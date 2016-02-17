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Dünyanın ilk anket odaklı sosyal ağ uygulaması Phokis incelemesi

3 yıl
13,7b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bu videomuzda, mobil cihazınız üzerinden kolayca anket oluşturmanıza ve aklınızdaki sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olan Phokis'i inceleyeceğiz.
Phokis (Ücretsiz)

İsmini Yunanistan'ın bir bölgesinden alan Phokis, dünyanın ilk anket ve soru-cevap sosyal ağı olarak dikkatleri çekiyor. Aklınıza takılan soruları anında anket olarak insanlara sorabilir veya insanların sorduğu sorulara yanıtlar verebilirsiniz.


Uygulama anket kategorisinde 3 farklı seçenek sunuyor. Dilerseniz yazılı olarak anket hazırlayabileceğiniz gibi dilerseniz de fotoğraf ve videolu anketler hazırlamanızda mümkün. Uygulama arayüzü sade ve çok kullanışlı.


Phokis'e giriş yaptığımız anda Akış ekranı bizleri karşılıyor. Burada takip ettiğimiz kişilerin oluşturduğu anketleri görebiliyoruz. Dünya kısmında ise tüm kullanıcıların oluşturduğu anketleri görebilir, kişileri inceleyebilir ve yeni arkadaşlıklar

edinebiliyoruz. Bildirim ekranında anketlerimize cevap verenleri ve bizimle irtibata geçenleri inceleyebildiğimiz gibi dilersek bu kişileri engelleyebilir yada oluşturduğu anketi şikayet edebiliriz. Arama ekranından herhangi bir kişiyi, anketi yada oluşturulmuş hastag'i aramak mümkün. Profil kısmı ise tüm sosyal ağlardan alışık olduğumuz şekilde dizayn edilmiş, yabancılık çekmiyoruz. Dilediğimiz gibi düzenleyebildiğimiz profilimizi istersen gizli hale de getirebiliyoruz. Yine profil bölümünden sorduğumuz soruları ve cevap verdiğimiz soruları görebiliyoruz.


Yeni bir anket oluşturmak için Akış kısmına geldiğimizde sağ üstteki kalem butonuna tıklıyoruz. Sorumuza düşündüğümüz alternatif cevap sayısını ve soru tipini seçiyoruz. En fazla 4 cevap ekleyebildiğimiz uygulamada metin, resim veya video kategorilerinden herhangi birini seçiyoruz. Dilerseniz biz fotoğraflı bir anket oluşturalım. En üste sorumuzu girdikten sonra hemen altındaki artı butonlarına basarak sorumuza verilebilecek cevaplar için birer görsel ekliyoruz. Dilersek galeriden bir görsel ekleyebilir ya da yeni bir fotoğraf çekebiliriz. Görselleri ekledikten sonra 4 cevap şıkkınıda dolduruyoruz. Son olarak anketin bitiş tarihini seçiyoruz, herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmadan dilediğiniz tarihe kadar anketinizi uzatabiliyoruz. En altta bulunan ''1 saatlik hızlı'' seçeneği ise anketinizi sadece 1 saatlik süre ile aktif edecek, böylece sürekli üst kısımlarda anketin yer almasını sağlayabiliriz. Anket sonuçlarını ise hareketli bir grafik ile görebiliyoruz.

Kısaca toparlamak gerekirse, örneğin kıyafet seçiminde kararsız kaldıysanız, bir iş kurmadan önce insanlardan fikir almak isterseniz, şampiyonluk yarışında insanların favorisini merak ederseniz veya sevgilinize hediye seçmekte karasızsanız Phokis ile tüm bu sorunlara ve daha fazlasına kolayca yanıt bulabilir, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Temiz, sade ve kolay arayüzü ile keyifli bir kullanım sunan uygulamanın boyutu ise 17 MB. Ayrıca Phokis iOS’un yanı sıra Android platformunda da hizmet veriyor.



iOS : https://itunes.apple.com/tr/app/phokis/id1004736908?l=tr&mt=8

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nearliner.phokis&hl=tr
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742793 3 yıl
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Nycha 3 yıl
3 4 yil once bu aklimdaydi ama o zamanlar yazilim bilmedigim icin yapamamistim simdi agliyorum
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BekirTemel 3 yıl
Üniversite öğrencilerinin işine yarar
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ylmzsngl 3 yıl
Objektiflik konusunda güven vermeyen her anket uygulaması muallakta. Bukadar pratik bir şekilde sunuluyor olması çok güzel ama güven temeline dayanması gerek muhakkak.
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DH Misafiri 3 yıl
bence gayet başarılı bir uygulama güzel fikir umarım başarılı olur
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DH Misafiri 3 yıl
Güzel mantıklı birşey ama daha fazla reklam yapılması gerekli. Hatta biraz daha ileride aynı kafadan insanları birbiri ile tanıştırma bile yapılabilir.
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Hunter_Soldier 3 yıl
Bu Dünyanın ilki ise en eski uygulaması da quiz up 'dır ;)))
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Berkæn 3 yıl
Anket doldurmayıda ne çok severiz ya
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1ses1 3 yıl
Bu forumda bile fan boylar olduğunda doğru netice alınamazken pokisde ne olur bilinmez.
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adnansetek 3 yıl
İyi bir uygulama mı kötü mü bilmem ama sosyal medya ortamlarından gına geldi. Sürekli yenisi türüyor.
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MahalleAndroidi 3 yıl
kaliteli birşeye benziyor ama batırırlar
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36 3 yıl
tutabilir
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androtuna 3 yıl
Hali hazırda yaygın sosyal ağların içerisinde bu fonksiyon mevcut olduğundan gereksiz demesemde çok kişiye hitap etmeyeceğini soyleyebiliriz
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