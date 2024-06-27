Google Translate artık 110'dan fazla yeni dili destekliyor

Nüfusun yüzde 8'i bu dilleri konuşuyor
Desteklenen yeni dillerden bazıları şu şekilde: Afar, Kantonca, Manx, Nko, Punjabi, Tamazight ve Tok Pisin. Ayrıca Awadhi ve Marwadi gibi Hintçeye yakın diller ve Seychellois ve Mauritius gibi Fransız Kreolleri (kreol: birkaç dilin karışımından oluşan dil) de var. Google'dan Isaac Caswell, "yeni dillerin yaklaşık dörtte birinin Afrika'dan geldiğini" söyledi.
Desteklenen yeni dillerin tümü yaygın olarak kullanılmasa da şirket bu güncellemeyle dillerin korunmasına da katkıda bulunmak istiyor. Hatta desteklenen bazı dillerin aktif konuşmacısı bile olmayanları var. Google, güncellemenin her dilin en yaygın çeşitlerine odaklandığını iddia ediyor.
Bu, Google Çeviri'nin gerçek dünyada güvenilir ve kullanışlı sonuçlar sunmasına olanak tanıyacak. Toplamda Google Çeviri tarafından desteklenen 110 yeni dil nüfusun yüzde 8'ini temsil ediyor. Bu, dünya çapında 614 milyondan fazla aktif konuşmacı anlamına geliyor.
Şirket, 2022 yılında Çeviri konusunda iddialı planlarını ilerletmişti. O dönemde şirket, yapay zekanın gücü sayesinde hedefin 1.000'e kadar dili desteklemek olduğunu belirtmişti. Ayrıca Apple’ın dil çeviri hizmetiyle aradaki farkı daha da artırıyor. Şu anda Apple Translate 20'den fazla dili destekliyor ve bu sayı oldukça az görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.