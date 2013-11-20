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Donanım Haber Tv2 Bölüm 6 "Dijital Güvenlik" #teknolojitv2de @tv2tv

6 yıl
105,7b
1
Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İnternet hızla yaygınlaşıyor ve ev alış verişlerini dahi artık bu teknoloji üzerinden gerçekleştiriyoruz. Peki para transferinden kişisel bilgilere kadar her şeyimizin saklı bulunduğu hesaplarımız ne kadar güvende?

Donanım Haber'in 6. bölümünde konumuz Dijital Güvenlik ve Siber Savaşlar.
 

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zaferaa 6 yıl en beğenilen
Buradan izlemesi daha güzel gardaş, TV bize göre değil.
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Guest-B4CF5463F 4 yıl
Video başlar başlamaz kadının burnu "Ben burdayım!" diye bağırıyor.
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artenis 6 yıl
REKLAM dan yakınan arkadaşlar ADOBE BLOCKER , hiçbir sorununuz kalmaz ;)
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Aaron Paul 6 yıl
DH ! Her şeyi anlarım ama video yu izlemek için zorunlu video izletiyorsunuz. Zaten her yer reklam. Hadi site reklamla kalkınıyor ama aynı reklamı farklı bir yere koyabilirsiniz. Zaten insanın zamanının ne kadar değerli olduğunu, Mesut .evik dile getirip duruyor fakat ben işi gücü bırakıp şuraya video izlemeye geliyorsam. 3 ayrı reklamı geçmek zorun da değilim ! Video'nun önüne zorunlu video çok iğrenç bir şey gerçekten... Reklam konusunu abartmayın 2 kuruş fazla gelecek diye. Zaten ben reklama karşı değilim '' Zorunlu '' reklama karşıyım...
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Hobar 6 yıl
zaferaa
Buradan izlemesi daha güzel gardaş, TV bize göre değil.

Kesinlikle. Donanımhaberin içeriğe istediği yerden, istediği zamanda erişmeye alışmış kalantor takipçilerini belli bir saatte tv başına geçmeye sıcak bakmaz pek. Başkası izler ama dhdekiler için webden tekrar şart.
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***Leopard*** 6 yıl
Tutmaz boşuna zorlamayın.Sırf tahminimce yayıncı kanal baskısından full erkek olmasın diye bayan konulmuş ama sitede sevdiğim incelemeler 2 si 1 gibi olanlar.Bu program tutmaz.
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Nokia Specialist 6 yıl
Hocam sizin TV programınız pek tutmaz ben bile unutuyorum izlemeyi ki kaldı TV8 e o saatte o gün denk gelip izleyen normal kaç kişi vardır? Reklam yapmanız lazım
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TearsForFears 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Hocam sizin TV programınız pek tutmaz ben bile unutuyorum izlemeyi ki kaldı TV8 e o saatte o gün denk gelip izleyen normal kaç kişi vardır? Reklam yapmanız lazım

Sen önce hangi kanal olduğunu öğren sonra fikir ver.

Sunucu bağyan heyecanli gibi konusuyor.Biraz sakin relax olsa akip gitçek.
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Sacramental 6 yıl
Karılı,kızlı olmazsa izlemem arkadaş.
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DH Misafiri 6 yıl
sonunda donanımhaberede geldi şu programlar
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Mesut Çevik incelemelerde olacağını söylemişti başlamadan önce aslında program güzel ama rtük iyi değil.Arabaların logolarını gizlemekte buna dahil.Yayınlanma kuralları biraz daha esnekleştirilse samimi bir hava yakalanabilir.Dijital güvenlik olayı zaten tam bir karmaşa bence bilgisayar bilgin ne kadar yüksek ise o çok korunursun.İnsan bildiğinin alimi bilmediğinin cahilidir cümlesindeki olduğu gibi.
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zaferaa 6 yıl en beğenilen
Buradan izlemesi daha güzel gardaş, TV bize göre değil.
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