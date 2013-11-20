Donanım Haber Tv2 Bölüm 6 "Dijital Güvenlik" #teknolojitv2de @tv2tv

Donanım Haber'in 6. bölümünde konumuz Dijital Güvenlik ve Siber Savaşlar.

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İnternet hızla yaygınlaşıyor ve ev alış verişlerini dahi artık bu teknoloji üzerinden gerçekleştiriyoruz. Peki para transferinden kişisel bilgilere kadar her şeyimizin saklı bulunduğu hesaplarımız ne kadar güvende?