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Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında

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3,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ODTÜ'nün Türkiye'ye hediyesi olarak da tanımlayabileceğimiz ATOM Kuluçka Merkezi, dijital fikirlerin hayat bulması için girişimcileri yönlendiriyor, doğru kişilerle tanışmasında yardımcı oluyor.
TOGED işbirliği ile hazırladığımız Türkiye'nin üreten genç beyinleri Türk Oyun Stüdyoları serisi devam ediyor. 
ODTÜ'nün Türkiye'ye hediyesi olarak da tanımlayabileceğimiz ATOM Kuluçka Merkezi, dijital fikirlerin hayat bulması için girişimcileri yönlendiriyor, doğru kişilerle tanışmasında yardımcı oluyor. 

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lterlemez 3 hf. en beğenilen
Üzerine yatmazlar inşallah; sadece ülkemizde değil, Dünya üzerinde de, eğer fikrin varsa bilgin de olacak. Yoksa, kesinlikle elinden gider.
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DH Misafiri 3 hf.
abi iyi güzel diyorsun da fason çalışmanın teknoljik hali.... başka bişey değil bu !
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astralll 3 hf.
Oyun yapmak, sadece yazılımcı olmakmış gibi bir algı var... Sanat tasarımcısı, görsel\ses aktörü, tester(gameplayer )vs... gibi kişilerin yazılım bilmesi gerekmiyor... Takımın bu kısmında yer almak isteyenlerin, nasıl bir yol izlemesi gerektigini söyleseler keşke...
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javaprof 3 hf.
Böyle şeylerin istanbulda olmaması çok kötü bir de neden hedef kitlesi gençler oluyor 30 yaşındaki bir mühendis kendi işlerinden bıkıp oyun yazılımına başlıyamaz mı?
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DH Misafiri 3 hf.
2017 Yaz stajında Atom’da bulundum. Emek beyle tanışma fırsatım oldu. Stajı tamamlayamadım bazı nedenlerden ötürü. Ama yine de güzel günlerim geçti. Çalışkan arkadaşlar edindim. Bu arada staj belgesini alsam olur mu Emek Bey :)))
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lterlemez 3 hf. en beğenilen
Üzerine yatmazlar inşallah; sadece ülkemizde değil, Dünya üzerinde de, eğer fikrin varsa bilgin de olacak. Yoksa, kesinlikle elinden gider.
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