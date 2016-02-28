"Evden eve kablosuz internet keyfi" TP-Link AC1200 RE355 menzil genişletici inceleme videosu

Bu videomuzda TP-Link'in AC1200 RE355 model numaralı menzil genişleticisini farklı senaryolar ve cihazlarla dahilinde test ettik, 2.4GHz ve 5GHz bandındaki dosya aktarım hızını sınadık ve beğendik.

Beyaz bir kutulamayla geliyor ürün, kutusunu açmaya gerek kalmadan daha rafında neyi var neyi yok her şeyi öğrenebiliyorsunuz, gayet detaylı ancak birkaç detaya özellikle bakmak gerekiyor, ilerleyen bölümlerde değineceğiz.

Kutu içerisinden ürünün kendisi, kullanma kılavuzları ve kısa bir RJ-45 kablosu çıkıyor.

TP-Link RE355, beyaz ve gri renklerin ağırlıkta olduğu bir menzil genişletici. Aynı zamanda da üzerindeki RJ-45 portu üzerinden kablosuz interneti olmayan cihazlara kablo ile internet aktarabiliyor, mesela yine RJ-45 portlu bir tv’ye veya masaüstü bir bilgisaraya, yani bir nevi alıcı görevi görüyor.



Direkt olarak prizden güç alan ürün yaklaşık 9w tüketim yapıyor ve bu sayede kablo karmaşasının önüne geçiyor ancak yapısı itibarıyla tekli prizlerde kullanılmasını tavsiye ederim aksi takdirde diğer prizlere engel olabiliyor.

Üzerinde kolay, hızlı ve güvenli bir bağlantı kurmayı sağlayan WPS butonu buluyor, mavi led ile aydınlatılmış. Bağlantı kurulurken yanıp sönüyor, kurulduktan sonra da sabit kalıyor. Bu led aynı zamanda cihazın iyi konumlandırılıp konumlandırılmadığı hakkında da bilgi veriyor, sinyal kaynağından uzakta kalırsa kırmızıya dönüyor, iyi bir konum bulunca sabit mavi olarak kalıyor, ayrıca en az sinyalin bulunduğu kanalı otomatik olarak seçerek diğer sinyallerin olumsuz etkisini engelliyor, bu şekilde ideal konumlandırılmanın yapılması sağlanıyor.



Hemen altında da 2.4GHZ ve 5GHZ yayın için bildirim ledleri bulunuyor, istenirse eğer, mesela benim gözümü aldıkları için, bu ledleri hemen sağ taraftaki buton üzerinden kapatabiliyorsunuz, iyi düşünülmüş küçük bir detay. Hemen üstünde da reset butonu altında da güç butonu var.



Cihazın küçücük antenlerine gelelim, bu tarafta 3 adet 3dbi’lık kısa antenleri görüyoruz, kısa ve küçük olmaları herhangi bir yanılgı yaratmasın zira daha önceki deneyimlerime dayanarak uzun uzun 3 adet 5dbi antenli ucuz bir access point cihazın, en azından bilindik bir markanın mini usb access point’i kadar sinyal gücü sağlayamadığını bilirim.



Genel tasarıma uygun, ilk etapta gizli antenlere istediğiniz şekilde yön verebiliyorsunuz, gevşeyecek yapıda da değiller.

Cihazın tasarımına genel bir not verecek olursam eğer tasarım anlamında, segmenti çerçevesinde şahsen şık durduğunu söyleyebilirim, parlak beyaz rengi, üzerindeki ledler ve butonların yerleşimi, antenlerin bütünleşik görünümü gerçekten çok hoş, benzer renklerin bulunduğu bir ortamda kesinlikle sırıtmıyor.



802.11ac destekli repeater, 2.4GHZ ve 5GHZ bandında ayrı ayrı veya isteğe bağlı olarak çift band yayın yapabiliyor. Hız anlamında 2.4GHZ kanalından teorik olarak 300mbps, 5ghz kanalından ise 867mbps dosya aktarım hızı sağlayabiliyor, topamda yaklaşık 1.2gibabit’e tekabül ediyor, kutunun üzerindeki değer toplam değer yani, bu detayı atlamamak gerek.



Öncelikle bu antenlerin sinyal alanını ne kadar genişletebildiğiyle başlayalım. Öncelikle internet bağlantımı evimin dışındaki bir kablosuz modemden sağladığımı belirteyim,haliyle kendi evim içerisinde belirli alanlar dışında sinyal yakalamak güç. Bu durumda TP-Link RE355’i kablosuz ağa bağlanabildiği uygun bir yere konumlandırdım.

Bundan sonra yapmam gereken şey ise fişe takılı ürüne herhangi bir tarayıcı üzerinden bağlanıp sinyalini tekrarlayacağı modem hakkında bilgiler girmek olacak. Kullanıcı rehberinde bu aşama detaylıca anlatılıyor ancak kısaca bir özet geçelim, belirtilen adrese girdikten sonra kullanıcı adı ve şifre için admin yazarak arayüze giriş yapıyoruz, ardından 2.4GHz veya 5GHz bandındaki modemimizi seçiyoruz ve modem hakkındaki gerekli bilgileri girdikten sonra kurulum tamamlanmış oluyor, TP-Link RE355 artık kullanıma hazır.

Yazılım tarafında RE355’in bir artısı da telefon uygulamasının bulunması, bu sayede bilgisayar başına geçmeden tüm kurulumu yapabilir, telefon üzerinden o an ağınıza kimlerin bağlandığını görebilir, istemediğiniz cihazları engelleyebilirsiniz, telefon uygulaması büyük kolaylık doğrusu.

Tekrarlayıcının menzilini 60 metrekarelik, nispeten kalın duvarlı bir ev içerisinde test ettim, 802.11n standardındaki kendi telefonum ile yaptığım testlerde 2.4GHz bandında evin bir ucundan diğer ucuna, 3 duvar ve sinyal yayan birçok cihazın ötesinden yaptığım testlerde sinyal yarı yarıya düştü, daha iyi bir modeme sahip bir telefonda çok daha iyi sonuç elde edilebilir, hız tarafında ise hissedilir bir düşüş yaşamadım. Dizüstünde ise neredeyse hiç sinyal kaybı olmadı, diğer bir bilgisayardan 8mbit 1080P bir videoyu direkt izleyebildim.



Menzil testini biraz daha ileri taşıyıp karşımdaki binadan bağlanmayı denediğimde ise ürünün menzil arttırma kabiliyetlerinin gerçekten iyi olduğuna şahit oldum, zira karşımdaki dairenin pencereden sonra ikinci odasın da bile sinyal gücü ciddi derecede düşse de bağlantımı sürdürebildim, hız haliyle etkilendi ancak internette sörf yapabildim. Uzun lafın kısası, TP-Link RE355 evinin içerisinde kör noktaları yok etmek isteyenler için hayli yeterli, hatta ve hatta sınırlı bir alan için doğru konumlandırmayla kablosuz bağlantısını başka bir daireye taşımak isteyenler de işini görebilir.



Rakamlarla bağlantı hızlarını tekrarlamak gerekirse kağıt üstünde 2.4GHz bandında 300megabit/saniye, 5GHz bandında ise 867megabit/saniye aktarım hızına sahip. Ancak burada üzerinde durulması gereken önemli bir etken var, o da kullandığınız cihazların da 802.11ac destekleyip desteklemediği, bu durumda repeater ne kadar hızlı olursa olsun yüksek hızlı dosya aktarımından istifade edemiyorsunuz.



İlk testlerimi 2.4GHz bandında, 802.11n standardındaki cihazlarla gerçekleştirdim, 60 metrekarelik daire içerisinde hem sinyal gücü hem de bağlantının istikrarlılığı konusunda herhangi bir problemim olmadı ve saniyede 3-4 megabayt/saniye ile dosya transferi gerçekleştirebildim. 802.11ac standardına geçtiğimde ise saniyede 20mb aktarım hızına, yani 200megabit/saniye ulaştım, kağıt üstündeki 300megabit/saniye değerinden düşük görünebilir ancak çoğu ürünün kutusunun üzerindeki hızların yarısına bile ulaşamadığını düşünürsek eğer gayet iyi diyebilirim.

İkinci testim ise niteliği dahilinde menzil olarak daha sınırlı ama aktarım gücü anlamında 4K içerikleri de kaldırabilecek 5GHz bandında oldu, karşı daireden 5GHZ bandındaki yayından verim alamadım, bunu belirteyim ama kendi dairem içerisinde herhangi bir problem yaşamadım ve günlük kullanım, multimedya içerikleri bir yana, hayli hızlı dosya aktarımına imkan kılacak şekilde saniyede 80mb’a kadar aktarım hızı yakaladım, kutusu üzerindeki 867megabit/saniye değerini neredeyse tutturuyor, şahsen beklentilerimin ötesinde bir hız.



Tekrar etmekte fayda var, bu hızdan istifade edebilmek için kullandığınız diğer cihazların da 802.11ac standardını desteklemesi gerekiyor.



TP-Link tasarımı ve antenlerinin yapısıyla şahsen göz zevkime de uyan bir menzil genişletici. 5GHz bandında saniyede 80mb gibi bir hıza ulaşması, yani 4K çözünürlüğündeki içerikleri geçtim büyük dosyalar için de hızlı dosya aktarımını mümkün kılması özellikle beğendiğim yanlarından oldu. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 215-250TL arası bir fiyatlandırmaya sahip ki çift bant yayın yapıp hızlı bağlantı sağlayabilen cihazların sayısı çok kısıtlı, işlevi ve yetenekleri doğrultusunda alınası bir fiyatlandırma şahsen.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.

