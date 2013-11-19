Donanım Haber Tv2 Bölüm 4 "Yarı insan Yarı robot" #teknolojitv2de @tv2tv

Teknoloji ve Bilim haberlerini her hafta Tv2 izleyicileri ile buluşturan Donanım Haber'in 4. bölümünde kaybedilen uzuvların ve organların yerini alan robot kol, bacak ve organları konuşuyoruz.

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