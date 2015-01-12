Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler

Yine zengin bir gündemin yer aldığı Donanım Haber’de bu hafta Las Vegas’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2015’in kapılarını aralıyor ve fuarda yer alan dikkat çekici ürünleri sizler için yorumluyoruz. Bu haftaki konu başlıkları sırasıyla şu şekilde yer almıştır;
1) Nvidia GTX 960 Özellikleri
2) Nvidia GTX 965M Detayları
3) EVGA GTX 980 HydroCopper Ekran Kartı
4) Toshiba 3TB 2.5” Sabit Disk
5) Toshiba Dünyanın İlk Tek Paket Pci Express SSD Sürücü
6) OCZ JetExpress SSD Kontrolcü
7) OCZ Vector 180 SSD Sürücü
8) WD 4TB 3.5” Melez Sabit Disk
9) MSI Z97A Gaming6 USB 3.1 Anakart
10) Corsair Dominator Platinum DDR4 3400 MHz Bellekler
11) G.Skill DDR4 4255 MHz Bellek Hız Rekoru
12) Zotac 4 Çekirdekli AMD Avuç İçi Bilgisayar
13) 105$’a Çarpan Kilitsiz FM2+ APU A8-7650K İşlemci
14) Mad Catz’den Sensörü Değiştirilebilen fare Rat ProX
15) Sandia’dan “Kendisini Dönerek Soğutan” İşlemci Soğutucusu
İyi seyirler dileriz.
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O yüzden konuşurken söylediğiniz kelimelerin türkçe karşılığı varsa onları kullanın yoksada o kelimenin kısa bir açıklamasını yapın size zahmet.
Çünkü program türkçe başlıyo ilerleyen dakikalarda ne konuştuğunuz hakkında en ufak bir fikrim bile olmuyo :)
Zannedersem su soğutucu ünitelerinin radyatör parçası yerine çok iyi uyacak bu donanım. İşlemci üzerinde çok yer yok on santimetre çaplı dönecek bir araç için ancak, su soğutucularının radyatörleri bu cihazın tedavi etmeyi amaçladığı "durağan hava katmanı"ndan çokça muzdarip, kuvvetli fanlar olmadan hava soğutuculardan hiç farkları yok halen su soğutucuların, hepsi 60 desibelde kafa şişiriyor. Asetek bunu havada kapar diye düşünüyorum; ancak dediğim gibi esâs olana itibar etmeleri gerekli.
[Kaynak]
Crucial ürünleri Hepsiburada.com üzerinden satışa sunuldu.Distribütör hangi firma olduğunu bilmiyorum. Fakat "sadece bizde" diye ibare var ürünlerde.
Son kısımda ki dönen heatsink bayağı şaşırttı beni. Umarım seri üretim versiyonuyla da karşılaşırız.
MadCatz mouse haberi : burada sensörün değiştirilebilir olması tabi ki bir anlamda kullanıcı dostu gözükebilir. Fakat tıklama ömrü ve dış kasa aşınması nedeniyle genelde oyuncu mouseları çöpe gönderilir. Yani yeni sensör çıktı diye değiştirilen oyuncu mouse çok azdır.
Ek olarak MadCatz profesyonel anlamda ss,razer,zowie,roccat gibi kaliteli sensörler kullanarak profesyonel tasarımlar üretmek yerine daha çok eğlence ve görselliğe yönelik ürünler üretir.
ssdlabs.net/...
Ağzınıza sağlık, İzliyorum...