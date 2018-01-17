Dört kameralı Casper VIA F2'nin kutusunu açtık!

Video Editörü
|Urun suan 1750 tl gibi bir fiyata satiliyor. 2 senedir via v9 kullanıyorum bir sorun yasamadim. Bunu alacagim sanırım inceledim gayet güzel geldi bana. 1750tl ye 2 gb ramli Samsung almak isteyenler almasin yani. :)
|Kendi fikrim değişti. Helio p 25 ile snapdragon 835 kiyas kabul etmez iken nokia 8 in 2000tl ye satilmasi her şeyi değiştirdi. Bu yüzden yorumumu görmezden gelebilirsiniz.
|Casper via f2 Mediamarkt tan aldım . Ürün tam bi çin malı ama fena değil iş görüyor fazlasıyla . Mediamarktta aşırı ısrar edip koruyucu cam filmi sattılar . Evime geldiğimde zaten koruyu cam filminin kutu içerisinde olduğunu gördüm . Boşuna 45 tl para ödedik . Onuda ön kameranın üstüne yarım gelecek şekilde yapıştırmışlar kameranın bi kısmı bulanık gösteriyordu söktüm çöpe attım . Müşteri hizmetlerini arayıp durumu bildirdim , o kısmı hiç anlatmıyorum tam bi kabus . Telefonum bozulmuştu acil olduğu için mediamarkttan aldım ama bidaha hyaatta almam . Zaten internette bütün telefonlar çok daha ucuz ..
|Hocam 1 senedir casper p1 kullanıyorum hiç bir sorununu görmedim donma kasma ısınma canavar gibi telefon sadece arka kapağının köşeleri soyuldu telefondan gayet memnunum bende eski casper bayisiyim notebooklarının kasalarının elimizde kaldıgı casper şimdilerde öyle oldugunu düşünmüyorum ürünleri daha kaliteli üretiyor ithal olabilir yani sonuçda iphone ekranı kimden alıyor üretimini kim yapıyor ?
|Paranı Casper a vereceğine, Çöpe at
Güncelleme çıkarmayan,
Garantiye getirdiğin, ekranı sıfır çizikli telefonu şarz soketinin yanında kılcal çizikler var diye heryanı çizik telefon muamelesi gösteren bir firmanın telefonunu
alacağına o parayı çöpe at.
Kurumsal diye geçinen çöp firmalardan.
|Allah bela vermiş kespıra inşallah 24 kamera koyarlar
|Tasarımı gayet hoş olmuş bence. Geliştiriyorlar kendilerini git gide
|Burak Şolt kanalı bir harika
youtube.com/...
izleyin, izlettirin.
|Telefonu biraz inceledim ve pahalı diyenleri anlamakta güçlük çekiyorum. Yerli markalara vergi anlamında bir ayrıcalık mı sağlandığını mı sanıyorsunuz acaba LG Sony çıkarsa sorgusuz hemen beğenirdiniz. Yerli olunca da sorgusuz beğenmiyorsunuz. Hemen hemen aynı özelliklere satılan bir dünya ürün var fiyatları 3.500 - 4.000TL'ye satılıyor.
poyrazkadr10
Hocam mesele o değil.
Vestel olsun Casper olsun devşirme ürün yapıyorlar. Hadi vestel belki panelleri, ekranı kendi yapıyordur ama SoC zaten ithal ediliyor. Lens, parmak izi okuyucusu hep ithal.
Bu cihazın ne olduğu tam belli değil. SoC belli mi? SD4 serisi mi 6 serisi mi hangisi?
RAM olarak ne kullandı?
Ekran paneli nedir?
Lens ne kullandı?
Diyelim ki hepsi iyi güzel hoş. Fiyatına bakıyoruz; 2300 TL.
E ben 2300 TL'ye böyle bir cihaz neden alayım? Vestel de Casper'da şark kurnazları. Xiaomi olmasa , ki ben TR'ye gelmesini resmi olarak asla istemiyorum, bu tür firmalar hepimizi kazıklamaya devam edecekler.
|çöp
|4 kameralı nasıl rezil bir cihaz yaparız emeği var ...
Yerli markası bilincini yok ediyor böyle markalar böyle zihniyetlerle yazık.
dostlar, bizim kapımız herkese, her ürüne açık, Casper'ın farkı yeni ürün çıkarır çıkarmaz bize test ürünü sağlaması.
Bunu Samsung da yapsın, LG de yapsın, Razer da yapsın, Corsair da yapsın, JBL de yapsın, her marka yapsın, tüketicilerle buluşturmak istedikleri ürünleri bize ulaştırsınlar, emin olun yatmam uyumam, sizler için incelerim, net. Son 1.5-2 yılda sitedeki inceleme videolarının büyük bir kısmı benim elimden geçti zira.
Markalar bize test ürünü sağlama konusunda, tüketicilere, sizlere ulaşma konusunda ne kadar hevesli olursa biz de incelemek için o kadar hevesli oluyoruz, burası da net, bu konuda anlaşalım.
Yauv sen 4 kameralı uçtan uca ekranlı olsan ne yazar.. daha full hd ekran kullanmaktan acizsiniz birde üstüne 2300 tl fiyat çekiyosunuz bu alete !! aynı fiyata Tr garantili Lg G6 alırım önüme bakarım, aralarındaki farkları da söylememe gerek yok sanırım. Türk firmaları böyle olduğu sürece hiçbiyere varamazlar ne yazık ki ve hiçbir zaman rekabete dahil olmazlar, Ciddi manada üzülüyorum şu duruma yazık..