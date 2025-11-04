Isı pompaları eski binalarda bile büyük fark yaratıyor

Araştırma kapsamında, 1826 ile 2001 yılları arasında inşa edilmiş, bir ila üç ailelik toplam 77 konutta ticari olarak temin edilebilen farklı tiplerde ısı pompaları incelendi. Bu binaların bir kısmı tamamen yenilenmişken, bazıları ise enerji verimliliği açısından iyileştirmeye ihtiyaç duyuyordu.
Bina eski olsa da kazanım büyük
Çalışmada ısı pompalarının kompresörleri, kontrol sistemleri, ısıtma çubukları, hidrolik devreleri, enerji akışları, debi oranları ve sıcaklık değerleri dakika düzeyinde hassasiyetle kaydedildi.
Öte yandan Toprak kaynaklı ısı pompaları ise 3,6 ila 5,4 arasında değişen ASPF değerleriyle en yüksek verimliliği sağladı. Dikkat çekici biçimde, bina yaşı ile performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Araştırma ekibi ayrıca, ısı pompalarının güneş enerjisi sistemleriyle entegre edilmesi durumunda enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını belirledi. Altı farklı ısı pompası-PV kombinasyonunun analizine göre, bataryasız sistemlerde binalar yüzde 25 ila yüzde 40 enerji özerkliği ve yüzde 22 ila yüzde 37 öz tüketim oranı yakaladı. Batarya eklendiğinde bu oranlar özerklik için yüzde 32 ila yüzde 62'ye, öz tüketim için ise yüzde 40 ila yüzde 83'e çıktı.