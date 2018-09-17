GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi

GameX 2018 fuar alanını, etkinlikleri, ilgi durumunu, standartları, etkinlik yeri ve ulaşım meselesini, kısacası GameX 2018'e dair pek çok detayı sizler için değerlendirdik.

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