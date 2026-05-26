    İstanbul enerji ihtiyacını sadece güneşten karşılayabilir mi?

    "Yapay Zeka ile Sihni Sinir Projeler" isimli yeni canlı yayın serimizde İstanbul'un tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılamaya çalıştık. Çılgın projeler geliştirdik.

    DonanımHaber’de başlattığımız “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” isimli yeni canlı yayın serimizde çılgın bir fikri adım adım gerçeğe dönüştürmek için yapay zekadan faydalanıyoruz. İzleyicilerin sohbetleriyle projeye yön veriyoruz. 21 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’deki yayınımızda İstanbul’un elektrik ihtiyacını %100 güneşten karşılamayı hedefledik. Google'ın yapay zeka aracı Gemini ile hesaplamalar yaparak çılgın fikirleri test ettik. İzleyicilerin katkılarıyla hedefe ulaştık.

    İstanbul’un mevcut halindeki yıllık elektrik tüketimi ortalama 48 TWh (Terawatt-saat) seviyesinde. İstanbul dışarıdan tek bir gram kömür veya doğalgaz almadan, sadece kendi sınırları içindeki güneş potansiyelini kullanarak bu ihtiyacı karşılayabilir mi?

    Cevap matematiksel ve fiziksel olarak net: Evet, kesinlikle karşılayabilir. Hatta doğru planlama ve fütüristik teknolojilerle, İstanbul sadece mevcut tüketimini karşılamakla kalmaz; yollardaki tüm araçları elektrikliye çevirip binalardaki doğalgazlı ısınmayı sonlandıracak güce bile erişebilir.

    İşte canlı yayında adım adım İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Yeşil İstanbul Dönüşümü”

    Adım 1: Tüm Çatılara Güneş Panelleri

    Güneş enerjisi dendiğinde akla ilk gelen yer evlerin, fabrikaların ve AVM'lerin çatılarıdır. İstanbul'da yaklaşık 1,3 milyon bina bulunuyor.

    • Ne Yaptık? İstanbul'daki kamu binaları, sanayi tesisleri, lojistik depolar ve güneşe uygun ev çatılarını standart panellerle donattık.
    • Üretim: 30.00 TWh
    • Karşılama Oranı: %62,50
    • Durum: Henüz ilk adımda şehrin tüketiminin yarısından fazlasını karşıladık ancak %100 hedefine daha yolumuz var.

    Adım 2: Devlete Ait Atıl Araziler (Kamu Rezervleri)

    Çatılar doldu ama İstanbul'un çeperlerinde orman veya tarım vasfı taşımayan devasa hazine arazileri ve belediyelerin boş rezerv alanları yatıyor.

    • Ne Yaptık? Çatalca, Silivri, Şile, Arnavutköy gibi ilçelerdeki yaklaşık 50 kilometrekarelik boş kamu arazisine (askeri alanlar hariç) klasik "Arazi Tipi GES" kurduk.
    • Üretim: 6.00 TWh (Çift eksenli takip sistemi kullanılırsa 7.80 TWh'e çıkar ancak biz temel hesapla ilerliyoruz).
    • Toplam Üretim: 36.00 TWh
    • Karşılama Oranı: %75,00
    • Durum: Şehri %75 oranında güneşe bağladık. Devlet kurumları ve metrolar artık tamamen bedavaya çalışıyor.

    Adım 3: Dikey Yüzeyler (Gökdelenler ve Binalar)

    İstanbul, Levent ve Ataşehir gibi devasa plaza merkezlerine sahip bir dikey mimari şehridir. Çatıları bitirdik, peki ya cepheler?

    • Ne Yaptık? Binaların güneye ve batıya bakan devasa cam/beton dış cephelerini, enerji üreten akıllı "BIPV" (Bina Entegre Fotovoltaik) kaplamalarla donattık.
    • Üretim: 4.00 TWh
    • Toplam Üretim: 40.00 TWh
    • Karşılama Oranı: %83,33
    • Durum: Gökdelenlerin klima yüklerini sıfırladık ve %80'i geçtik. Hedefe çok yaklaştık.

    Adım 4: Kahverengi Alanlar (Çöplükler ve Eski Madenler)

    Ormanlara dokunamayız ama yıllarca şehri inşa etmek için kazılmış ve sonra çürümeye terk edilmiş maden çukurları ile üstü kapatılmış çöp tepelerimiz var.

    • Ne Yaptık? İstanbul'un kuzeyindeki bu ölü ve zehirli arazileri (yaklaşık 40 kilometrekare) güneş tarlalarıyla dirilttik.
    • Üretim: 3.36 TWh
    • Toplam Üretim: 43.36 TWh
    • Karşılama Oranı: %90,33
    • Durum: Şehir neredeyse tamamen bağımsızlığını ilan etmek üzere. Sadece %10'luk bir açığımız kaldı.

    Adım 5: Otoparklar, Balkonlar ve Şehrin Damarları

    Boşluk doldurma vakti! Şehrin o yoğun dokusunda kalan son akılcı "yatay" alanları toparlıyoruz.

    • Ne Yaptık? Devasa açık otoparkların (İSPARK, havalimanları, statlar) üzerini güneş sundurmalarıyla kapattık (+2.40 TWh). Buna evlerin güneş gören uygun balkonlarını (+1.60 TWh) ve otobanların şev alanları ile ses bariyerlerini (+1.40 TWh) ekledik.
    • Üretim: Bu üç hamleden toplam 5.40 TWh geldi.
    • Toplam Üretim: 48.76 TWh
    • Karşılama Oranı: %101,58

    Hedefe Ulaşıldı: %100

    Tarım alanlarına (tarlalara) dokunmadan, gölleri ve denizleri kapatmadan, sadece inşa edilmiş çevreyi, atıl arazileri ve çatıları kullanarak İstanbul'un 48 TWh'lik mevcut elektrik faturasını sıfırlamayı başardık.

    Peki %100'e ulaştık, duralım mı? Asla! Çünkü enerji üretiminde hedef her zaman şehri "Sıfır Karbon" ütopyasına taşımaktır.

    "Güneşte Mega Güç" için Neler Yapılabilir?

    Elimizde hala kullanmadığımız iki devasa silahımız var: Tarım Arazileri ve Sular.

    Vites Yükseltiyoruz: Agrivoltaik ve Yüzer GES

    • Tarım Arazileri (Agrivoltaik): Silivri ve Çatalca'daki uçsuz bucaksız tarlaların üzerine, altına traktör girebilen ve bitkilere zarar vermeyen %40 yoğunluklu dev güneş çatıları kurduk. Buradan bize 41.60 TWh gibi devasa bir ekstra güç geldi. (Neredeyse İstanbul'un tüketimine eşit ikinci bir güç kaynağı)
    • Yüzer GES'ler: Terkos, Büyükçekmece, Haliç ve açık denizleri dev yüzer platformlarla donattığımızda ise 8.00 TWh'in üzerinde bir ekstra enerji elde ettik.

    (Not: Buna güneş takip sistemlerinin verimini de eklediğimizde, üretim kapasitemiz 113 TWh seviyelerine çıkarak %230'ları aşıyor).

    "Fazla Güç" (65+ TWh) Ne İşe Yarayacak?

    Artık sadece şehrin ışıklarını yakmıyoruz, yepyeni bir medeniyet kuruyoruz. Ürettiğimiz bu çılgın fazlalığı üç ana hedefe yönlendiriyoruz:

    1. "Benzinlikleri Kapatıyoruz" (Ulaşımın Elektriklenmesi):

    Şehirdeki 5,5 milyon aracın (taksiler, kargo minibüsleri, İETT otobüsleri, TIR'lar ve özel araçlar) tamamını elektrikliye (EV) dönüştürürsek, yaklaşık 36.00 TWh ekstra enerjiye ihtiyacımız olur. Tarım arazilerinden (Agrivoltaik) gelen o devasa güç, İstanbul'un tüm trafiğini tek başına, egzozsuz ve bedavaya yürütebilir.

    2. "Kombileri Söküyoruz" (Isınmanın Elektriklenmesi):

    Kalan o devasa güçle İstanbul'daki tüm doğalgaz ve kömür yakılan kombileri söküyoruz. Yerlerine, dışarıdaki havayı evlere ısı olarak basan süper verimli Isı Pompaları (yaklaşık 23.00 TWh yük) kuruyoruz.

    3. "Ağır Sanayiyi Kurtarıyoruz" (Termal Bataryalar):

    Elimizde kalan son kırıntılarla cam, demir ve çimento eriten fabrikaların doğalgazını kesiyor, enerjiyi 1500°C'lik Isı Tuğlalarına (Termal Bataryalar) depolayarak sanayiyi de sıfır karbon hale getiriyoruz.

    Sonuç

    İstanbul, elektrik tüketimini %100 oranında (48 TWh) kendi sınırları içindeki çatılardan ve atıl arazilerden karşılayabilecek potansiyele sahip. Tarım alanlarını ve su havzalarını da sisteme akıllıca entegre ettiğimizde ise, şehir sadece elektrikte değil ısınmada, ulaşımda ve sanayide de doğalgaz/petrol bağımlılığını tamamen sıfırlayan, kendi kendine yeten mutlak bağımsız bir "Mega Ütopya"ya dönüşür.

