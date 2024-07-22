Uydu interneti Starlink, 8Gbps indirme hızı ile sınırları zorluyor

Tam Boyutta Gör SpaceX, karadan uzakta olsalar bile ticari müşterilere 8Gbps indirme hızı sağlayabilecek yeni bir Starlink teklifi üzerinde çalışıyor. Elon Musk’ın SpaceX firmasının Starlink Mühendislik Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, yapmış olduğu paylaşımda Starlink'in yeni mobil ağ geçidi (mobile community gateway) ile 8,102Mbps indirme ve 2,794 Mbps yükleme hızına ulaştığını gösterdi. Musk ise çok daha fazlasının yolda olduğuna işaret etti.

Starlink ile 8Gbps indirme ve yükleme dönemi

Starlink, bu yılın başlarında Community Gateways adlı yeni bir program duyurmuştu. Yapılan 8Gbps’lik hız testi de bu programın bir kolu gibi görünüyor. SpaceX şu anda tüketiciler için 50Mbps'den 300Mbps'ye kadar indirme hızları sunabilen bir Starlink çanağı sunuyor. Ancak firma, bir internet servis sağlayıcısı gibi ticari müşteriler için 10Gbps geniş bant hızlarına güç sağlamak için daha büyük antenlerle donatılmış bir tesis de inşa edecek.

Tam Boyutta Gör Starlink’in ilk Community Gateways (Topluluk ağ geçidi) Alaska yakınlarındaki bir adada bulunan Unalaska'da yer alıyor ve şu anda OptimERA adlı bir İSS aracılığıyla yerel tüketicilere geniş bant sağlıyor. Unalaska tesisi fotoğraflardan da görüldüğü üzere kara tabanlı bir yapı. Ancak Michael Nicolls’un paylaşımında bulunan “görünürde kara yok” söylemi firmanın ağ geçidini gemilere veya uçaklara taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Öte yandan Musk ise yakında 8Gbps yükleme hızlarına ulaşılacağının da altını çiziyor.

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Öte yandan Starlink Gateway tesisleri kullanıcıları için ucuz olmayacak. Firma, böyle bir tesis inşa etmek için Gbps başına 75.000 dolardan başlayan aylık ücretin yanı sıra 1,25 milyon dolar ön maliyet talep ediyor. Ancak bu, fiber internete erişimi olmayan ticari tesisler ve askeri üsler için çok da yüksek bir fiyat değil.

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