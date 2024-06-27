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    Google Translate artık 110'dan fazla yeni dili destekliyor

    Yapılan resmi açıklamaya göre Google Translate'in artık 110 ek dili desteklediği duyuruldu. Bu Google Translate'in şu ana kadar aldığı en büyük güncelleme olarak kabul ediliyor.
    Google Translate artık 110'dan fazla yeni dili destekliyor Tam Boyutta Gör
    Bu güncellemeden önce Google Çeviri 133 dili destekliyordu. Bu nedenle hizmetin dil desteği bir anda yüzde 82 civarında artmış oldu. Google, böyle bir dönüm noktasına ulaşmak için PaLM 2 AI dil modelini kullandığını açıkladı. Yapay zekanın kullanımı öğrenme süreçlerinin önemli ölçüde hızlandırılmasına yardımcı oluyor.

    Nüfusun yüzde 8'i bu dilleri konuşuyor

    Desteklenen yeni dillerden bazıları şu şekilde: Afar, Kantonca, Manx, Nko, Punjabi, Tamazight ve Tok Pisin. Ayrıca Awadhi ve Marwadi gibi Hintçeye yakın diller ve Seychellois ve Mauritius gibi Fransız Kreolleri (kreol: birkaç dilin karışımından oluşan dil) de var. Google'dan Isaac Caswell, "yeni dillerin yaklaşık dörtte birinin Afrika'dan geldiğini" söyledi.

    Desteklenen yeni dillerin tümü yaygın olarak kullanılmasa da şirket bu güncellemeyle dillerin korunmasına da katkıda bulunmak istiyor. Hatta desteklenen bazı dillerin aktif konuşmacısı bile olmayanları var. Google, güncellemenin her dilin en yaygın çeşitlerine odaklandığını iddia ediyor.

    Bu, Google Çeviri'nin gerçek dünyada güvenilir ve kullanışlı sonuçlar sunmasına olanak tanıyacak. Toplamda Google Çeviri tarafından desteklenen 110 yeni dil nüfusun yüzde 8'ini temsil ediyor. Bu, dünya çapında 614 milyondan fazla aktif konuşmacı anlamına geliyor.

    Şirket, 2022 yılında Çeviri konusunda iddialı planlarını ilerletmişti. O dönemde şirket, yapay zekanın gücü sayesinde hedefin 1.000'e kadar dili desteklemek olduğunu belirtmişti. Ayrıca Apple’ın dil çeviri hizmetiyle aradaki farkı daha da artırıyor. Şu anda Apple Translate 20'den fazla dili destekliyor ve bu sayı oldukça az görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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