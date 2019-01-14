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Excalibur, RGB klavyeli bir oyun bilgisayarı hazırlıyor

Oyun tutkunlarına özel en üst segment dizüstü ve masaüstü bilgisayar markası olan Excalibur’un yeni dizüstü modelinden ilk kareler basına sızdı. Yeni dizüstü, RGB klavye ile gelecek.
4 ay
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Oyun tutkunlarına özel en üst segment dizüstü ve masaüstü bilgisayar markası olan Excalibur’un yeni dizüstü modelinden ilk kareler basına sızdı. Yeni modelin binlerce renge sahip RGB klavyesinin dikkat çekeceği konuşuluyor.  
Casper’ın 8. Nesil Excalibur ailesine ait yeni modelinin, basına sızan fotoğraflarından hız ve performansın yanı sıra tasarımda da iddiası olacağı belli oluyor. Bu model, Excalibur’un G750 modelinden sonraki ikinci RGB klavyeli modeli olacak.
Oyun deneyimini mükemmelleştiren RGB klavye, aydınlatma özelliğinin yanı sıra sunduğu farklı alternatiflerle kullanıcılara klavyesini özelleştirme imkanı sunuyor. Yeni modelin, hangi ekran kartı performansı ile piyasaya çıkacağı merak konusu.
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