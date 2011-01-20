ESET’te Yeni Yıl Şirketlere Yüzde 50 İndirimli Başladı!

Türkiye'nin en çok kullanılan antivirüs yazılımı NOD32'yi geliştiren ESET, yeni yılın ilk ayında kurumsal kullanıcılara eşsiz bir fırsat sunuyor. Sadece Ocak ayı sonuna kadar devam eden kampanyada, yeni yılda ESET'e geçiş yapan şirketlere sunulan indirimli fiyatların üzerinden yüzde 30 ekstra indirim yapılıyor. Böylece indirim miktarı yüzde 50'ye kadar ulaşıyor.

Sezgisel tarama özelliği ThreatSense® ile antivirüs sektörüne farklı ve proaktif bir yaklaşım getiren ESET, yazılımlarını tercih eden şirketlere yılın ilk ayında sıradışı bir fırsat sunuyor. Dünyanın en çok kullanılan antivirüs yazılımları arasında yer alan NOD32 ya da Smart Security ürünlerine geçiş yapan kuruluşlara uygulanan indirime ek olarak, yüzde 30 ekstra indirim gerçekleştiriliyor.

ESET böylece toplam olarak yüzde 50'ye varan oranlarda fiyat avantajı yakalayan müşterilerine, lisans süresi boyunca virüs, truva atı, solucan gibi zararlı yazılımlara karşı maksimum güvenlik sunuyor.

Bugün tüm dünyada 135 milyon kişi tarafından kullanılan ESET antivirüs ürünleri, Türkiye'de ve dünyada, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen bilgisayar güvenlik çözümlerinin başında geliyor.

ESET NOD32 Antivirus 4.2 Business Edition

ThreatSense® motoru üzerine kurulu ESET NOD32 Antivirus 4.2; virüs, trojan, worm, adware, spyware, phishing, rootkit ve diğer internet tabanlı tehditlere karşı koruma sağlıyor. ESET NOD32 Antivirus en az sistem kaynağı ile en üstün korumayı sunuyor.

ESET Smart Security 4.2 Business Edition

Kullanıcılara son nokta koruması sağlayan tam anlamıyla entegre bir malware çözümü. Güçlü ThreatSense® motoruna sahip ESET NOD32 Antivirus ile özel üretim güvenlik duvarı ve anti-spam filtresini bütünleştiren ESET Smart Security 4.2, internet kaynaklı tehditleri engellemek amacı ile sürekli uyanık durumda.

Ekstra yüzde 30 avantajıyla yüzde 50'ye varan oranda fiyat indirimi

İşletmelere yönelik kampanyalı 1 yıllık lisans fiyatları şöyle:

ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Yönetim Konsolu, Antivirus, Antispyware) Kullanıcı Sayısı 1+5 1+10 1+15 1+20 Kampanyalı 1 Yıllık Lisans Fiyatı $175 $245 $297,50 $343

ESET Smart Security Business Edition (Yönetim Konsolu, Antivirus, Antispyware, Firewall, Antispam) Kullanıcı Sayısı 1+5 1+10 1+15 1+20 Kampanyalı 1 Yıllık Lisans Fiyatı $200,20 $300,30 $450,80 $600,60

*Kampanya 31 Ocak 2011 tarihine kadar geçerlidir.

*Fiyatlara KDV dahil edilmemiştir.

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