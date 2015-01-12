Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler

Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu haftaki bölümde Ender Yıldız’a Erdi Özüağ eşlik ediyor ve donanım camiasındaki gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.

Yine zengin bir gündemin yer aldığı Donanım Haber’de bu hafta Las Vegas’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2015’in kapılarını aralıyor ve fuarda yer alan dikkat çekici ürünleri sizler için yorumluyoruz. Bu haftaki konu başlıkları sırasıyla şu şekilde yer almıştır;

1) Nvidia GTX 960 Özellikleri

2) Nvidia GTX 965M Detayları

3) EVGA GTX 980 HydroCopper Ekran Kartı

4) Toshiba 3TB 2.5” Sabit Disk

5) Toshiba Dünyanın İlk Tek Paket Pci Express SSD Sürücü

6) OCZ JetExpress SSD Kontrolcü

7) OCZ Vector 180 SSD Sürücü

8) WD 4TB 3.5” Melez Sabit Disk

9) MSI Z97A Gaming6 USB 3.1 Anakart

10) Corsair Dominator Platinum DDR4 3400 MHz Bellekler

11) G.Skill DDR4 4255 MHz Bellek Hız Rekoru

12) Zotac 4 Çekirdekli AMD Avuç İçi Bilgisayar

13) 105$’a Çarpan Kilitsiz FM2+ APU A8-7650K İşlemci

14) Mad Catz’den Sensörü Değiştirilebilen fare Rat ProX

15) Sandia’dan “Kendisini Dönerek Soğutan” İşlemci Soğutucusu

İyi seyirler dileriz.