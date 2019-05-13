Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında

ODTÜ'nün Türkiye'ye hediyesi olarak da tanımlayabileceğimiz ATOM Kuluçka Merkezi, dijital fikirlerin hayat bulması için girişimcileri yönlendiriyor, doğru kişilerle tanışmasında yardımcı oluyor.

TOGED işbirliği ile hazırladığımız Türkiye'nin üreten genç beyinleri Türk Oyun Stüdyoları serisi devam ediyor.

ODTÜ'nün Türkiye'ye hediyesi olarak da tanımlayabileceğimiz ATOM Kuluçka Merkezi, dijital fikirlerin hayat bulması için girişimcileri yönlendiriyor, doğru kişilerle tanışmasında yardımcı oluyor.