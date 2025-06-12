Çinli Forthing, iki modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli otomobil üreticilerinden Dong Feng Motor bünyesindeki Forthing, Ulu Motor'un distribütörlüğünde T5 Evo ve M4 U-Tour modellerini Türkiye'de müşterilerin beğenisine sundu. Bu kapsamda Forthing modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Buna göre, tanıtım kapsamında üç donanıma (Premium, Executive, Sport Edition) sahip T5 Evo fiyatı 1 milyon 990 bin liradan; iki donanımlı (Premium ve Executive) M4 U-Tour fiyatı ise 2 milyon 190 bin liradan başlıyor.

Forthing T5 Evo fiyat listesi💸(Haziran 2025) Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı T5 Evo Premium 1.5 Manuel 2.190.000 TL 1.990.000 TL T5 Evo Premium 1.5 Otomatik 2.390.000 TL 2.190.000 TL T5 Evo Executive 1.5 Otomatik 2.690.000 TL 2.490.000 TL T5 Evo Sport Edition 1.5 Otomatik 2.890.000 TL 2.690.000 TL

Forthing M4 U-Tour fiyat listesi🚗(Haziran 2025) Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı M4 U-Tour Premium 1.5 Manuel 2.390.000 TL 2.190.000 TL M4 U-Tour Premium 1.5 Otomatik 2.690.000 TL 2.490.000 TL M4 U-Tour Executive 1.5 Otomatik 2.990.000 TL 2.790.000 TL

Tam Boyutta Gör Her iki modelde de 1,5 litrelik turbo beslemeli 175 HP güç ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesinde manuel şanzımanla kombine edilen bu motor, üst versiyonlarda 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kullanılıyor.

D segment SUV kategorisine giren Forthing T5 Evo modeli, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. Son hızı 200 km/s olan modelin birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 6,6 litre olarak açıklandı. T5 Evo; 4565 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1690 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip.

7 koltuklu Forthing M4 U-Tour ise 4850 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Diğer model gibi manuel veya 7 ileri DCT otomatik şanzımanla tercih edilebilen aracın birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 6,8 litre olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu modelde 10 farklı koltuk konfigürasyonu ve 43 akıllı depolama alanı mevcut.

Tam Boyutta Gör Çinli modellerin giriş seviyesinde suni deri koltuklar, 6 hoparlör, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, açılabilir cam tavan, ambiyans aydınlatma, 12.3 inç multimedya ekranı manuel klima, hız sabitleyici, yokuş iniş desteği, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası gibi özellikler mevcut.

Perde hava yastıkları, ön park sensörü, 360 derece kamera, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, PM2.5 hava temizleme, ısıtmalı yan ayna, elektrikli bagaj kapağı, araç veri kaydedici, elektrikli ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, havalandırma ve masaj özelliğine sahip sürücü koltuğu gibi özellikler ise Executive donanımında devreye giriyor.

Modellerin ilk teslimatlarına, ağustos sonu itibarıyla başlanacak. Marka, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini de Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.

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Çinli Forthing'in iki modeli Türkiye'de: İşte fiyatlar

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