Donanım Haber: "Donanım dünyası nereye gidiyor?"

Haber Editörü
Bilgisayar ve donanım dünyasının gelişmeleri denildi mi akla tabiki donanım haber gelir. Bu hafta da sektörün öne çıkan gelişmelerini Ender Yıldız ve Erdi Özüağ yorumluyor. Haftanın gündem maddeleri şu şekildedir;
1) Tegra X1'e sahip bir bir tablet mi geliyor?
2) GTX 900M GPU'larında hızaşırtma desteği kaldırıldı.
3) AMD Radeon R300 ailesi belli gibi. Hawaii refresh yolda.
4) Gömülü DisplayPort ile (eDP) dizüstülerde 8K çözünürlük!
5) Intel Skylake yongasetlerinin güncellenen Pci-e özellikleri,
6) Samsung ePoP bellek ile DRAM ve eMMC aynı silikonda!
7) Corsair Hydro H110i GT Sıvı soğutma
8) UHK Ayrılabilen mekanik klavye
9) Nutelladan termal macun olur mu?
10) Toshiba'dan şifrematikli USB bellek
11) Akıllı telefonlar yardımıyla S.T.D testleri çocuk oyuncağı!
İyi seyirler dileriz.
Paylaş Tweetle
h110i gt eksi 10 derceyi görürse sızdırma yapıyormuş o yüzden satıştan kaldırıldı ve geri çağırlıyor ben de alamadım hayırlısı ne diyelim
Donanım Haber nereye doğru gidiyor !
valla bazı konularda ciddi bir azimsizlik sezimliyorum yani !
yakında kendi internet sitemi açabilirim
tabi bu iş bir takım ve ekip işi :)
kimler benim gibi düşünüyor ?!
Bu adamlar bildiğin "çöp" yapsa inanılmaz pazarlama politikalarıyla güzel ürün algısı oluşturmayı başarırdı. Şimdi ürünlerine pek diyecek laf yok, fiyat/performans açısından bile tahmin edilemeyecek kadar iyi yerlere geldiler ama "marketing" rezalet bu sefer. Nvidia ne açıklasa "kandırıyor mu yine" şüphesi uyandırıyor.
Bu arada çikolatada torku candır.