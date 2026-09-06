144Hz Mini Led Hi-QLED Devialet+Subwoofer Televizyon | Hisense E8S İnceleme

Hisense 75E8S, Mini-LED arka aydınlatma ve ULED teknolojisini 75 inçlik günümüz şartlarında büyük bir ekranda birleştiriyor.

Hisense 75E8S, Mini-LED arka aydınlatma ve ULED teknolojisini 75 inçlik günümüz şartlarında büyük bir ekranda birleştiriyor. Bu televizyon yüksek kontrast, derin siyahlar ve 600 nits parlaklık sunan bir televizyon modeli olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü ve ses optimizasyon süreçleriyle içerikleri anlık olarak analiz edip kendi ayarlarını uygulayabiliyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğinin yanı sıra Devialet tarafından ayarlanmış ses sistemiyle geliyor. Dahili aktif subwoofer ile birlikte derinlikli bir ses üretebiliyor.

Aksiyon sahneleri ve oyunlar için 144 Hz yüksek yenileme hızı, AMD FreeSync Premium ve Game Bar gibi donanımlarla güçlendirilen bir model diyebiliriz. Hızlı ve tepkisel yapısıyla öne çıkan VIDAA işletim sistemiyle geliyor.

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:28 - Model Bilgisi

00:51 - Ekran Detayları

04:08 - HDR Sertifikaları

04:28 - Oyun Özellikleri

05:11 - Güç Tüketimi

05:24 - Kasa Yapısı

06:01 - Yazılım Durumu

06:54 - Ses Deneyimi

07:55 - Kablosuz Bağlantılar

08:01 - Televizyonun Portları

08:36 - Oyun Odaklı Ek Özellikler

08:59 - Kumanda Tecrübesi

09:24 - Ürün Değerlendirmesi

09:40 - Kapanış ve Kartlar