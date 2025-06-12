Fiziksel dişlileri tarihe gömen manyetik e-bisiklet motoru tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli e-bike bileşen üreticisi Star Union, fiziksel dişlilere ihtiyaç duymayan yeni bir elektrikli bisiklet motoru tanıttı. Manyetik dişli sistemine dayanan bu motor, "Magnetic Gear Motor" (MGM) sistemi ile sürtünmesiz bir tork aktarımı sunuyor. Üstelik kompakt boyutlarına rağmen 80 Nm'ye kadar güce sahip.

Manyetik tork, sıfır sürtünme

Bildiğiniz gibi yeni nesil motor sistemlerindeki en büyük hedef, performans ve verimlilikten ödün vermeden mümkün olan en küçük hacmi sunmak. Bu alanda son dönemde öne çıkan çözümlerden biri olan MGM ise, geleneksel mekanik dişli sistemlerinden farklı olarak gücü fiziksel temasla değil, tamamen manyetik kuvvetlerle aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Detaylandıracak olursak, yeni sistemdeki tork aktarımı, fiziksel dişliler yerine kalıcı mıknatıslarla oluşturulan manyetik eşleşme sayesinde gerçekleşiyor. Bu sistemde, biri sürücü (giriş), diğeri tahrik edilen (çıkış) olmak üzere iki ayrı mıknatıslı bileşen bulunuyor. Bu bileşenler arasında dişli benzeri bir yapı olmamasına rağmen, aralarındaki manyetik alanlar sayesinde dönme hareketi senkronize biçimde iletiliyor.

Mekanik yıpranma yok

Sistemin temel prensibi ise, "manyetik kavrama" (magnetic coupling) olarak bilinen bir fenomen üzerine kurulu. Sürücü rotor üzerindeki mıknatıslar döndüğünde, bu dönüş manyetik alanlar aracılığıyla karşı taraftaki mıknatıslı rotorun da hareket etmesini sağlıyor. Fiziksel temas olmadığından, klasik dişlilerdeki sürtünme, gürültü ve mekanik yıpranma gibi problemler ortadan kalkıyor. Ayrıca, bu yapı sayesinde dişlilerin hizalanma zorunluluğu ve yağlama gereksinimi de bulunmuyor.

Star Union'a göre, motorun verimliliği yüzde 90 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu da pildeki enerjinin çok daha fazlasının doğrudan tekerleklere tork olarak aktarılması anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada, yeni geliştirilen sistem yalnızca verimli değil, aynı zamanda sessiz çalışıyor ve daha az mekanik stres içeriyor. Motor, tork limitleri aşıldığında zarar vermeden kayabiliyor. Bu da sistemin güvenliğini artıran önemli bir avantaj. Aktarıldığı kadarıyla MGM'nin dış gövdesi 12 x 10 x 9 cm boyutlarında ve sadece 2.3 kilogram ağırlığında.

Star Union, yeni nesil motorun geçen yılki versiyona göre torku artırdığını (75 Nm → 80 Nm) ancak ağırlık ve hacim değerlerinin sabit kaldığını belirtiyor. 250 W sürekli güç ve 580 W tepe gücüyle çalışan sistem, 48V bataryalarla 160 ila 480 Wh kapasite aralığında kullanılabiliyor. Peki yeni motor ne zaman erişilebilir olacak?

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Şu an için Star Union, Avrupa ve Asya'daki bazı OEM üreticilerle MGM tabanlı e-bike modelleri için iş birlikleri yürütüyor. MGM'nin seri üretiminin bu yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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Fiziksel dişlileri tarihe gömen e-bisiklet motoru tanıtıldı!

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