Fiziksel dişlileri tarihe gömen manyetik e-bisiklet motoru tanıtıldı

Manyetik tork, sıfır sürtünme
Bildiğiniz gibi yeni nesil motor sistemlerindeki en büyük hedef, performans ve verimlilikten ödün vermeden mümkün olan en küçük hacmi sunmak. Bu alanda son dönemde öne çıkan çözümlerden biri olan MGM ise, geleneksel mekanik dişli sistemlerinden farklı olarak gücü fiziksel temasla değil, tamamen manyetik kuvvetlerle aktarıyor.
Mekanik yıpranma yok
Sistemin temel prensibi ise, "manyetik kavrama" (magnetic coupling) olarak bilinen bir fenomen üzerine kurulu. Sürücü rotor üzerindeki mıknatıslar döndüğünde, bu dönüş manyetik alanlar aracılığıyla karşı taraftaki mıknatıslı rotorun da hareket etmesini sağlıyor. Fiziksel temas olmadığından, klasik dişlilerdeki sürtünme, gürültü ve mekanik yıpranma gibi problemler ortadan kalkıyor. Ayrıca, bu yapı sayesinde dişlilerin hizalanma zorunluluğu ve yağlama gereksinimi de bulunmuyor.
Star Union'a göre, motorun verimliliği yüzde 90 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bu da pildeki enerjinin çok daha fazlasının doğrudan tekerleklere tork olarak aktarılması anlamına geliyor.
Star Union, yeni nesil motorun geçen yılki versiyona göre torku artırdığını (75 Nm → 80 Nm) ancak ağırlık ve hacim değerlerinin sabit kaldığını belirtiyor. 250 W sürekli güç ve 580 W tepe gücüyle çalışan sistem, 48V bataryalarla 160 ila 480 Wh kapasite aralığında kullanılabiliyor. Peki yeni motor ne zaman erişilebilir olacak?
Şu an için Star Union, Avrupa ve Asya'daki bazı OEM üreticilerle MGM tabanlı e-bike modelleri için iş birlikleri yürütüyor. MGM'nin seri üretiminin bu yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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