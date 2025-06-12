Çinli Forthing, iki modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatlar

Buna göre, tanıtım kapsamında üç donanıma (Premium, Executive, Sport Edition) sahip T5 Evo fiyatı 1 milyon 990 bin liradan; iki donanımlı (Premium ve Executive) M4 U-Tour fiyatı ise 2 milyon 190 bin liradan başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman Fiyatı
|T5 Evo Premium 1.5 Manuel
|2.190.000 TL
|1.990.000 TL
|T5 Evo Premium 1.5 Otomatik
|2.390.000 TL
|2.190.000 TL
|T5 Evo Executive 1.5 Otomatik
|2.690.000 TL
|2.490.000 TL
|T5 Evo Sport Edition 1.5 Otomatik
|2.890.000 TL
|2.690.000 TL
|Versiyon
|Fiyat
|Lansman Fiyatı
|M4 U-Tour Premium 1.5 Manuel
|2.390.000 TL
|2.190.000 TL
|M4 U-Tour Premium 1.5 Otomatik
|2.690.000 TL
|2.490.000 TL
|M4 U-Tour Executive 1.5 Otomatik
|2.990.000 TL
|2.790.000 TL
D segment SUV kategorisine giren Forthing T5 Evo modeli, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. Son hızı 200 km/s olan modelin birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 6,6 litre olarak açıklandı. T5 Evo; 4565 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1690 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip.
7 koltuklu Forthing M4 U-Tour ise 4850 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Diğer model gibi manuel veya 7 ileri DCT otomatik şanzımanla tercih edilebilen aracın birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 6,8 litre olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu modelde 10 farklı koltuk konfigürasyonu ve 43 akıllı depolama alanı mevcut.
Perde hava yastıkları, ön park sensörü, 360 derece kamera, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, PM2.5 hava temizleme, ısıtmalı yan ayna, elektrikli bagaj kapağı, araç veri kaydedici, elektrikli ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, havalandırma ve masaj özelliğine sahip sürücü koltuğu gibi özellikler ise Executive donanımında devreye giriyor.
Modellerin ilk teslimatlarına, ağustos sonu itibarıyla başlanacak. Marka, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini de Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.
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