Donanım Haber: "Donanım dünyası nereye gidiyor?"

Bilgisayar ve donanım dünyasının gelişmeleri denildi mi akla tabiki donanım haber gelir. Bu hafta da sektörün öne çıkan gelişmelerini Ender Yıldız ve Erdi Özüağ yorumluyor. Haftanın gündem maddeleri şu şekildedir;

1) Tegra X1'e sahip bir bir tablet mi geliyor?

2) GTX 900M GPU'larında hızaşırtma desteği kaldırıldı.

3) AMD Radeon R300 ailesi belli gibi. Hawaii refresh yolda.

4) Gömülü DisplayPort ile (eDP) dizüstülerde 8K çözünürlük!

5) Intel Skylake yongasetlerinin güncellenen Pci-e özellikleri,

6) Samsung ePoP bellek ile DRAM ve eMMC aynı silikonda!

7) Corsair Hydro H110i GT Sıvı soğutma

8) UHK Ayrılabilen mekanik klavye

9) Nutelladan termal macun olur mu?

10) Toshiba'dan şifrematikli USB bellek

11) Akıllı telefonlar yardımıyla S.T.D testleri çocuk oyuncağı!

İyi seyirler dileriz.