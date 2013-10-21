Donanım Haber Bölüm 1 Tekrarı - 720P HD

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İlk bölüm tekrarı HD kalitesinde sizlerle.

TV2'de yayınlanan bölümlere sorularınız ile katılım için video çekip gönderebilir veya direkt yazı ile de katılım sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken içeriği donanimhaber@tv2.com.tr adresinden bize iletmek.