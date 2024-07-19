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    Tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı

    "Tarihin en büyük BT kesintisi" olarak tanımlanan dünya çapındaki siber krize bizzat siber güvenlik firması CrowdStrike’ın hatalı bir Windows güncellemesi oldu. Peki neler yaşandı?
    Tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı Tam Boyutta Gör
    Küresel bir teknoloji arızası 19 Temmuz’da birçok sektörde operasyonları aksattı, uçuşları durdurdu ve bankacılıktan sağlık sistemlerine kadar her şeyi altüst etti. Yaşanılan kesinti nedeniyle telekomünikasyon hizmetleriyle birlikte yayıncılık hizmetleri de aksaklıklar yaşadı. Sorunun arkasında ise siber güvenlik firması CrowdStrike’ın hatalı bir Windows güncellemesi yer aldı.

    Ne oldu?

    ABD'li bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike, dünya çapında 20.000'den fazla müşterisiyle alanının devleri arasında yer alıyor. CrowdStrike tarafından siber güvenlik hizmeti veriler şirketlerde yaygın olarak kullanılan “Falcon Sensor” yazılımı için bir güncelleme yayınlandı ancak bu güncelleme Falcon’un bulunduğu tüm sistemlerde mavi ekran hatasına neden oldu.

    Tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı Tam Boyutta Gör
    Falcon Sensor esasında bir EDR yazılımı. EDR ise şirketlerin müşterilerinin bilgisayarlarını bilgisayar korsanlarından korumaya yardımcı olmak için yerleştirdikleri bir siber güvenlik ürünü konumunda. Müşterilerin makinelerinde çalışan bu yazılım, siber güvenlik firmaları tarafından müşterilerinin ağlarındaki saldırı işaretlerini izlemek için kullanılıyor. Hatalı güncelleme sonrasında mavi ekran döngüsüne giren sistemler ise yeni bir güncelleme ile düzeltilemiyor, zira sistemler açılmıyor. Şirketlerin BT ekipleri bu sorunu manuel olarak çözmek zorunda. Olayın Microsoft ayağında ise firma, kendi sistemlerindeki sorunları gidermeye çalışıyor. Firma çoğu temel sistemde sorunların giderildiğini açıkladı. Ancak yaşanılan kesinti ve sorunların etkileri birkaç gün daha devam edecek.

    Siber güvenlik uzmanı ve ASafaWeb güvenlik analiz firmasının kurucusu Troy Hunt, bunun "tarihin en büyük BT kesintisi" olduğunu söyledi.

    Kimler etkilendi?

    Tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı Tam Boyutta Gör
    Sorun küresel ölçekte olduğu için etkilenen şirket ve bu şirketlerden hizmet alan kullanıcıların sayısı çok fazla. Binlerce şirket ve milyonlarca kullanıcı sorundan etkilendi. Bankalar, medya, havalimanları ve havayolu şirketleri başta olmak üzere demiryolu sistemleri de etkilenenler arasında.

    Aynı zamanda ödeme sistemleri, Microsoft’un kendi hizmetleri, ABD’de 911 acil servisi, borsalar etkilendi. Türkiye’de THY, Denizbank, TÜVTÜRK başta olmak üzere birçok şirket de sorundan etkilendi. Kesinti nedeniyle dünya genelinde 1.000’den fazla uçuş iptal edildi.

    Bir hata neden bu kadar çok kişiyi etkiledi?

    Buluta geçiş çağında ve şirketlerin büyük pazar paylarına sahip olmasıyla birlikte, yazılımları dünya çapında milyonlarca bilgisayarda çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz. Temel sistemlerdeki bir arıza dolaylı olarak küresel ölçekte hissediliyor ve milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor.

    Internet tarihi bunun gibi benzer kesintiler ve sorunlarla dolu olsa da CrowdStrike’ın Falcon krizi şimdiye kadarki en büyük BT kesintisine neden oldu. Daha önceleri 1997 yılında DNS TLD kesintisi yaşanmıştı. .com ve .net alanlarını etkileyen sorun, dünya çapında 50 milyon kişiyi etkilemişti. 2003 yılında ise yine tarihin en büyüklerinden Blaster olayı meydana gelmişti. Blaster solucanı o dönemlerde yüzbinlerce sisteme bulaşmış ve milyonlarca kişiyi etkilemişti.

    Ve akıllara ilk gelenlerden bir diğer kesinti de Y2K veya milenyum hatasıydı. Y2K sorunu, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra eski bilgisayar ve yazılımlarında görülen ve tarih ve zamanla ilgili işlemlerde hatalı sonuçlara yol açan bir yazılım hatasıydı. Hata, bazı kurum ve kuruluşlarda (örneğin bankamatiklerde) ve devlet bilgisayarlarındaki çeşitli işlevlerin 31 Aralık 1999 tarihini müteakip 1 Ocak 2000 gecesi kesilmesi şeklinde ortaya çıkmıştı.

    Sorun düzeldi mi?

    Microsoft'tan yapılan son açıklamada küresel boyutta sistem sorunlarına neden olan ve çok sayıda havalimanı, banka ve hastanede hizmet kesintilerine neden olan "temel sorunun çözüldüğü" ifade edildi. Firma, bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edeceğine dikkat çekti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/what-caused-global-cyber-outage-2024-07-19/ https://www.smh.com.au/business/companies/microsoft-outage-across-australia-brings-down-major-businesses-20240719-p5jv2w.html#selection-4071.9-4071.29
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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