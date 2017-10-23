Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk "Almaya değer mi?"

Antalya'da gerçekleştirilen ve Teknoloji, Oyun basınını bir araya getiren Xbox One X lansmanında bizle beraber olan Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk. Beğendik mi? Almaya değer mi?

Twitch üzerinde canlı yayınlara başlayan Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk. Beğendi mi? Almaya değer mi?