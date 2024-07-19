Tarihin en büyük BT kesintisi yaşandı

Ne oldu?
ABD'li bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike, dünya çapında 20.000'den fazla müşterisiyle alanının devleri arasında yer alıyor. CrowdStrike tarafından siber güvenlik hizmeti veriler şirketlerde yaygın olarak kullanılan “Falcon Sensor” yazılımı için bir güncelleme yayınlandı ancak bu güncelleme Falcon’un bulunduğu tüm sistemlerde mavi ekran hatasına neden oldu.
Siber güvenlik uzmanı ve ASafaWeb güvenlik analiz firmasının kurucusu Troy Hunt, bunun "tarihin en büyük BT kesintisi" olduğunu söyledi.
Kimler etkilendi?
Aynı zamanda ödeme sistemleri, Microsoft’un kendi hizmetleri, ABD’de 911 acil servisi, borsalar etkilendi. Türkiye’de THY, Denizbank, TÜVTÜRK başta olmak üzere birçok şirket de sorundan etkilendi. Kesinti nedeniyle dünya genelinde 1.000’den fazla uçuş iptal edildi.
Bir hata neden bu kadar çok kişiyi etkiledi?
Buluta geçiş çağında ve şirketlerin büyük pazar paylarına sahip olmasıyla birlikte, yazılımları dünya çapında milyonlarca bilgisayarda çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz. Temel sistemlerdeki bir arıza dolaylı olarak küresel ölçekte hissediliyor ve milyonlarca kişiyi doğrudan etkiliyor.
Internet tarihi bunun gibi benzer kesintiler ve sorunlarla dolu olsa da CrowdStrike’ın Falcon krizi şimdiye kadarki en büyük BT kesintisine neden oldu. Daha önceleri 1997 yılında DNS TLD kesintisi yaşanmıştı. .com ve .net alanlarını etkileyen sorun, dünya çapında 50 milyon kişiyi etkilemişti. 2003 yılında ise yine tarihin en büyüklerinden Blaster olayı meydana gelmişti. Blaster solucanı o dönemlerde yüzbinlerce sisteme bulaşmış ve milyonlarca kişiyi etkilemişti.
Ve akıllara ilk gelenlerden bir diğer kesinti de Y2K veya milenyum hatasıydı. Y2K sorunu, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra eski bilgisayar ve yazılımlarında görülen ve tarih ve zamanla ilgili işlemlerde hatalı sonuçlara yol açan bir yazılım hatasıydı. Hata, bazı kurum ve kuruluşlarda (örneğin bankamatiklerde) ve devlet bilgisayarlarındaki çeşitli işlevlerin 31 Aralık 1999 tarihini müteakip 1 Ocak 2000 gecesi kesilmesi şeklinde ortaya çıkmıştı.
Sorun düzeldi mi?
Microsoft'tan yapılan son açıklamada küresel boyutta sistem sorunlarına neden olan ve çok sayıda havalimanı, banka ve hastanede hizmet kesintilerine neden olan "temel sorunun çözüldüğü" ifade edildi. Firma, bazı servislerde ise problemin bir sürede daha devam edeceğine dikkat çekti.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/what-caused-global-cyber-outage-2024-07-19/ https://www.smh.com.au/business/companies/microsoft-outage-across-australia-brings-down-major-businesses-20240719-p5jv2w.html#selection-4071.9-4071.29 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.