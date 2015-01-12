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Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler

4 yıl
68,7b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve donanım dünyasının nabzını tutan program Donanım Haber yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu haftaki bölümde Ender Yıldız’a Erdi Özüağ eşlik ediyor ve donanım camiasındaki gelişmeleri sizler için değerlendiriyor.

Yine zengin bir gündemin yer aldığı Donanım Haber’de bu hafta Las Vegas’da düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2015’in kapılarını aralıyor ve fuarda yer alan dikkat çekici ürünleri sizler için yorumluyoruz. Bu haftaki konu başlıkları sırasıyla şu şekilde yer almıştır;


1) Nvidia GTX 960 Özellikleri

2) Nvidia GTX 965M Detayları

3) EVGA GTX 980 HydroCopper Ekran Kartı

4) Toshiba 3TB 2.5” Sabit Disk

5) Toshiba Dünyanın İlk Tek Paket Pci Express SSD Sürücü

6) OCZ JetExpress SSD Kontrolcü

7) OCZ Vector 180 SSD Sürücü

8) WD 4TB 3.5” Melez Sabit Disk

9) MSI Z97A Gaming6 USB 3.1 Anakart

10) Corsair Dominator Platinum DDR4 3400 MHz Bellekler

11) G.Skill DDR4 4255 MHz Bellek Hız Rekoru

12) Zotac 4 Çekirdekli AMD Avuç İçi Bilgisayar

13) 105$’a Çarpan Kilitsiz FM2+ APU A8-7650K İşlemci

14) Mad Catz’den Sensörü Değiştirilebilen fare Rat ProX

15) Sandia’dan “Kendisini Dönerek Soğutan” İşlemci Soğutucusu


İyi seyirler dileriz.
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musa_unsal2005 4 yıl
Bu program bir harika dostum ;)
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TorukMactoo 4 yıl
O ne bicim bir mouse tur oyle. Mad catz rat proX
gercekten gorunus olarak eski mouselarina gore resmen çığır açmış. Ozellikle kullandigi renkler tam bir gorsel solen. Ne var ki sensor degisikligine musait mouse yapacagina adam akilli bir sensor ile piyasaya surse daha akillica olur. Cunku tum mouselari sensor sorunlu. Rat 7 ve rat t.e dahil. Bunlari denememe ragmen. Asla bu markadan mouse almam diyerek cougar 700m aldim. Fakat bunun gorunusu resmen mukemmel. Yine de sadece gorunus ile mouse alinmaz diyerek merakla test sonuclarini bekliyorum
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mehmetelmas82 4 yıl
Bir an için dini bir program başlayacak sandım. Gömlek yeşil sakallar yerinde biraz da mülayim bir duruş :D Şaka bir yana teşekkürler bilgiler için. Bence 960'ı bilerek bu şekilde yapıyorlar. Kullanıcıları biraz daha üst sekmentlere taşımak istiyorlar gibime geldi. Amd'den henüz ses çıkmadı. Bakalım bizi neler bekliyor. Nvidia size kart göndermeye korkuyor bence. Bu denli 760 gibiyse fazlasıyla eleştireceğinizden eminlerdir :D Burada şimdi almayın deseniz adamların binlerce satışını etkiler. Tabi kartlar sadece onlarda yok iyi ki başka yerlerden temin edip teste tabi tutuyorsunuz.
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theyapici 4 yıl
evga.de ye girim gerçekten ucuza gönderiyorlar güzel bir hizmet tebrikler
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mavratech 4 yıl
abiler çok güzel bir program kahvaltımı bile sizi açıp öyle yapıyorum ama ne kadar teknolojinin içinde olsakta çoğu şeyi bilmiyorum.
O yüzden konuşurken söylediğiniz kelimelerin türkçe karşılığı varsa onları kullanın yoksada o kelimenin kısa bir açıklamasını yapın size zahmet.
Çünkü program türkçe başlıyo ilerleyen dakikalarda ne konuştuğunuz hakkında en ufak bir fikrim bile olmuyo :)
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Mete Can Karahasan 4 yıl
Sandia soğutucusu hakkındaki haberi paylaşmanız çok sevindirici. Yakın tarihte CoolerMaster işbirliği ile CoolChip diye bir firma bu teknolojiyi lisanssız kullanma girişiminde bulundu; hatta daha evvelinde bu CoolChip'teki müteşebbis MIT üniversitesindeki işyönetimi yarışmasında da atıf yapılmadan projenin birinci olmasına kadar intihali götürdü. Ancak kendilerinin vaat ettiği performans ile Jeff Koplow'un prototip Sandia soğutucusu arasında üç kat performans farkı var.
Zannedersem su soğutucu ünitelerinin radyatör parçası yerine çok iyi uyacak bu donanım. İşlemci üzerinde çok yer yok on santimetre çaplı dönecek bir araç için ancak, su soğutucularının radyatörleri bu cihazın tedavi etmeyi amaçladığı "durağan hava katmanı"ndan çokça muzdarip, kuvvetli fanlar olmadan hava soğutuculardan hiç farkları yok halen su soğutucuların, hepsi 60 desibelde kafa şişiriyor. Asetek bunu havada kapar diye düşünüyorum; ancak dediğim gibi esâs olana itibar etmeleri gerekli.

[Kaynak]
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acbold 4 yıl
Evga'den %19luk Vergi Muafiyeti, Ürün Satın Alma Rehberi ve İlgili Sorular forum.donanimhaber.com/...
Crucial ürünleri Hepsiburada.com üzerinden satışa sunuldu.Distribütör hangi firma olduğunu bilmiyorum. Fakat "sadece bizde" diye ibare var ürünlerde.
Son kısımda ki dönen heatsink bayağı şaşırttı beni. Umarım seri üretim versiyonuyla da karşılaşırız.
MadCatz mouse haberi : burada sensörün değiştirilebilir olması tabi ki bir anlamda kullanıcı dostu gözükebilir. Fakat tıklama ömrü ve dış kasa aşınması nedeniyle genelde oyuncu mouseları çöpe gönderilir. Yani yeni sensör çıktı diye değiştirilen oyuncu mouse çok azdır.
Ek olarak MadCatz profesyonel anlamda ss,razer,zowie,roccat gibi kaliteli sensörler kullanarak profesyonel tasarımlar üretmek yerine daha çok eğlence ve görselliğe yönelik ürünler üretir.
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Solid State Disk 4 yıl
Penta olması muhtemel
Crucial'ın verdiği bir mülâkât mevcud:

ssdlabs.net/...
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Sanat Günesi 4 yıl
şu forumda sevdiğim tek adam erdi :D adam doğal, yapmacık değil. ve ttneti yaladığını hiç görmedim.
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alito 4 yıl
Bu hafta da donanıma doyduk, bu program gerçekten çok iyi teşekkürler.
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Aaron Paul 4 yıl
Yorumları dikkate aldığınız için teşekkür ederim... Yeşil perde konusundaki...
Ağzınıza sağlık, İzliyorum...
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Gece772 4 yıl
Güzel ürünler....
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