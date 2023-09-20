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    Sessiz oyuncu makinesi, Freedos değil Windows 11'li "Asus ROG Strix G17 incelemesi"

    Bu videoda Asus ROG Strix G17, Ryzen 9 7845HX ve RTX4060'lı oyuncu dizüstüsünü inceledik. 2K 240Hz ekranda 20 oyun test ettik, termal performansını sınadık, peki sonuçlar nasıl? Tüm detaylar videoda. 

    Asus ROG Strix G17 G713P hakkında detaylı bilgi için - ASUS ROG STRIX G17 G713P

    Ürünün güncel fiyatını görmek ve satın almak için - Asus ROG Strix G17

    - Asus ve Microsoft bir işbirliği yapmış, Freedos değil Windows 11 ile geliyorlar. Vurguladıkları şeylerden ilki güvenlik, siz yine korsan içeriklerle yüz göz olmayın ama indirdiğiniz bir dosya olur maildeki eklenti olur, kötü amaçlı dosyalarsa Windows’un güvenlik duvarı bu tür şeyleri yakalıyor. Windows 11 ile aranız nasıl bilmem ama farklı işletim sistemlerini sürekli kullanıyorum, bir oyuncu için tüm oyun dünyasını kapsayacak başka bir kapı yok bunun da farkında olmak lazım.

    - Oyuncunun güvenliği özellikle kullanıcı adı şifresini korumakla başlıyor, saatlerimiz emeklerimiz bu hesaplarda oluyor, onun için Microsoft Defender’ı açık tutun, çift aşamalı koruma açabiliyorsanız onu da açın.

    - Ben uzun zamandır oyun için Windows 11’i stabil ve güvenli bir şekilde kullanıyorum, kullanıcı olarak da risklerden kaçınıyorum lakin Defender açık, ihlalleri engelliyor, Web’te Smart Screen açık, güvenlik riskleri olan siteleri bildiriyor, bu şekilde sorunsuz çalışabiliyorum.

    BU VİDEO ASUS VE MİCROSOFT'UN DESTEKLERİYLE ÇEKİLMİŞTİR
     

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