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Donanım Haber: "Donanım dünyası nereye gidiyor?"

4 yıl
75,5b
1
Donanım Haber
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bilgisayar ve donanım dünyasının gelişmeleri denildi mi akla tabiki donanım haber gelir. Bu hafta da sektörün öne çıkan gelişmelerini Ender Yıldız ve Erdi Özüağ yorumluyor. Haftanın gündem maddeleri şu şekildedir;
1) Tegra X1'e sahip bir bir tablet mi geliyor?
2) GTX 900M GPU'larında hızaşırtma desteği kaldırıldı.
3) AMD Radeon R300 ailesi belli gibi. Hawaii refresh yolda.
4) Gömülü DisplayPort ile (eDP) dizüstülerde 8K çözünürlük!
5) Intel Skylake yongasetlerinin güncellenen Pci-e özellikleri,
6) Samsung ePoP bellek ile DRAM ve eMMC aynı silikonda!
7) Corsair Hydro H110i GT Sıvı soğutma
8) UHK Ayrılabilen mekanik klavye
9) Nutelladan termal macun olur mu?
10) Toshiba'dan şifrematikli USB bellek
11) Akıllı telefonlar yardımıyla S.T.D testleri çocuk oyuncağı!
İyi seyirler dileriz. 

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theyapici 4 yıl
forums.overclockers.co.uk/...
h110i gt eksi 10 derceyi görürse sızdırma yapıyormuş o yüzden satıştan kaldırıldı ve geri çağırlıyor ben de alamadım hayırlısı ne diyelim
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bestofMd 4 yıl
Teşekkürler nutelladan termal macun olayı çok iyi
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DH Misafiri 4 yıl
Video ne zaman yüklendi anlamadım. Çıkmayacak bu hafta da diye düşünüyordum. Ön sayfada reklamı olmalı bu videonun. Şans eseri haberleri okurken rastladım videoya...
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alito 4 yıl
Keyifle izledim teşekkürler
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haciyusu 4 yıl
ya abi 970 nasıl geri dönüş yapcan gittiğim avukat 980 parası istiyo
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people66 4 yıl
acil bir DDR4 sistem toplama videosu yapılmalı bence...
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Akbaba89 4 yıl
Teknoloji hiç tüketici yararına gitmiyor bence,alıyorsun 1 sene sonra değeri kalmıyor ürünün.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
asıl soru şu ;
Donanım Haber nereye doğru gidiyor !
valla bazı konularda ciddi bir azimsizlik sezimliyorum yani !
yakında kendi internet sitemi açabilirim
tabi bu iş bir takım ve ekip işi :)
kimler benim gibi düşünüyor ?!
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Dovahkiin 4 yıl
Nvidia son zamanlarda bu kadar batırmayı nasıl becerdi anlamadım.
Bu adamlar bildiğin "çöp" yapsa inanılmaz pazarlama politikalarıyla güzel ürün algısı oluşturmayı başarırdı. Şimdi ürünlerine pek diyecek laf yok, fiyat/performans açısından bile tahmin edilemeyecek kadar iyi yerlere geldiler ama "marketing" rezalet bu sefer.
Nvidia ne açıklasa "kandırıyor mu yine" şüphesi uyandırıyor.


Bu arada çikolatada torku candır.
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burumbic 4 yıl
teşekkürler donanim herzaman ilgi çekici keyif verdi
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KAZUYA MISHIMA 4 yıl
çok keyifliydi gerçekten zevkle izledim.
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