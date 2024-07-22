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    Uydu interneti Starlink, 8Gbps indirme hızı ile sınırları zorluyor

    Elon Musk’ın SpaceX firmasına ait olan Starlink uydu internet ağı kısa bir süre önce 8Gbps indirme hızlarını mümkün kılan yeni mobil ağ geçidi teknolojisi gösterdi.
    Starlink, 8Gbps indirme hızı ile sınırları zorluyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX, karadan uzakta olsalar bile ticari müşterilere 8Gbps indirme hızı sağlayabilecek yeni bir Starlink teklifi üzerinde çalışıyor. Elon Musk’ın SpaceX firmasının Starlink Mühendislik Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, yapmış olduğu paylaşımda Starlink'in yeni mobil ağ geçidi (mobile community gateway) ile 8,102Mbps indirme ve 2,794 Mbps yükleme hızına ulaştığını gösterdi. Musk ise çok daha fazlasının yolda olduğuna işaret etti.

    Starlink, bu yılın başlarında Community Gateways adlı yeni bir program duyurmuştu. Yapılan 8Gbps’lik hız testi de bu programın bir kolu gibi görünüyor. SpaceX şu anda tüketiciler için 50Mbps'den 300Mbps'ye kadar indirme hızları sunabilen bir Starlink çanağı sunuyor. Ancak firma, bir internet servis sağlayıcısı gibi ticari müşteriler için 10Gbps geniş bant hızlarına güç sağlamak için daha büyük antenlerle donatılmış bir tesis de inşa edecek.

    Starlink, 8Gbps indirme hızı ile sınırları zorluyor Tam Boyutta Gör
    Starlink’in ilk Community Gateways (Topluluk ağ geçidi) Alaska yakınlarındaki bir adada bulunan Unalaska'da yer alıyor ve şu anda OptimERA adlı bir İSS aracılığıyla yerel tüketicilere geniş bant sağlıyor. Unalaska tesisi fotoğraflardan da görüldüğü üzere kara tabanlı bir yapı. Ancak Michael Nicolls’un paylaşımında bulunan “görünürde kara yok” söylemi firmanın ağ geçidini gemilere veya uçaklara taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Öte yandan Musk ise yakında 8Gbps yükleme hızlarına ulaşılacağının da altını çiziyor.

    Öte yandan Starlink Gateway tesisleri kullanıcıları için ucuz olmayacak. Firma, böyle bir tesis inşa etmek için Gbps başına 75.000 dolardan başlayan aylık ücretin yanı sıra 1,25 milyon dolar ön maliyet talep ediyor. Ancak bu, fiber internete erişimi olmayan ticari tesisler ve askeri üsler için çok da yüksek bir fiyat değil.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99453/starlinks-new-mobile-community-gateway-tested-8gbps-down-with-no-land-in-sight/index.html https://www.techspot.com/news/103900-starlink-mobile-gateway-tech-achieves-8gbps-download-speeds.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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