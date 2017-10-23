Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk "Almaya değer mi?"

Genel Yayın Yönetmeni
Antalya'da gerçekleştirilen ve Teknoloji, Oyun basınını bir araya getiren Xbox One X lansmanında bizle beraber olan Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk. Beğendik mi? Almaya değer mi?
Twitch üzerinde canlı yayınlara başlayan Ekin Kollama ile Xbox One X'i konuştuk. Beğendi mi? Almaya değer mi?
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Cihazla ilgili bir iki cümle geri kalan kendisi ve PUGB. Enis Kirazoğlu ile yapılan söyleşi çok daha dolu ve birşeyler anlatıyordu. Bu bildiğin oraya gidip beleşe meyve suyu içim kanepe yiyim demiş :)