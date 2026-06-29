Futbol heyecanını LG StanbyME 2 ile kampta yaşadık

Kamp alanı, açık hava, milli maç heyecanı. LG'nin bataryalı akıllı televizyonu StanbyME 2 sahada gerçekten neler yapabildiğini gösterdi. Televizyon artık dört duvar arasında kalmak zorunda değil.

Milli maç sabahı, sabahın 5'inde kampta Cem Sünbül, tribünü kurdu, interneti bağladı, LG StanbyME 2'yi açtı. Bu video, LG'nin taşınabilir akıllı televizyonunun kamp alanındaki gerçek bir kullanım testinin belgesi — senaryo yok, stüdyo yok, sadece çimen, sinek ve Dünya Kupası heyecanı.

Donanım Haber'e özel olarak tanımlanan 4000 TL'lik indirim koduyla sunulan LG StanbyME 2, 27 inç QHD dokunmatik ekranıyla hem içeride hem dışarıda kullanılmak üzere tasarlanmış, tekerlekli ve yükseklik ayarlı taşınabilir bir televizyon. Batarya ömrü yaklaşık 4 saate kadar uzanıyor; dolayısıyla full maç + devre arası yorumları rahatlıkla kapsıyor. Şarj girişi de var, ihtiyaç duyulursa prize bağlanabiliyor.

Ses konusunda sanal 9.1.2 kanal sistemi ve AI Sound Pro teknolojisi var. Açık alan testinde sesi %20-25 seviyesinde tutmamıza rağmen çevredeki herkes maç sesini net duyabildi; harici hoparlöre hiç ihtiyaç duymadık. Spor modunu WebOS üzerinden seçtiğinizde hem görüntü hem ses optimizasyonu otomatik devreye giriyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 5, Bluetooth, AirPlay ve HDMI/USB-C çıkışları mevcut. iPhone'dan AirPlay ile yayın aktarımı, LG ThinQ uygulamasıyla uzaktan kumanda, dokunmatik ekran kontrolü; bunların hepsi kamp alanında çalıştı. Kumanda mıknatıslı olduğu için kaybetme ihtimali de yok.

Alpha 8 AI işlemcisi, WebOS'un zengin uygulama ekosistemiyle birleşince bu cihazı salt bir televizyondan çok daha fazlası yapıyor. Dokunmatik ekran sayesinde uygulama gezintisi, oyun oynama ve hatta aile etkinliklerine dönüştürme mümkün. Yapay zeka destekli otomatik parlaklık kontrolü de özellikle dış mekanda gerçekten fark yaratıyor.

4.3 kilogramlık panel ayaktan ayrılabiliyor ve herhangi bir yüzeye asılabiliyor; toplam ağırlık 15 kilogram. Tasarım şık, tekerlekler gizli, merkezi ağırlık dengeli. Kampta milli maçı bir araya toplanarak seyretmek gibi, normalde büyük bir kurulum gerektiren deneyimleri bu cihaz tek başına mümkün kılıyor.

Akıllı televizyonu dört duvar arasına hapsolmaktan kurtaran LG StanbyME 2'nin Donanım Haber okurlarına özel indirimi olan 4000 TL'lik kupon fırsatını 31 Temmuz'a kadar değerlendirebilirsiniz. İyi seyirler!

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