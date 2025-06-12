Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Forthing, iki modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatlar

    Ulu Motor distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan ve Çinli otomotiv üreticisi Dong Feng çatısı altında yer alan Forthing, D segmentinde yer alan iki benzinli modelinin fiyatlarını açıkladı.

    Çinli Forthing'in iki modeli Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli otomobil üreticilerinden Dong Feng Motor bünyesindeki Forthing, Ulu Motor'un distribütörlüğünde T5 Evo ve M4 U-Tour modellerini Türkiye'de müşterilerin beğenisine sundu. Bu kapsamda Forthing modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

    Buna göre, tanıtım kapsamında üç donanıma (Premium, Executive, Sport Edition) sahip T5 Evo fiyatı 1 milyon 990 bin liradan; iki donanımlı (Premium ve Executive) M4 U-Tour fiyatı ise 2 milyon 190 bin liradan başlıyor.

    Forthing T5 Evo fiyat listesi💸(Haziran 2025)
    Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı
    T5 Evo Premium 1.5 Manuel 2.190.000 TL 1.990.000 TL
    T5 Evo Premium 1.5 Otomatik 2.390.000 TL 2.190.000 TL
    T5 Evo Executive 1.5 Otomatik 2.690.000 TL 2.490.000 TL
    T5 Evo Sport Edition 1.5 Otomatik 2.890.000 TL 2.690.000 TL

    Forthing M4 U-Tour fiyat listesi🚗(Haziran 2025)
    Versiyon Fiyat Lansman Fiyatı
    M4 U-Tour Premium 1.5 Manuel 2.390.000 TL 2.190.000 TL
    M4 U-Tour Premium 1.5 Otomatik 2.690.000 TL 2.490.000 TL
    M4 U-Tour Executive 1.5 Otomatik 2.990.000 TL 2.790.000 TL
    Çinli Forthing'in iki modeli Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Her iki modelde de 1,5 litrelik turbo beslemeli 175 HP güç ve 285 Nm tork üreten benzinli motor seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesinde manuel şanzımanla kombine edilen bu motor, üst versiyonlarda 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kullanılıyor.

    D segment SUV kategorisine giren Forthing T5 Evo modeli, 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. Son hızı 200 km/s olan modelin birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 6,6 litre olarak açıklandı. T5 Evo; 4565 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1690 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahip.

    7 koltuklu Forthing M4 U-Tour ise 4850 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2900 mm aks mesafesine sahip. Diğer model gibi manuel veya 7 ileri DCT otomatik şanzımanla tercih edilebilen aracın birleşik yakıt tüketimi de 100 km'de 6,8 litre olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu modelde 10 farklı koltuk konfigürasyonu ve 43 akıllı depolama alanı mevcut.

    Çinli Forthing'in iki modeli Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Çinli modellerin giriş seviyesinde suni deri koltuklar, 6 hoparlör, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, anahtarsız giriş ve çalıştırma, açılabilir cam tavan, ambiyans aydınlatma, 12.3 inç multimedya ekranı manuel klima, hız sabitleyici, yokuş iniş desteği, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası gibi özellikler mevcut.

    Perde hava yastıkları, ön park sensörü, 360 derece kamera, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, PM2.5 hava temizleme, ısıtmalı yan ayna, elektrikli bagaj kapağı, araç veri kaydedici, elektrikli ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, havalandırma ve masaj özelliğine sahip sürücü koltuğu gibi özellikler ise Executive donanımında devreye giriyor.

    Modellerin ilk teslimatlarına, ağustos sonu itibarıyla başlanacak. Marka, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini de Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Profil resmi
    DemirAylak 2 saat önce

    Su tabancasını geri getirin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buzdolabından su sesi gelmesi ctrl v açılımı arka panel işlemli araç alınır mı nasıl mason olunur tarot günah mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200 Pro
    HONOR 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum