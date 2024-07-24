SpaceX, Starlink Mini'yi kullanıma sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

Starlink Mini'nin daha çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor
Starlink Mini, hareket halindeyken yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlamak için tasarlanmış, sırt çantasına kolayca sığabilen kompakt ve taşınabilir bir kit. Cihaz, 100 W kapasiteli bir USB-PD güç bankası tarafından doğrudan çalıştırılabiliyor.
Başlangıçta sadece ABD’deki mevcut konut aboneleri için bir eklenti olarak mevcut olan Starlink Mini, şimdi nerede olursa olsun bağlantıda kalmak isteyen herkes için de kullanıma sunuldu. Starlink Mini donanımı 599 dolara satılıyor.
Kullanım için iki ana seçenek mevcut. Bölgesel hizmet, Kuzey Amerika’da sınırsız taşınabilir veri için ayda 150 dolara mal oluyor. Hareket halindeyken kullanmak isterseniz GB başına ödeme yapabiliyorsunuz. Taşınabilir veya hareket halinde veri kullanımı için Mini Roam hizmeti ayda sadece 50 dolar ile ücretlendiriliyor.
Ancak bu hizmet modelinde50 GB sınırı olacak. Ekstra veri kullanmak isterseniz yine GB başına ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak her iki hizmet de kullanmadığınız zaman ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Kurulumu ise sadece 2 dakika sürüyor. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.