açıklaması da büyük tepki çekti.


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Steve Dogs 1 yıl en beğenilen
Eşe faks çekildi diyelim. Peki ya eş, Superonline'a gönderilen ama birtürlü işleme konmayan iptal dilekçesi gibi işleme koymazsa eşimizi BTK'ya mı yoksa Diyanet İşleri'ne mi şikayet edeceğiz?
Eşe faks çekildi diyelim. Peki ya eş, Superonline'a gönderilen ama birtürlü işleme konmayan iptal dilekçesi gibi işleme koymazsa eşimizi BTK'ya mı yoksa Diyanet...
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VirgilSollozzo 1 yıl
Diyanet kapatılsın, diyanet için ayrılan kaynaklar eğitim sistemimizin gelişimi için kullanılsın.. Bilhassa üniversiteler ve anadolu - fen liselerimiz için.
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seckinim 1 yıl
Din işlerini "Boş ol" dum. Mutluyum.
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Merkur 1 yıl
Adamlar çalışıyor.
Yargıtay'dan bir önemli karar daha... Misafire iyi davranmamak...
Oya ARMUTÇU / ANKARA
14.12.2017 - 00:33 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 01:24
Yargıtay, eve gelen konuklara ilgi göstermeyerek ‘eşi küçültücü duruma düşürmeyi’ boşanma nedeni saydı.

hurriyet.com.tr/...
hurriyet.com.tr/...
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aslanoto 1 yıl
Telefon ve internet ile her şey hallediliyorda, karı koca kullanamıyor, anlaşmanın en iyi yolu, sessiz mesajlaşmadır, ayarlanmamış ses tonu iticidir, derdini mesajla yazarsın, gelen mesajı saatlerce düşünür taşınırsın, cevaplarken yanlış yapmazsın, ama sesli konuşmada anında hata yaparsın, anlık konuşmalar çok risklidir.
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mserifoglu 1 yıl
Bu haberin yapıldığı gün yaptığım yorum forumda ki gerici ve yobaz bir admin tarafından hiçbir gerekçe ve uyarı yapılmaksızın silinmiştir. Destek kısmında nedenini sorduğumda ''Hakaret içeriğinden dolayı silinmiş durumda.'' diye saçma sapan bir cevap verilmiştir. Yazdığım mesaj bu orta doğu bataklığında yıllarca uygulanan bir şey ama nedense lafı yapılınca bazı bedevi zihniyetli kişilerin zoruna gitmiş olmalı ki kendi gerçeklerinin ayyuka çıkma korkularından olsa gerek uyarı bile yapmadan silmişler. Yıllar önce benzer uygulamalar shiftdelete.net gibi gerici yobazların cirit attığı forumda da uygulanıyordu, şimdi bakıyorum burasıda malum sitenin izinden gitmeye başlamış. Dışarıda 2 tane koyun emanet edilmeyecek tipleri yılların forumunda ''yönetici'' yapmışlar. Silinen mesajımı tekrar yazıyorum hadi silmeye devam edin. Hatta yetmez forumdan uzaklaştırın. Mesajımı silen sözde ''yöneticinin'' hakaret içerdiğini iddia ettiği kısımları göstermesini ve yazdıklarımın aksini kanıtlayan iddialarını yazması için konu altına bekliyorum.

Silinen mesajım aynen aşağıda ki gibidir. Mesajımda bahsettiğim malum zihniyetteki kişiler gerçeklerinizin ortaya çıkmaması için şikayet etmeye devam edin. Bu ülke sizi daha önce de olduğu gibi tekrar tarihin çöplüğüne atmasını bilecektir.


Herkes işi gırgıra vurmuş ama gaye yeterince açık. Çocuk yaşta kızla imam nikahı kıyıp ''evlenen'' sözüm ona müslümanlar için uydurulmuş bir şey. 10 yaşında koynuna aldığı çocuk evden kaçtığında ''kocası'' artık yerinden bile kalkmadan telefonla kızı ve ailesini arayıp boşadım diyebilecek. Eee bedevinin kolaylık dini de bunu gerektirirdi zaten.


Son olarak ışide terörist yetiştirmekten başka vasfı olmayan imam hatipler kapatılsın.

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ornitolog 1 yıl
Evlenmeye hoca lazımsa bosanmayı da hoca yapmalı burası musluman ulke

Evlendırme 100tl bosatma 500tl olmalı.
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winwin35 1 yıl
Sosyal medya ile tanışıp evlenen, telefonla boşanır.
b.kla yapılan, sidikle bozulur ata sözünü boşuna söylememişler.
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Arcatera 1 yıl
Mektup yazarak hanımını boşamak sahih olduğu gibi, mail, mesaj veya telefonla da, hanımını boşamak sahihtir. Mektup veya mail yazmak, sesli veya sessiz mesaj göndermek yahut telefonla konuşmak; birini vekil edip, onunla haber göndermek gibidir. Vekile yaptırılan iş, bu yollarla da yapılabilir.
Bu din kitaplarında yazan bir bilgi. Diyanet yeni birşey çıkarmıyor ki niye tartışma konusu oluyor ?
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huntedman 1 yıl
Diyanet boş ol boş ol boş ol.
Oh be kurtuldum diyanetten.
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OnurFB1453 1 yıl
Whatsapp son online süresi kapatılırsa nasıl olucak hocam:)
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Bu kafayı biliyoruz arkadaşlar;gerici,medrese kafası,zamanında Osmanlıda resim asmak bile sorundu,
"1836'da duvara resim asmak,1926'da Ankara meydanlarından birine heykel dikmekten daha güç" der Falih Rıfkı Atay.
Ülkeyi,Osmanlıyı bataklığa sürükleyen bu çağ dışı kafaya hiç bir şekilde fırsat,hiç bir şekilde güç verilmemeli,gücü ele alırsalar neler olacağını Feto ile gördük zaten...
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SiyahPapyon 1 yıl
+ boşanalım mı ?
- olr tmm .s
Mission Complete
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