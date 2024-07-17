Dijital pazarlamanın kalbi 11-12 Ekim’de Search ‘n Stuff Antalya Konferansı’nda atacak!

Mobil teknolojiler başta olmak üzere teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alan Anıl, aynı zamanda DonanımHaber’deki SEO çalışmalarına liderlik ediyor.

Tam Boyutta Gör

11-12 Ekim tarihlerinde Akra Hotels Antalya’da düzenlenecek olan Search ‘n Stuff Antalya Konferansı, dijital pazarlama ve teknoloji dünyasının global ve yerel liderlerini bir araya getiriyor.

DONANIM30 indirim koduyla Search ‘n Stuff Konferansı'na %30 indirimle katılabilirsiniz 👇

Etkinlik Adresi: https://searchnstuff.co.uk/search-and-stuff-antalya-conference-2024/

Search ‘n Stuff dijital pazarlama konferansı nedir?

Search ‘n Stuff Networking projesinin düzenlenen ilk büyük etkinliği olan bu konferans, SEO'dan yapay zekaya, dijital PR'dan sosyal medya hukukuna; Fintech’ten Siber Güvenliğe; E-ticarette ve Startup’larda buyumeye kadar geniş bir yelpazede konuları kapsayarak dijital pazarlama ve teknoloji alanındaki en son trendleri ve yenilikleri katılımcılarla buluşturacak. Hem yerel hem de global düzeydeki liderleri ve uzmanları bir araya getirerek, değerli bilgi paylaşımı ve networking fırsatları sunacak olan etkinlik, sektördeki profesyoneller için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.

Yağmur Şimşek, Philip Morris International İngiltere SEO Müdürü ve Search ‘n Stuff Networking Projesi’nin Kurucusu:

“Search ‘n Stuff, dijital pazarlama ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren, sosyal ve profesyonel ağlarını genişletmek isteyen toplulukları farklı etkinlik formatlarında bir araya getirmeyi amaçlayan bir networking projesidir. Kısacası, dijital gustosu ortak olan bireylerle ortak bir platformda buluşma yolculuğudur.

İlk yılımızda Türkiye ve İngiltere’de düzenlediğimiz 10’dan fazla networking etkinliğiyle 350’den fazla kişiye ulaştık. Bu başarılarımızın ışığında, Antalya’daki ilk büyük konferansımıza 250’den fazla global katılımcı bekliyoruz. Dijital pazarlama konferansımızın geniş ve dinamik bir kitleye hitap ederek sponsorlar ve katılımcılar için ideal bir platform sunmasını hedefliyoruz.”

Antalya’nın en prestijli otellerinden Akra Otelleri’nde gerceklestirilecek olan konferansın değerli sponsorları arasında WhitePress, ZEO, Opt.d.com, Advanced Web Ranking, Women in Tech SEO, Stradiji, Digitaloft, Visavis, Creathive, Branding Türkiye, Popupsmart, Wope, Global Fintech Market, Global Cyber Security Network, PitGrowth, DonanımHaber, Upcorn gibi ilgi çekici isimler yer alıyor.

Etkinlikteki konu başlıkları arasında SEO, Yapay Zeka, Dijital PR, Sosyal Medya Hukuku, UX/Kullanıcı Deneyimi, Finans Teknolojileri, Siber Güvenlik, Lüks Marka Yönetimi, Dijitalde Kadınlar, E-ticarette Büyüme, Girişimcilik, İngiltere Global Yetenek Vizesi ve çok daha fazlası yer alıyor.

DonanımHaber'in de sponsorları arasında yer aldığı Search ‘n Stuff Dijital Pazarlama Konferansı'na, DONANIM30 indirim koduyla %30 indirimle katılım sağlayabilirsiniz. Bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Alanında uzman 30’dan fazla konuşmacının deneyimlerini paylaşacağı bu konferansta ilginizi çekecek isimler arasında: Judith Lewis, Mark Williams-Cook, Tuğçe Durmuşoğlu, Serbay Ayzit, Yiğit Konur, Adem Yıldız, Amie Sparrow, Anıl Friedman, Ashley Liddell, Aytaç Kal, Barış Asa, Batuhan Bulut, Begüm Kaya, Bengü Sarıca Dinçer, Berkay Vuran, Beyza Özcan, Didem Tufan, Emir Uzunoğlu, Gamze Nurluoğlu, Gemma Fontané, Giulia Panozzo, Gökçe Gülcüler, Gökçe Yeşilbaş, James Brockbank, Lazarina Stoy, Leyla Asena Arıca, Mathilde Høj, Mehmet Üner, Melissa Şafak, Mert Erkal, Mona Aykul, Mürsel Ferhat Sağlam, Ozan Ketenci, Petra Kis-Herczegh, Rejoice Ojiaku, Rishi Lakhani, Serkan Yağız, Silvia Martin, Simon Vreeman, Suha Soydan, Tümay Ulutaş Ertuğrul, Can Menteş, Zehra Türksoy ve daha bir çok harika isim yer alıyor.

Konferans iki gün boyunca networking kokteyl partisi, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği ile katılımcıları şaşırtmak ve ilgilerini çekmek için tasarlanmış pop-up networking etkinlikleri, danışmanlık fırsatları sunan dijital pazarlama klinik oturumları, atölye odaları ve çok daha fazlasını içerecek.

Konferansa kimler katılmalı?

Tam Boyutta Gör

Dijital pazarlama uzmanları, SEO/PPC/Analytics ekipleri, teknoloji ve yapay zeka meraklıları, girişimciler, marka ekipleri, turizm liderleri, yazılımcılar, sosyal medya hukukçuları, sağlık turizmi girişimcileri, akademisyenler ve sektördeki yenilikleri takip etmek isteyen herkes bu etkinlikte yerini almalı. Konferans, sektördeki en son trendleri keşfetmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve değerli bağlantılar kurmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Katılım için konferans sayfası üzerinden ‘DONANIM30’ indirim kodunu kullanarak biletinizi alabilirsiniz. (İndirim kodu hem konaklamalı hem de yalnızca katılım biletleri için geçerlidir.)

Bilet almak için buraya tıklayabilirsiniz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

Dijital pazarlama konferansı Search ‘n Stuff başlıyor!