Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi

8 ay
5,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GameX 2018 fuar alanını, etkinlikleri, ilgi durumunu, standartları, etkinlik yeri ve ulaşım meselesini, kısacası GameX 2018'e dair pek çok detayı sizler için değerlendirdik.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 ay
Editör arkadaşımızı beğendim.Üslubu, duruşu güzel, eli yüzü düzgün konuşmasını bilen biri.Daha çok içeriklerde yer almasını isterim.
Gamex'e gelince genel olarak standların interaktif içeriği oldukça azdı(hatta neredeyse yok) Bağımsız geliştiricilere yönelik stand hoştu.
Uluslararası kabul edilen bir fuarda tabi ki yurt dışından firmalar gelsinler tanıtımlarını yapsınlar, bizlerde deneyimleme şansına kavuşalım istiyoruz ancak gelin görün ki epin gibi alakasız markaların içeriklerinin olduğu vasat bir fuarla karşılaşıyoruz.Dünyanın geldiği bu noktalarda ülkemizde yapılan fuara üst düzey firmaların ilgisinin bu durumda olması üzücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:53
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 1: Kebab Simulator
5,1b izlenme · 8 ay
03:06
Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler"
11,6b izlenme · 11 ay
02:44
Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe"
12,6b izlenme · 11 ay
02:08
Halo Infinite "Master Chief Geri Dönüyor"
11,5b izlenme · 11 ay
03:32
Fallout 76 "Online Fallout deneyimi"
11,5b izlenme · 11 ay
03:31
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator
5,9b izlenme · 8 ay
02:35
Control "Remedy'den yeni oyun"
11,5b izlenme · 11 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
267 izlenme · 45 dk. yeni video
03:55
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 3: Buried Alive
6,2b izlenme · 8 ay
15:12
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1
12,5b izlenme · 10 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,2b izlenme · 5 gün
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,5b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
02:40
Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer"
9,2b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim