Fedora 16 çıktı, indirebilirsiniz!

Ünlü Linux dağıtımlarından Fedora'nın merakla beklenen Verne kod adlı 16.sürümü resmi olarak yayınlandı. Fedora Projesi'nin resmi torrent kanalı üzerinden kullanıma sunulan işletim sistemi, yakında zamanda sunulan Linux 3.1 çekirdeğini temel alıyor ve GNOME 3.2.1 masaüstü ortamını GNOME Kabuk arabirimi ile birlikte sunuyor ayrıca KDE 4.7.2 ortam derlemesini de beraberinde getiriyor.

Fedora 16 aynı zamanda OpenStack, çok sayıda SELinux geliştirmesi, güncellenmiş Haskell, Perl ve Ada ortamları ile Blender 2.5, Boost 1.47, TigerVNC 1.1 ve daha fazlasını içeriyor.

Fedora 16'yı indirmek için adres; http://torrent.fedoraproject.org/

Ekran görüntüleri için;