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    144Hz Mini Led Hi-QLED Devialet+Subwoofer Televizyon | Hisense E8S İnceleme

    Hisense 75E8S, Mini-LED arka aydınlatma ve ULED teknolojisini 75 inçlik günümüz şartlarında büyük bir ekranda birleştiriyor.                                    

    Hisense 75E8S, Mini-LED arka aydınlatma ve ULED teknolojisini 75 inçlik günümüz şartlarında büyük bir ekranda birleştiriyor. Bu televizyon yüksek kontrast, derin siyahlar ve 600 nits parlaklık sunan bir televizyon modeli olarak öne çıkıyor. 

    Gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü ve ses optimizasyon süreçleriyle içerikleri anlık olarak analiz edip kendi ayarlarını uygulayabiliyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğinin yanı sıra Devialet tarafından ayarlanmış ses sistemiyle geliyor. Dahili aktif subwoofer ile birlikte derinlikli bir ses üretebiliyor. 

    Aksiyon sahneleri ve oyunlar için 144 Hz yüksek yenileme hızı, AMD FreeSync Premium ve Game Bar gibi donanımlarla güçlendirilen bir model diyebiliriz. Hızlı ve tepkisel yapısıyla öne çıkan VIDAA işletim sistemiyle geliyor.

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:28 - Model Bilgisi
    00:51 - Ekran Detayları
    04:08 - HDR Sertifikaları
    04:28 - Oyun Özellikleri
    05:11 - Güç Tüketimi
    05:24 - Kasa Yapısı
    06:01 - Yazılım Durumu
    06:54 - Ses Deneyimi
    07:55 - Kablosuz Bağlantılar
    08:01 - Televizyonun Portları
    08:36 - Oyun Odaklı Ek Özellikler
    08:59 - Kumanda Tecrübesi
    09:24 - Ürün Değerlendirmesi
    09:40 - Kapanış ve Kartlar

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