SpaceX, Starlink Mini'yi kullanıma sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın çok iddialı olduğu Starlink Mini artık ABD’deki herkes tarafından kullanılabilecek. Bu internet kiti, daha önceki Starlink kitlerinden çok daha küçük ve daha az güç harcayan bir pakette geliyor.

Starlink Mini'nin daha çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor

Starlink Mini, hareket halindeyken yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlamak için tasarlanmış, sırt çantasına kolayca sığabilen kompakt ve taşınabilir bir kit. Cihaz, 100 W kapasiteli bir USB-PD güç bankası tarafından doğrudan çalıştırılabiliyor.

Başlangıçta sadece ABD’deki mevcut konut aboneleri için bir eklenti olarak mevcut olan Starlink Mini, şimdi nerede olursa olsun bağlantıda kalmak isteyen herkes için de kullanıma sunuldu. Starlink Mini donanımı 599 dolara satılıyor.

Starlink Mini'ye ilk bakış: Lansman tarihi yaklaşıyor 1 ay önce eklendi

Kullanım için iki ana seçenek mevcut. Bölgesel hizmet, Kuzey Amerika’da sınırsız taşınabilir veri için ayda 150 dolara mal oluyor. Hareket halindeyken kullanmak isterseniz GB başına ödeme yapabiliyorsunuz. Taşınabilir veya hareket halinde veri kullanımı için Mini Roam hizmeti ayda sadece 50 dolar ile ücretlendiriliyor.

Ancak bu hizmet modelinde50 GB sınırı olacak. Ekstra veri kullanmak isterseniz yine GB başına ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak her iki hizmet de kullanmadığınız zaman ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Kurulumu ise sadece 2 dakika sürüyor. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

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