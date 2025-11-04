Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Isı pompaları eski binalarda bile büyük fark yaratıyor

    Gerçekleştirilen dört yıllık araştırma, ısı pompalarının eski binalarda bile yüksek verimle çalıştığını gösterdi. Güneş enerjisiyle entegre edildiğinde ise enerji tasarrufu daha da artış gösterdi.

    Isı pompaları eski binalarda bile büyük fark yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın önde gelen enerji araştırma merkezi Fraunhofer ISE, ülke genelindeki mevcut konutlarda yürütülen dört yıllık ısı pompası performans testinin sonuçlarını açıkladı. Çalışma, eski binalarda dahi modern ısı pompası teknolojilerinin yüksek verimle çalışabildiğini ve yenilenebilir enerjiyle desteklendiğinde ciddi tasarruflar sağladığını ortaya koydu.

    Araştırma kapsamında, 1826 ile 2001 yılları arasında inşa edilmiş, bir ila üç ailelik toplam 77 konutta ticari olarak temin edilebilen farklı tiplerde ısı pompaları incelendi. Bu binaların bir kısmı tamamen yenilenmişken, bazıları ise enerji verimliliği açısından iyileştirmeye ihtiyaç duyuyordu.

    Bina eski olsa da kazanım büyük

    Çalışmada ısı pompalarının kompresörleri, kontrol sistemleri, ısıtma çubukları, hidrolik devreleri, enerji akışları, debi oranları ve sıcaklık değerleri dakika düzeyinde hassasiyetle kaydedildi.

    Isı pompaları eski binalarda bile büyük fark yaratıyor Tam Boyutta Gör
    Elde edilen veriler, 2019’da tamamlanan önceki Fraunhofer çalışmasına kıyasla performansta belirgin bir ilerleme olduğunu ortaya koydu. Buna göre, hava-su ısı pompaları ortalama 3,4 mevsimsel performans faktörüne (ASPF) ulaştı. Bu değer 2019’daki 3,1 ortalamanın üzerinde. Mevsimsel performans faktörü, bir ısı pompasının bir yıl boyunca ürettiği toplam ısı enerjisinin, bunun için harcadığı elektrik enerjisine oranını ifade ediyor. Yani ASPF değeri 4 olan bir sistem, 1 kWh elektrik tüketerek 4 kWh ısı üretebiliyor. Bu oran ne kadar yüksekse, cihaz o kadar verimli çalışıyor demektir.

    Öte yandan Toprak kaynaklı ısı pompaları ise 3,6 ila 5,4 arasında değişen ASPF değerleriyle en yüksek verimliliği sağladı. Dikkat çekici biçimde, bina yaşı ile performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

    Araştırma ekibi ayrıca, ısı pompalarının güneş enerjisi sistemleriyle entegre edilmesi durumunda enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını belirledi. Altı farklı ısı pompası-PV kombinasyonunun analizine göre, bataryasız sistemlerde binalar yüzde 25 ila yüzde 40 enerji özerkliği ve yüzde 22 ila yüzde 37 öz tüketim oranı yakaladı. Batarya eklendiğinde bu oranlar özerklik için yüzde 32 ila yüzde 62’ye, öz tüketim için ise yüzde 40 ila yüzde 83’e çıktı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taksitli alışveriş yaptım ama paranın tamamı çekildi iphone arama bitti ne demek marshal lastik kimin twin power turbo ne demek otomatik vites araba vitese geçiyor ama gitmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum