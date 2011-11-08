Fedora 16 çıktı, indirebilirsiniz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ünlü Linux dağıtımlarından Fedora'nın merakla beklenen Verne kod adlı 16.sürümü resmi olarak yayınlandı. Fedora Projesi'nin resmi torrent kanalı üzerinden kullanıma sunulan işletim sistemi, yakında zamanda sunulan Linux 3.1 çekirdeğini temel alıyor ve GNOME 3.2.1 masaüstü ortamını GNOME Kabuk arabirimi ile birlikte sunuyor ayrıca KDE 4.7.2 ortam derlemesini de beraberinde getiriyor.
Fedora 16 aynı zamanda OpenStack, çok sayıda SELinux geliştirmesi, güncellenmiş Haskell, Perl ve Ada ortamları ile Blender 2.5, Boost 1.47, TigerVNC 1.1 ve daha fazlasını içeriyor.
Fedora 16'yı indirmek için adres; http://torrent.fedoraproject.org/
Ekran görüntüleri için;
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ne işe yarıyo program
-İlk kurulumda internetim yoktu güncelleştirme yapamamıştım.Anlattığım şekilde sistem çöktü.
-2.kurulumda internetim de vardı ve güncelleştirmeleri de yüklememe rağmen yine aynı problem oldu.
-DVD den kurdum sonuç değişmedi.
-Flash bellekten kurulum yaptım.Sonuç değişmedi.
-Live media indirdim flash bellekten sistem açarken yine sisteme girerken oops diyerek hata veriyor.
-Türkçe ve İngilizce kurdum sonuç yine aynı
Not:P9500-4gb-250gb-9600m gs bilgisayarın 30gb lık kısmına 2 gb lık swap ve kalan 27 küsür gb ise / ext4 tipinde formatlayarak sistemi yükledim.
Lg'nin sitesinde sadece vista win7 64 bit/32 bit için driverlar var linuxta problem oluyormu?
evet. Fedora Ubuntu, Pardus, Open Suse gibi Linux çekirdeği kullanan bir dağıtım.
İlk bakışda sanki tam laptoplar-netbook lar için yazılmış gibi geldi..Son derece sade ve hızlı..
DOS 6.22 den gelmiş birisi olarak hoşuma gitti sadeliği..:)
alışamadım şu cicili bicili windows olaylarına..:)
GNOME nin yeni sürümü de hiç sarmadı mesela..
gnome 3 ile zorlanır. bence deneme.
düzenleme: gnome 3 ve kde dışında diğer opsiyonlar da var. onlarda performans açısından sıkıntı olmayacaktır.
fedoraproject.org/...
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