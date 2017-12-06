Diyanet: Telefon ve internet ile boşanma gerçekleşebilir

Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK), sorulan bir soruya yanıt olarak boşanmanın internet, telefon, SMS, faks veya mektup aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
Bir vatandaştan gelen “Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu aynen şu cevabı verdi:
“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir. Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar.”
Diyanet, geçtiğimiz hafta Bitcoin ve türevi sanal paralar için de açıklamalarda bulunmuştu. Arkasında devlet otoritesi bulunmadığı veya altın gibi zati bir değere sahip olmadığı için şuan için Bitcoin ve türevi sanal paraların dinen uygun olmadığını açıklamıştı. Diyanetin bu açıklaması da büyük tepki çekti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hurriyet.com.tr/...
hurriyet.com.tr/...
Silinen mesajım aynen aşağıda ki gibidir. Mesajımda bahsettiğim malum zihniyetteki kişiler gerçeklerinizin ortaya çıkmaması için şikayet etmeye devam edin. Bu ülke sizi daha önce de olduğu gibi tekrar tarihin çöplüğüne atmasını bilecektir.
Son olarak ışide terörist yetiştirmekten başka vasfı olmayan imam hatipler kapatılsın.
Evlendırme 100tl bosatma 500tl olmalı.
b.kla yapılan, sidikle bozulur ata sözünü boşuna söylememişler.
Bu din kitaplarında yazan bir bilgi. Diyanet yeni birşey çıkarmıyor ki niye tartışma konusu oluyor ?
Oh be kurtuldum diyanetten.
"1836'da duvara resim asmak,1926'da Ankara meydanlarından birine heykel dikmekten daha güç" der Falih Rıfkı Atay.
Ülkeyi,Osmanlıyı bataklığa sürükleyen bu çağ dışı kafaya hiç bir şekilde fırsat,hiç bir şekilde güç verilmemeli,gücü ele alırsalar neler olacağını Feto ile gördük zaten...
- olr tmm .s
Mission Complete
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4252 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
diyanet, diyanet işleri ve