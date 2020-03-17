Eski Usul İcra Takibine Son: T-HOS İcra Takip Programı

icra takip programı icra dosyasının çok yönlü yürütülebilmesine olanak tanır. İcra takibi işleyişi karışık olan doküman planlaması ve takvime uygun yürütme gerektiren hukuki bir süreçtir. Alacaklı ve borçlu tarafların hukuki süreçlerini icra avukatları takip eder. İcra takip sürecini dijitalleştiren T-HOSicra dosyasının çok yönlü yürütülebilmesine olanak tanır.

Program, eski usul icra takibine göre çok daha hızlı ve verimli ilerleme sağlar. İcra takip programıyla avukatlar istedikleri yerden müvekkil bilgilerini denetleyebilir dosya işlemlerini gerçekleştirebilir.

İcra takip programı vekâlet ücretlerini, dosya masraflarını otomatik hesaplar. Hata riskini sıfıra indiren icra takip programıyla avukatlar dava süreçlerini başarıyla tamamlar. Hukuk bürosu adli sistemi ve avukat çalışma planı arasındaki koordinasyonu sağlayan dijital kolaylıklarla icra takibi gerektiği gibi sonuçlanır.

T-HOS İcra Takip Programıyla Avukatların İş Yükü Azalıyor

Avukatların evrak işlerine ayırdıkları zaman ve emek dava süreçlerini doğrudan etkiler. T-HOS icra takip programıyla avukatların dosya takip süreçlerinde evrak karmaşasıyla uğraşmasına gerek kalmaz. Sistemde kayıtlı olan dosyaları avukatlar zaman ve yer sınırlaması olmadan düzenleyebilir.

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Tüm evraklar istenen kişilerle kolayca paylaşılabilir. Evrak işi sıkıntısından kurtulan avukatlar icra takip süreçlerini istedikleri gibi planlayabilir. Entegre bir program olan icra takip sistemi başka hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan dijital icra takibi imkânı yaratır.

T-HOS icra takip programını kullanan avukatlar icra takip sürecindeki evrak yönetim, stresini yaşamaz. Dava dosyanın tüm detaylarını dijital olarak kontrol etmek zamandan tasarruf edilmesini sağlarken UYAP bilişim sistemiyle uyumlu dijital çalışma olanağı tanır. T-HOS icra takip programıyla avukatların iş yükü büyük ölçüde azalırken davalar çok daha hızlı sonuçlanır.

icra programı da yer alır. Dava süreçleri ile ilgili tüm evrak ve zaman yönetimi bu program sayesinde kolaylıkla yapılır. Ayrıca hukuk bürolarında en büyük problem olan evrak takibi de gene evrak veya doküman yönetimi programları ile kolaylıkla sağlanır. Hukuk programları içerisinde icra takibi yanı sırada yer alır. Dava süreçleri ile ilgili tüm evrak ve zaman yönetimi bu program sayesinde kolaylıkla yapılır. Ayrıca hukuk bürolarında en büyük problem olan evrak takibi de gene evrak veya doküman yönetimi programları ile kolaylıkla sağlanır.

Zaman ve Mekândan Bağımsız İcra Takibiyle Verimli Çalışın

Doküman Yönetim Sisteminin sağladığı en büyük avantaj zamandan ve mekândan bağımsız çalışma olanağı sunmasıdır. Dijital dosyalar istenilen yerden yönetilebilir. Cep telefonlarından icra takibi yapılabilir. sağladığı en büyük avantaj zamandan ve mekândan bağımsız çalışma olanağı sunmasıdır. Dijital dosyalar istenilen yerden yönetilebilir. Cep telefonlarından icra takibi yapılabilir.

Adliye ve hukuk bürosuna girmeye gerek kalmadan e-imza kolaylığı ile dokümanlar onaylatılabilir. Müvekkillere anında gerekli bilgilendirmeler ulaştırılabilir. Avukatlar icra takibi süreçlerinde evrak işlemlerini bulundukları yerden yapabilirler. Adliyeye verilmesi gereken evraklar UYAP üzerinden iletilebilir.

Kâğıt olarak iletilmesi gereken evrakların çıktısı alınabilir dış ortamdaki kâğıt belgeler dijital ortama yüklenebilir. Zaman ve mekân sınırlaması olmadan icra takibi çok daha verimli bir çalışma süreciyle yürütülebilir. Cep telefonu, tablet gibi farklı cihazlarda kolaylıkla kullanılabilen icra takip programı hukuk bürosu ile belge paylaşımını da hızlandırır.

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemiyle Başka Hiçbir Yazılıma İhtiyaç Duymadan Dava Takibi

T-HOS hukuk otomasyon sistemi hukuk bürosu ve avukatların organize şekilde dijital kolaylıkları kullanmasını sağlar. Başka hiçbir bilgisayar yazılımına ihtiyaç duymadan doküman yönetimi, dava takibi, belge paylaşımı gibi işlemleri tek bir sistem üzerinden yapabilirsiniz.

UYAP bilişim sistemiyle uyumlu olarak çalışan T-HOS hukuk otomasyon sistemi yargı süreçlerini Adalet bakanlığı dijital teknolojilerine entegre şekilde yürütme olanağı yaratır. T-HOS hukuk otomasyon sistemi kurum içi ve kurum dışı belge işlevselliğini arttırır.

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Başka bilgisayar programlarına ihtiyaç olmadan tüm dava süreçleri pratik şekilde sürdürülebilir. T-HOS hukuk otomasyon sistemini ücretsiz demo imkânıyla deneyebilirsiniz. Hukuk büroları ve avukatları için dijital kolaylıklar sunan T-HOS çözüm ortaklığıyla verimli çalışma sistemi oluşturabilirsiniz. Avukatların iş yaşamını kolaylaştıracak diğer programlar ile alakalı olarak bu yazıyı okuyabilir, süreçlerinizde kolaylık sağlayabilirsiniz.