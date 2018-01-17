Dört kameralı Casper VIA F2'nin kutusunu açtık!

Bu videoda Casper'ın çift kamera trendini bir üst seviyeye çıkardığı, dört kameralı telefonu VIA F2'nin kutusunu açıyor, tasarımı ve donanımı hakkındaki ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.