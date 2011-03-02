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ECS'den Android işletim sistemini kullanan 8-inç boyutunda elektronik kitap okuyucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
1
E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Devam eden CeBIT 2011 Fuarı'nın katılımcıları arasında ECS de yer alıyor. Firma yeni anakartlarına ek olarak yeni elektronik kitap okuyucusunu da katılımcıların beğenisine sunmuş durumda. Eliot EB-800C olarak isimlendirilen kitap okuyucusu, 8-inç büyüklüğünde ve 1024x768 piksel çözünürlüğünde elektronik kağıt ekran kullanıyor.

Yansıtmalı kapasitif dokunmatik teknolojisini kullanan elektronik kitap okuyucusu, Marvell'ın geliştirdiği 800MHz hızındaki PXA 166e işlemcisinden güç alıyor ve Android 2.1 işletim sistemiyle geliyor. 256MB DDR bellekle donatılan ve 16GB'a kadar microSD bellek kartı desteği sunan cihazi aynı zamanda WiFi ve Bluetooth teknolojilerini de destekliyor.

Opsiyonel bağlantı seçeneği olarak 3G desteğine de sahip olan ECS Eliot 800C aynı zamanda medya oynatıcısı ve internet gezgini olarak ta kullanılabiliyor. ECS tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Eliot EB-800C'nin yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının 200-250 Avro civarında olması bekleniyor.


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