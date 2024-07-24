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    Anlık Bildirim

    SpaceX, Starlink Mini'yi kullanıma sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Elon Musk, heyecanla beklenen Starlink Mini uydu internetini ABD'de kullanıma sundu. Dünya çapındaki bu yüksek hızlı internet, evde veya hareket halindeyken kullanılabilecek.
    SpaceX, Starlink Mini'yi kullanıma sundu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın çok iddialı olduğu Starlink Mini artık ABD’deki herkes tarafından kullanılabilecek. Bu internet kiti, daha önceki Starlink kitlerinden çok daha küçük ve daha az güç harcayan bir pakette geliyor.

    Starlink Mini, hareket halindeyken yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlamak için tasarlanmış, sırt çantasına kolayca sığabilen kompakt ve taşınabilir bir kit. Cihaz, 100 W kapasiteli bir USB-PD güç bankası tarafından doğrudan çalıştırılabiliyor.

    Başlangıçta sadece ABD’deki mevcut konut aboneleri için bir eklenti olarak mevcut olan Starlink Mini, şimdi nerede olursa olsun bağlantıda kalmak isteyen herkes için de kullanıma sunuldu. Starlink Mini donanımı 599 dolara satılıyor.

    Kullanım için iki ana seçenek mevcut. Bölgesel hizmet, Kuzey Amerika’da sınırsız taşınabilir veri için ayda 150 dolara mal oluyor. Hareket halindeyken kullanmak isterseniz GB başına ödeme yapabiliyorsunuz. Taşınabilir veya hareket halinde veri kullanımı için Mini Roam hizmeti ayda sadece 50 dolar ile ücretlendiriliyor.

    Ancak bu hizmet modelinde50 GB sınırı olacak. Ekstra veri kullanmak isterseniz yine GB başına ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak her iki hizmet de kullanmadığınız zaman ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Kurulumu ise sadece 2 dakika sürüyor. Cihazın Türkiye’ye ne zaman geleceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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