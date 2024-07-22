Uydu interneti Starlink, 8Gbps indirme hızı ile sınırları zorluyor

Starlink ile 8Gbps indirme ve yükleme dönemi
Starlink, bu yılın başlarında Community Gateways adlı yeni bir program duyurmuştu. Yapılan 8Gbps’lik hız testi de bu programın bir kolu gibi görünüyor. SpaceX şu anda tüketiciler için 50Mbps'den 300Mbps'ye kadar indirme hızları sunabilen bir Starlink çanağı sunuyor. Ancak firma, bir internet servis sağlayıcısı gibi ticari müşteriler için 10Gbps geniş bant hızlarına güç sağlamak için daha büyük antenlerle donatılmış bir tesis de inşa edecek.
Öte yandan Starlink Gateway tesisleri kullanıcıları için ucuz olmayacak. Firma, böyle bir tesis inşa etmek için Gbps başına 75.000 dolardan başlayan aylık ücretin yanı sıra 1,25 milyon dolar ön maliyet talep ediyor. Ancak bu, fiber internete erişimi olmayan ticari tesisler ve askeri üsler için çok da yüksek bir fiyat değil.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99453/starlinks-new-mobile-community-gateway-tested-8gbps-down-with-no-land-in-sight/index.html https://www.techspot.com/news/103900-starlink-mobile-gateway-tech-achieves-8gbps-download-speeds.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.