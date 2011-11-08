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Fedora 16 çıktı, indirebilirsiniz!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,6b
1
25
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ünlü Linux dağıtımlarından Fedora'nın merakla beklenen Verne kod adlı 16.sürümü resmi olarak yayınlandı. Fedora Projesi'nin resmi torrent kanalı üzerinden kullanıma sunulan  işletim sistemi, yakında zamanda sunulan Linux 3.1 çekirdeğini temel alıyor ve GNOME 3.2.1 masaüstü ortamını GNOME Kabuk arabirimi ile birlikte sunuyor ayrıca KDE 4.7.2 ortam derlemesini de beraberinde getiriyor.
Fedora 16 aynı zamanda OpenStack, çok sayıda SELinux geliştirmesi, güncellenmiş Haskell, Perl ve Ada ortamları ile Blender 2.5, Boost 1.47, TigerVNC 1.1 ve daha fazlasını içeriyor.
Fedora 16'yı indirmek için adres; http://torrent.fedoraproject.org/
Ekran görüntüleri için;  

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Bl00dyHell 8 yıl en beğenilen
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atmacalı53 7 yıl fx57
fx57





 

Ünlü Linux dağıtımlarından Fedora'nın merakla beklenen Verne kod adlı 16.sürümü resmi olarak yayınlandı. Fedora Projesi'nin resmi torrent kanalı üzerinden kullanıma sunulan  işletim sistemi, yakında zamanda sunulan Linux 3.1 çekirdeğini temel alıyor ve GNOME 3.2.1 masaüstü ortamını GNOME Kabuk arabirimi ile birlikte sunuyor ayrıca KDE 4.7.2 ortam derlemesini de beraberinde getiriyor.

 

Fedora 16 aynı zamanda OpenStack, çok sayıda SELinux geliştirmesi, güncellenmiş Haskell, Perl ve Ada ortamları ile Blender 2.5, Boost 1.47, TigerVNC 1.1 ve daha fazlasını içeriyor.

 

Fedora 16'yı indirmek için adres; torrent.fedoraproject.org/...

 

Ekran görüntüleri için;  


 


ne işe yarıyo program
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AC Kiriklar 7 yıl
Arkadaşlar ben Fedora 16 'yı ne zaman evimde kurup başka bir ortama bilgisyarımı taşısam,sisteme girerken önce beklenmeyen hata oops diye hata veriyor.Sonra da Fedora'ya hiç girmiyor.Sorun ne olabilir acaba?Kendi sitesindeki 3.5 gb lık olan versiyonu sürcü sorunu olmasın diye indirdim ve kurulumu ondan yaptım.

-İlk kurulumda internetim yoktu güncelleştirme yapamamıştım.Anlattığım şekilde sistem çöktü.
-2.kurulumda internetim de vardı ve güncelleştirmeleri de yüklememe rağmen yine aynı problem oldu.
-DVD den kurdum sonuç değişmedi.
-Flash bellekten kurulum yaptım.Sonuç değişmedi.
-Live media indirdim flash bellekten sistem açarken yine sisteme girerken oops diyerek hata veriyor.
-Türkçe ve İngilizce kurdum sonuç yine aynı

Not:P9500-4gb-250gb-9600m gs bilgisayarın 30gb lık kısmına 2 gb lık swap ve kalan 27 küsür gb ise / ext4 tipinde formatlayarak sistemi yükledim.
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sorunsuz16 7 yıl
Ubuntu alışması zor .Lakin lisans sorunu olmadığından sistemde bulunmasında faide var.
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In God We Trust 7 yıl
Bir sorun çıkmazsa deneyeceğim o zaman editlerim bu mesajımı
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mbugra19 8 yıl
driver sorun oluyormu bunlarda??
Lg'nin sitesinde sadece vista win7 64 bit/32 bit için driverlar var linuxta problem oluyormu?
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Quentın Tarantino 8 yıl
Fedora ne?Ne işe yarıyor bunu indirince?
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gfbekir 8 yıl
ubuntu gibi bir sey mi bu
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Evren Küçük 8 yıl gfbekir
gfbekir

ubuntu gibi bir sey mi bu

evet. Fedora Ubuntu, Pardus, Open Suse gibi Linux çekirdeği kullanan bir dağıtım.
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Budfox 8 yıl
İndirdim kurdum sanal pc ye..Bu yazıyı da oradan yazıyorum şu an..:)
İlk bakışda sanki tam laptoplar-netbook lar için yazılmış gibi geldi..Son derece sade ve hızlı..
DOS 6.22 den gelmiş birisi olarak hoşuma gitti sadeliği..:)
alışamadım şu cicili bicili windows olaylarına..:)
GNOME nin yeni sürümü de hiç sarmadı mesela..
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Evren Küçük 8 yıl
Ubuntu ve Fedora'da yaşamakta olduğum atheros wirelessla ilgili sorun yine devam ediyor. Pardus'ta ise sıkıntı olmuyor. Sanıyorum ağ yöneticisi uygulamalarından kaynaklanıyor bu sorun. Yoksa Pardus oturup driver yazdıysa helal derdim.
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Bl00dyHell 8 yıl en beğenilen
DH'de GNU/Linux dağıtımları ile ilgili haberler görmek sevindirici
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İBO4747 8 yıl
fotoğraf felan ekleseydiniz..
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Umut K. 8 yıl
netbookta stabil olur mu
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Evren Küçük 8 yıl Umut K.
BeogalogeoL

netbookta stabil olur mu

gnome 3 ile zorlanır. bence deneme.

düzenleme: gnome 3 ve kde dışında diğer opsiyonlar da var. onlarda performans açısından sıkıntı olmayacaktır.
fedoraproject.org/...
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