    MİT’ten Signal’daki mesajlar nedeniyle TÜBİTAK ve ASELSAN’da gözaltı

    MİT’in yaptığı inceleme sonucu Signal üzerinden yürütülen gizli yazışmalar ortaya çıktı. TÜBİTAK, Aselsan ve Türk Telekom çalışanlarının da aralarında olduğu 19 kişi için gözaltına alındı.

    Signal’daki mesajlar nedeniyle TÜBİTAK ve ASELSAN’da gözaltı Tam Boyutta Gör
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının Signal isimli uygulama üzerinden gizli ve şifreli yazışmalar yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Başsavcılığın talimatıyla 5 ilde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan arasında TÜBİTAK, ASELSAN, Türk Telekom ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanları da yer alıyor.

    MİT sayesinde Signal mesajları açığa çıktı

    Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranırken yakalanan H.İ.A. isimli şüphelinin ele geçirilen dijital materyallerinde yapılan incelemelerde Signal uygulaması üzerinden gerçekleştirilen gizli örgütsel yazışmalar tespit edildi.

    Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde MİT Başkanlığınca şifre çözümleme işlemlerinin yapıldığının altı çizildi. Bu sayede Signal mesajlarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 2’si TÜBİTAK, 1’i ASELSAN, 1’i Türk Telekom ve 1’i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında, 4 Kasım 2025 tarihinden itibaren 5 ilde eşzamanlı olarak şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlara devam ettiği bildirildi.

    Bilindiği üzere hem Signal hem de WhatsApp, mesaj içeriklerini korumak için aynı temel teknoloji olan açık kaynaklı Signal Protocol'ü kullanıyor. Protokol, mesajların gönderici cihazdan çıkar çıkmaz şifrelenmesini ve sadece alıcı cihaza ulaştığında çözülmesini sağlıyor. Aradaki sunucular (Signal veya Meta'nın sunucuları dahil) ve üçüncü taraflar, mesajın içeriğini ise okuyamıyor. Bu şifreleme, Double Ratchet algoritması gibi karmaşık matematiksel yöntemler kullanılarak sağlanıyor ve her yeni mesaj için benzersiz bir şifreleme anahtarı oluşturuluyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ankarada-feto-sorusturmasi-kapsaminda-19-zanli-hakkinda-gozalti-karari-verildi/3734379 https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/5-ilde-fetopdy-silahli-teror-orgutune-operasyon-19-gozalti-karari-326106414
