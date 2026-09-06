144Hz Mini Led Hi-QLED Devialet+Subwoofer Televizyon | Hisense E8S İnceleme

Hisense 75E8S, Mini-LED arka aydınlatma ve ULED teknolojisini 75 inçlik günümüz şartlarında büyük bir ekranda birleştiriyor. Bu televizyon yüksek kontrast, derin siyahlar ve 600 nits parlaklık sunan bir televizyon modeli olarak öne çıkıyor.
Gelişmiş yapay zekâ destekli görüntü ve ses optimizasyon süreçleriyle içerikleri anlık olarak analiz edip kendi ayarlarını uygulayabiliyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğinin yanı sıra Devialet tarafından ayarlanmış ses sistemiyle geliyor. Dahili aktif subwoofer ile birlikte derinlikli bir ses üretebiliyor.
Aksiyon sahneleri ve oyunlar için 144 Hz yüksek yenileme hızı, AMD FreeSync Premium ve Game Bar gibi donanımlarla güçlendirilen bir model diyebiliriz. Hızlı ve tepkisel yapısıyla öne çıkan VIDAA işletim sistemiyle geliyor.
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:28 - Model Bilgisi
00:51 - Ekran Detayları
04:08 - HDR Sertifikaları
04:28 - Oyun Özellikleri
05:11 - Güç Tüketimi
05:24 - Kasa Yapısı
06:01 - Yazılım Durumu
06:54 - Ses Deneyimi
07:55 - Kablosuz Bağlantılar
08:01 - Televizyonun Portları
08:36 - Oyun Odaklı Ek Özellikler
08:59 - Kumanda Tecrübesi
09:24 - Ürün Değerlendirmesi
09:40 - Kapanış ve Kartlar