Donanım Haber Tv2 Bölüm 6 "Dijital Güvenlik" #teknolojitv2de @tv2tv

Genel Yayın Yönetmeni
İnternet hızla yaygınlaşıyor ve ev alış verişlerini dahi artık bu teknoloji üzerinden gerçekleştiriyoruz. Peki para transferinden kişisel bilgilere kadar her şeyimizin saklı bulunduğu hesaplarımız ne kadar güvende?
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Donanım Haber'in 6. bölümünde konumuz Dijital Güvenlik ve Siber Savaşlar.
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Kesinlikle. Donanımhaberin içeriğe istediği yerden, istediği zamanda erişmeye alışmış kalantor takipçilerini belli bir saatte tv başına geçmeye sıcak bakmaz pek. Başkası izler ama dhdekiler için webden tekrar şart.
Sen önce hangi kanal olduğunu öğren sonra fikir ver.
Sunucu bağyan heyecanli gibi konusuyor.Biraz sakin relax olsa akip gitçek.