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Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk "Almaya değer mi?"

1 yıl
5,4b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Antalya'da gerçekleştirilen ve Teknoloji, Oyun basınını bir araya getiren Xbox One X lansmanında bizle beraber olan Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk. Beğendik mi? Almaya değer mi?
Twitch üzerinde canlı yayınlara başlayan Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk. Beğendi mi? Almaya değer mi? 

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Tr@mmler 1 yıl en beğenilen
Ekin Kollama kim ya?
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ozgurrdunya 1 yıl
Teknolojinin T'sinden anlamayan insanlar teknolojici diye heryere davet ediliyor. Son günlerde sanırım Youtube fenomenleriyle video çekmek DH'de popüler.
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canguler917 1 yıl
başka adam kalmadı mı?
Yanıtla +40
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10ff 1 yıl
Baska bir "adam" yok muydu?
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asabopp 1 yıl
AYNISINI PS PRO İÇİN DE KONUŞSAYDINIZ YA?!AMA NERDE!SONY DEN AL PARALARI SONRA DA VİDEO ÇEK PEHHHH
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CuneytBora 1 yıl
Samsung tv seçmelerinin sebebi ortaklığa gittikleri içindir. Xbox bünyesi Samsung ile beraber çalışmaya başladı.
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DH Misafiri 1 yıl
Bence değmez xbox one x Kinect gibi elde patlar. 2019 yılında teknoloji çok ilerleyecek. Yanlış bir zamanda hype yaptılar ve piyasayı sarsacak oyunları yok
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gokhyildiz 1 yıl

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Phantom II 1 yıl
Ekin kollama denen arkadasin xbox hakkinda yorum yapmasi mesut yar'in htc one x'i tanitmasindan daha absurt.
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gurkanse 1 yıl
benim merak ettiğim xbox one x getiren yada üreten ekin kollama mıki sanki özellikle bu adamla görüştünüz? tamam eski küfürlü telefon incelemelerinde az gülmedik ekin sayesinde ama bu durumda ne alaka?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Adventure. 1 yıl
Bu yada buna benzer değerlendirmeler herzaman olacaktır ki yabancı oyun medyasındada oluyor buna benzer şeyler. Ortadaki sorun, Ekin Kollama neredeyse cihaz hakkında bahsetmekten çok PUGB'dan bahsediyor.
Cihazla ilgili bir iki cümle geri kalan kendisi ve PUGB. Enis Kirazoğlu ile yapılan söyleşi çok daha dolu ve birşeyler anlatıyordu. Bu bildiğin oraya gidip beleşe meyve suyu içim kanepe yiyim demiş :)
Yanıtla +3
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Kuon 1 yıl
Yahu bu adam oyunlardan veya konsollardan ne anliyor da bu adamla bu konuda konuşma yapiyorsunuz? Iyice sacmaladiniz. Su forumdan herhangi birinin bile bu konuda daha cok bilgisi vardir.
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