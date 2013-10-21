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Donanım Haber Bölüm 1 Tekrarı - 720P HD

6 yıl
14,2b
1
Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Her Cumartesi Tv2 ekranlarında sizlerle buluşan Donanım Haber'in Bilim ve Teknoloji ile dolu içeriğini artık WEB'den de takip edebileceksiniz.
İlk bölüm tekrarı HD kalitesinde sizlerle. 
TV2'de yayınlanan bölümlere sorularınız ile katılım için video çekip gönderebilir veya direkt yazı ile de katılım sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken içeriği donanimhaber@tv2.com.tr adresinden bize iletmek.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
poyraz_371 6 yıl en beğenilen
Kızcağız yabancılık çekiyor gibi...Çokta soyutlanmış...
Program, ayakta değilde oturarak karşılıklı yapılsa belki o kadar sırıtmayacak...
Açık söylemek gerekse 2si1 deki samimi, sıcak hava yoktu, umarım ilerleyen programlar da olur...Başarılarınızın devamını....
Kızcağız yabancılık çekiyor gibi...Çokta soyutlanmış...Program, ayakta değilde oturarak karşılıklı yapılsa belki o kadar sırıtmayacak...Açık söylemek g...
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Yanıtla +17
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Peregrino 6 yıl
Kaliteli bir program yaptiginiz icin teşekkürler.
Yanıtla +10
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Uygulamalar sunulurken altında uygulamanın adı yazsa çok güzel olur mesela bu programda hareketle açılan bi uygulama var ama ben anlamadım ve dolayısıyla bulamadım bilenler uygulamanın adını yazarsa sevinirim. Teşekkürler
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tubejh 6 yıl
java'da video çalışmıyor html dede ses normal fps çok yavaş.
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qmerzM 6 yıl
Mesut reyizz
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DH Misafiri 6 yıl
note 4 çıkacak 3ün incelemesi hala yok
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turkeytv 6 yıl Speed-Step
Speed-Step
Her Cumartesi Tv2 ekranlarında sizlerle buluşan Donanım Haber'in Bilim ve Teknoloji ile dolu içeriğini artık WEB'den de takip edebileceksiniz.

 

İlk bölüm tekrarı HD kalitesinde sizlerle. 

 

TV2'de yayınlanan bölümlere sorularınız ile katılım için video çekip gönderebilir veya direkt yazı ile de katılım sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken içeriği donanimhaber@tv2.com.tr adresinden bize iletmek.

 





paraya para demiyorsunuz
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faya85 6 yıl
pampam erdi nerden yaa O yoksa izlemem aga !
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spacenet 6 yıl
Mesut Abi, programın tüm bölümlerini izledim. Programda büyük bir yön sorunu var. Köşelerde duranlar için sorun yok ama ortada kim kalırsa kafasını nereye çevireceğini şaşırıyor. Sunucuyla sizin aranızda kalıyorlar. Bence bu problemi aşmak için; siz o bayanın yanına geçmeli ve 45 derece açılı ters V şeklindeki bir masda diğer iki arkadaşı karşınıza almalısınız. Böylece sürekli aynı yöne bakıp sohbet edebilirsiniz. Şu anki düzen özellikle ortada kalanlar için çok zor.

@Speed-Step
2 Yanıt Yanıtla +1
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Themistokles 6 yıl
Geldikçe izliyorum, ben gayet başarılı buluyorum.
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Speed-Step 6 yıl spacenet
spacenet
Mesut Abi, programın tüm bölümlerini izledim. Programda büyük bir yön sorunu var. Köşelerde duranlar için sorun yok ama ortada kim kalırsa kafasını nereye çevireceğini şaşırıyor. Sunucuyla sizin aranızda kalıyorlar. Bence bu problemi aşmak için; siz o bayanın yanına geçmeli ve 45 derece açılı ters V şeklindeki bir masda diğer iki arkadaşı karşınıza almalısınız. Böylece sürekli aynı yöne bakıp sohbet edebilirsiniz. Şu anki düzen özellikle ortada kalanlar için çok zor.

@Speed-Step

Merhaba,

Güzel öneriniz için teşekkürler. Masa konusunda ilk bölümden bu yana belirttiğiniz sıkıntıyı yaşıyoruz.

Tv2,yönetimi de program hakkındaki önerileri yakından takip ediyor ve bu konuyu düzeltmek adına yeni bir stüdyo tasarlıyorlar.

Umarız en kısa zamanda hazır olur.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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Temiz Ahlak_ 6 yıl spacenet
spacenet

Mesut Abi, programın tüm bölümlerini izledim. Programda büyük bir yön sorunu var. Köşelerde duranlar için sorun yok ama ortada kim kalırsa kafasını nereye çevireceğini şaşırıyor. Sunucuyla sizin aranızda kalıyorlar. Bence bu problemi aşmak için; siz o bayanın yanına geçmeli ve 45 derece açılı ters V şeklindeki bir masda diğer iki arkadaşı karşınıza almalısınız. Böylece sürekli aynı yöne bakıp sohbet edebilirsiniz. Şu anki düzen özellikle ortada kalanlar için çok zor.

@Speed-Step

Bunu yazmaya gelmiştim gidiyorum ,ayrıca kızda sırf sırıtmamak için konusmaya calısıyor herkes sana bakarak konuşuyor ve herkes kendince şov yapıyor ben konustum cok konusuyorum ıste bakın goruntusu vermek için konusuyor gibime geldi senın gıbı içten samimi yorum yapmıyorlar konusmak için konusuyorlar sanki bana öyle geldi ama ayakta durmanız kötu aynen şu v masa cok mantıklı ben kendi kendimi kastım yanı ulan yazık adamlara boyunları ağrıdı diye
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The Tenth Doctor 6 yıl
Tv2 canlandı biraz
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***Respect*** 6 yıl
Mesajım neden silindi ?
Durmadan mesaj silen arkadaşın derdi ne acaba ?
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Sedat. 6 yıl Speed-Step
Hocam programin reytingleri hakkinda bir bilginiz var mi ?? Birde programin daha çok reklamı yapılmalı diye düşünüyorum.
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TITAN 6 yıl Sedat.
Sedat.
Hocam programin reytingleri hakkinda bir bilginiz var mi ?? Birde programin daha çok reklamı yapılmalı diye düşünüyorum.

Neyin reklamını yapacaksın zaten teknolojiyi takip eden bunu görür, donanımhaberi takip eder ^^ (Şaka tabi ki daha iyi forumlar var) ^^
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