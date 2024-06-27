Google Translate artık 110'dan fazla yeni dili destekliyor

Tam Boyutta Gör Bu güncellemeden önce Google Çeviri 133 dili destekliyordu. Bu nedenle hizmetin dil desteği bir anda yüzde 82 civarında artmış oldu. Google, böyle bir dönüm noktasına ulaşmak için PaLM 2 AI dil modelini kullandığını açıkladı. Yapay zekanın kullanımı öğrenme süreçlerinin önemli ölçüde hızlandırılmasına yardımcı oluyor.

Nüfusun yüzde 8'i bu dilleri konuşuyor

Desteklenen yeni dillerden bazıları şu şekilde: Afar, Kantonca, Manx, Nko, Punjabi, Tamazight ve Tok Pisin. Ayrıca Awadhi ve Marwadi gibi Hintçeye yakın diller ve Seychellois ve Mauritius gibi Fransız Kreolleri (kreol: birkaç dilin karışımından oluşan dil) de var. Google'dan Isaac Caswell, "yeni dillerin yaklaşık dörtte birinin Afrika'dan geldiğini" söyledi.

Desteklenen yeni dillerin tümü yaygın olarak kullanılmasa da şirket bu güncellemeyle dillerin korunmasına da katkıda bulunmak istiyor. Hatta desteklenen bazı dillerin aktif konuşmacısı bile olmayanları var. Google, güncellemenin her dilin en yaygın çeşitlerine odaklandığını iddia ediyor.

Google, Gemini'yi öğrencilerin kullanımına sunuyor 2 gün önce eklendi

Bu, Google Çeviri'nin gerçek dünyada güvenilir ve kullanışlı sonuçlar sunmasına olanak tanıyacak. Toplamda Google Çeviri tarafından desteklenen 110 yeni dil nüfusun yüzde 8'ini temsil ediyor. Bu, dünya çapında 614 milyondan fazla aktif konuşmacı anlamına geliyor.

Şirket, 2022 yılında Çeviri konusunda iddialı planlarını ilerletmişti. O dönemde şirket, yapay zekanın gücü sayesinde hedefin 1.000'e kadar dili desteklemek olduğunu belirtmişti. Ayrıca Apple’ın dil çeviri hizmetiyle aradaki farkı daha da artırıyor. Şu anda Apple Translate 20'den fazla dili destekliyor ve bu sayı oldukça az görünüyor.

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