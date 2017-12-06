Diyanet: Telefon ve internet ile boşanma gerçekleşebilir

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, geçtiğimiz ay “Boş ol” demekle boşanmanın gerçekleşeceğini hakkında fetva vermiş ve tepki toplamıştı. Diyanet bu sefer de farklı iletişim araçlarıyla boşanmanın gerçekleşebileceğine dair fetva yayınladı ve yeni bir tartışma yarattı.

Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK), sorulan bir soruya yanıt olarak boşanmanın internet, telefon, SMS, faks veya mektup aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

Bir vatandaştan gelen “Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu aynen şu cevabı verdi:

“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir. Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar.”

Diyanet, geçtiğimiz hafta Bitcoin ve türevi sanal paralar için de açıklamalarda bulunmuştu. Arkasında devlet otoritesi bulunmadığı veya altın gibi zati bir değere sahip olmadığı için şuan için Bitcoin ve türevi sanal paraların dinen uygun olmadığını açıklamıştı. Diyanetin bu açıklaması da büyük tepki çekti.