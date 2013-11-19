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Donanım Haber Tv2 Bölüm 4 "Yarı insan Yarı robot" #teknolojitv2de @tv2tv

6 yıl
11,1b
1
Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji ve Bilim haberlerini her hafta Tv2 izleyicileri ile buluşturan Donanım Haber'in 4. bölümünde kaybedilen uzuvların ve organların yerini alan robot kol, bacak ve organları konuşuyoruz.
 

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1 Avatar
pcheveslisi 6 yıl
Teknoloji demek marka demektir hiçbir marka vs. yok içerikte. Internet Forever
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atabey444 6 yıl
Duygu cumlelerin sonunu cok yutuyorsun
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N. Chomsky 6 yıl
Yaratıcı başlıklar gelmeye devam ediyor
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Nipalensis 6 yıl
bakalım bakalım
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SayisalMan 6 yıl
Teknoloji nerelere gidiyor
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HAAltuntas 6 yıl
Sonunda.. Güzel oldu bu.
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Crowleyy 6 yıl
İlk yorumu ben attım çok mutluyum
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bocekgrafik 6 yıl Crowleyy
Crowleyy
İlk yorumu ben attım çok mutluyum


Aferin evladım. Başın göğe erdi, sınıf atladın.
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