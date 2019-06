Fiyatına inanmak istemiyorum "Razer Raiju Mobile incelemesi"

Bu videoda Razer Raiju Mobile'ı inceliyoruz. Yormayan yapısı, malzeme kalitesi, atanabilir ekstra butonlar, metal ile güçlendirilmiş kampana, BLE ile yüksek kullanım süresi ve dahası.

Öncelikle Android cihazlarda, ayrıca bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir kontrolcü bu. Fiyatı en üst segmentin fiyatı ama performansı öyle mi beraber bakalım.



Razer’ın alışılageldik siyah-yeşil temalı kutusundan kontrolcünün kendisi, kablolu olarak kullanabilmek için hayli kaliteli bir tane uzun ve telefona bağlamak için bir tane kısa Tip C kablosu çıkıyor, bunları şarj için de kullanıyorsunuz.

Tip C çoğu kontrolcüde görmek isteyip de göremediğim bir şey, buradan bir artı puan verdim. PC kullanımı da söz konusu ama bir alıcı çıkmıyor kutusundan, dizüstünde tamam ama masaüstünde ekstra bir alıcı gerekiyor.



Ergonomik anlamda daha çok Xbox kontrolcülerini andırıyor, en azından benim tercih ettiğim bir yapı, daha konforlu bir yapı. Sert plastik malzemesi, hissiyatı halihazırda PS4 için kullandığım elimdeki eski ve yeni seri Raiju’ya benziyor, tetikler de öyle. Ağırlık anlamında, evet biraz ağır bir kontrolcü. Üzerindeki, telefonu sabitleyeceğimiz kampananın tabiri caizse bel kemiği metal, bu güzel.

Kampanayı açıyorsunuz, telefonu yerleştirip bırakıyorsunuz, yaylı mekanizma telefonu gayet sabit tutuyor. İdeal bir açı aralığı var, ben baya geriye doğru açılandırıyorum ve bu halde ağırlık dağılımı gayet iyi oluyor, biraz ağır olmasının sebebi dengeyi daha kolay tutturabilmek.



Bu kısımlar silikon, telefonun çerçevesini çizmiyor, tuşlar basılmasın diye de aralar boşluk bırakılmış. D-Pad tek parça görünmese de arka planda tek parça aslında, biraz sert ve derinde kalmışlar, dönütleri iyi değil. Joistikler benim için ideal yumuşaklıkta ve tepkisel ama bence kutusundan koruma başlıklar da çıkmalıydı, fiyat bandı düşünüldüğünde bir eksik.

ABXY butonları klikli butonlar, Razer bunlara Mecha Tactile diyor, denediğim çoğu Android kontrolcüsünden keyifliler, tepkiseller oraya lafım yok ama elimdeki bu eski Raiju’nun butonları kadar tepkisel değiller ve Razer bundaki hiper tepki anahtarları kullanmayı bıraktı.



Select, Back, Home ve Start butonları altta, el hizasında, durum LED’i de ortalarında. Arkasında kauçuk kısımlar var, kontrolcüyü şöyle bir sardığınızda, uzun maratonlarda elleriniz terleyince anlıyorsunuz, tutuşu güçlendiriyorlar. L1, R1, bunların basması gayet kolay, gayet hafif, dolayısıyla gayet tepkisel.

L2, R2, bunların da kontrolü keskin, isterseniz anahtarıyla kitleyip çok daha kısa bir aralıkta basılmalarını sağlayabiliyorsunuz, daha hızlı olmak isterseniz, oyununa göre daha seri ateş etmek isterseniz mesela güzel bir şey.

4 tane de görev atayabileceğiniz M butonu var, bunlar boştalar. Razer Raiju uygulamasından batarya durumunu kontrol edebiliyorsunuz, profiller oluşturabiliyorsunuz ve bu profillerde bu boştaki tuşlara görev veriyorsunuz. Ben M1 ve M2’ye ses ayarı atadım, M3’ü geri butonu yaptım, M4’ü de hassasiyet değiştirme tetiği.



Uygulaması olan nadir kontrolcülerden biri Raiju Mobile, tetiklerin hassasiyetini ayarlayın istediğiniz gibi, M tuşlarından birini tetikleyici yapıp silahlı oyunlarda, elinize bir keskin nişancı silahı geçtiğinde buna basıp joystick’lerin hassasiyetini düşürebiliyorsunuz gibi gibi, özelleştirmeye açık yani.



Bluetooth üzerinden bağladım kontrolcüyü Samsung Galaxy S10+’ıma. Oyun tarafında şunu unutmamak lazım, her oyun kontrolcü destekli değil. Mesela PUBG, kontrolcüler tamamen yasaklanmış durumda. Real Racing 3 kontrolcü destekli bir oyun, rahatlıkla oynayabilirsiniz, hatta joystick’ler varsayılan olarak bana fazla hassas geldi, uygulamasına girip istediğim gibi ayarladım.



Fortnite, kontrolcü desteği denilince benim aklıma gelen ilk oyunlardan biri. Her şey ama her şey kontrolcüye uyarlanıyor, X ile yerden eşya al, A ile zıpla, Y ile silah değiş, L2 ile keskin nişancı dürbününe geç gibi gibi, “şuna ekrandan basmam gerekti” olayı yok. Raiju Mobile’a has bir özellik de misal veriyorum dürbün tetiğinin yeri hoşunuza gitmedi, M tuşlarından birine atayabilirsiniz, oyun içerisinde diper şeyler için kontrol özelleştirme menüsü bulunuyor zaten.

Titreşim motorlarından da bahsetmiş olayım, her oyunda devreye giren şeyler değiller, yine destek meselesi söz konusu ama deneyimi iyi, ucuz kontrolcülerin, ucuz motorları gibi cılız bir titreşim değil kesinlikle, gerçek bir konsol kontrolcüsü tadında.



Tek şarjla 23 saate kadar kullanım süresi belirtmiş Razer. Bir seferde, baştan sona sınamadım bataryayı. Günde 1-2 saat kullanımlarla test ettim, gerçeğe daha yakın bir kullanım senaryosu yani, 1 hafta, hatta 1 haftayı da geçti biraz kullanabildim. Şarjı biterse kablosuyla da kullanabilirsiniz, telefondan besleniyor. Test masama ulaştığından bu yana bağlantıda da bir sorun yaşamadım.



Razer Raiju Mobile. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla, hazır olun, fiyatı 1250-1500TL civarında, yani yine Raiju serisi PS4 kontrolcüleriyle hemen hemen aynı. Tip C arabirimi rakiplerinin çoğunda kullanılmıyor. Bundaki M butonları gibi atanabilir butonlar, kontrolcüye özel uygulama, çok daha tepkisel ABXY butonları, yine rakiplerinin çoğundan göremediğimiz şeyler. Kıyasla daha uzun kullanım süresi de avantajlarından biri. Bir de eksileri var, madem PC için de kullanılabiliyor ve böyle bir fiyatı varken kutudan mutlaka bir alıcı çıkmalıydı, joystick’lerin korumaları da olması lazımdı. Gamesir gibi Çinli markaların öyle kontrolcüleri var ki, tamam hepsi Raiju Mobile kadar donanımlı değil, performanslı değil ama fiyatları çok daha alınabilir düzeyde, bozulsa bile ne olacak, ikincisini alırım diyorsunuz.

Dolayısıyla, Razer Raiju Mobile, kesinlikle eksiklikleri var ama alanında tepeye oynamak için üretilmiş bir kontrolcü, bütçeden bağımsız olarak konuşuyorum en iyisi olsun derseniz bu kontrolcü beklentilerinizi karşılar. Çalışsın, tuşu bassın, kontrolcü işte, fazlasını istemiyorum derseniz elbette bir sürü seçenek var.