Isı pompaları eski binalarda bile büyük fark yaratıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya’nın önde gelen enerji araştırma merkezi Fraunhofer ISE, ülke genelindeki mevcut konutlarda yürütülen dört yıllık ısı pompası performans testinin sonuçlarını açıkladı. Çalışma, eski binalarda dahi modern ısı pompası teknolojilerinin yüksek verimle çalışabildiğini ve yenilenebilir enerjiyle desteklendiğinde ciddi tasarruflar sağladığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, 1826 ile 2001 yılları arasında inşa edilmiş, bir ila üç ailelik toplam 77 konutta ticari olarak temin edilebilen farklı tiplerde ısı pompaları incelendi. Bu binaların bir kısmı tamamen yenilenmişken, bazıları ise enerji verimliliği açısından iyileştirmeye ihtiyaç duyuyordu.

Bina eski olsa da kazanım büyük

Çalışmada ısı pompalarının kompresörleri, kontrol sistemleri, ısıtma çubukları, hidrolik devreleri, enerji akışları, debi oranları ve sıcaklık değerleri dakika düzeyinde hassasiyetle kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Elde edilen veriler, 2019’da tamamlanan önceki Fraunhofer çalışmasına kıyasla performansta belirgin bir ilerleme olduğunu ortaya koydu. Buna göre, hava-su ısı pompaları ortalama 3,4 mevsimsel performans faktörüne (ASPF) ulaştı. Bu değer 2019’daki 3,1 ortalamanın üzerinde. Mevsimsel performans faktörü, bir ısı pompasının bir yıl boyunca ürettiği toplam ısı enerjisinin, bunun için harcadığı elektrik enerjisine oranını ifade ediyor. Yani ASPF değeri 4 olan bir sistem, 1 kWh elektrik tüketerek 4 kWh ısı üretebiliyor. Bu oran ne kadar yüksekse, cihaz o kadar verimli çalışıyor demektir.

Öte yandan Toprak kaynaklı ısı pompaları ise 3,6 ila 5,4 arasında değişen ASPF değerleriyle en yüksek verimliliği sağladı. Dikkat çekici biçimde, bina yaşı ile performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Avustralya’da her gün 3 saat ücretsiz güneş enerjisi dönemi 11 sa. önce eklendi

Araştırma ekibi ayrıca, ısı pompalarının güneş enerjisi sistemleriyle entegre edilmesi durumunda enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını belirledi. Altı farklı ısı pompası-PV kombinasyonunun analizine göre, bataryasız sistemlerde binalar yüzde 25 ila yüzde 40 enerji özerkliği ve yüzde 22 ila yüzde 37 öz tüketim oranı yakaladı. Batarya eklendiğinde bu oranlar özerklik için yüzde 32 ila yüzde 62’ye, öz tüketim için ise yüzde 40 ila yüzde 83’e çıktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Isı pompaları eski binalarda bile büyük fark yaratıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: