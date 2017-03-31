Garanti Paramatik’ler Artık Daha Kolay ve Daha Hızlı!

Garanti Bankası, müşterilerinin Paramatik’lerde hem daha hızlı işlem yaparak zaman kazanmalarını sağlamak, hem de genel kullanım alışkanlıklarına uygun biçimde işlemleri kolaylaştırmak için I-AM, bir dizi çalışmayı hayata geçirdi. Garanti Paramatik’lerinde yaşanan sorunları minimuma indirerek müşteri memnuniyetini artırmaya dönük bu çalışma sonucunda Paramatik ekranları yenilendi.

Yapılan analizlerle Garanti müşterilerini daha yakından tanıma ve kullanım alışkanlıklarını öğrenme şansı elde ettiklerini söyleyen Erdem Demir, Paramatik kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun tek bir hesap sahibi olduğunu, birden fazla hesabı olanların da Paramatik işlemlerinde genellikle aynı hesabı kullandıklarına dikkat çekti. Demir’e göre, I-AM proje ekibinin tasarım stratejsini oluşturmasında bu ve benzer içgörülerin önemli faydaları oldu.

Paramatik’lerde kullanıcıların daha hızlı işlem yapması amacıyla geliştirilen Hızlı Menü’de özet bilgi ve kullanıcının en çok yaptığı işlemler sıralanıyor. Kullanıcının Paramatik’e giriş yaptığı karta göre, işlem menüsü değişiyor. Örneğin Paracard ile giriş yapıldığında para çekme ve para yatırma fonksiyonları çıkarken; kredi kartı ile giriş yapıldığında kredi kartından nakit avans çekme ve kredi kartı borcu ödeme gibi fonksiyonlar Hızlı Menü’de çıkıyor.

PARAMATİK’LER MÜŞTERİSİNİN YERİNE DÜŞÜNÜYOR

Paramatik’lerde kullanıcıların daha hızlı biçimde işlem yapmasını sağlamak için işlem adımlarını azaltmayı hedeflediklerini söyleyen I-AM Dijital Direktörü Erdem Demir, “Yaptığımız kullanıcı araştırmaları doğrultusunda, yYeni Paramatik arayüzünde kullanıcının en sık kullandığı hesap seçili olarak geliyor. Bu seçilen hesapla kullanıcı, hızlıca işlemini tamamlayabileceği gibi hesap değiştir adımıyla kolayca hesabını değiştirip işlemine devam edebiliyor.” şeklinde konuştu.

Kullanıcılara zaman kaybettiren hata mesajları da yeni Paramatik tasarımında farklılaşmış durumda. Günlük işlem limiti ve ATM’de o sırada para yatırma veya çekme yapılamadığına dair uyarıların işlem sonunda görülmesi de önemli hatalardan biri olarak gözlemlenmiş. I-AM’in yeni Paramatik çalışmasında bu hata uyarıları işlem sonunda değil, işlem anında kullanıcının onay verdiği ekranda görünüyor. Benzer biçimde, kullanıcı para yatırırken hedeflediği bakiye tutarını girdiğinde, Paramatik kullanıcıya yatırılması gereken banknot kombinasyonlarını belirtiyor. Bu sayede yanlış miktarda tutar yatırılmasının da önüne geçilmiş oluyor.

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Dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye’de 20 yıldan bu yana hayata geçirdiği deneyim tasarımı projeleriyle adından sıkça söz ettiren uluslararası tasarım ve marka deneyimi ajansı I-AM, Garanti Paramatik’lerde insan odaklı tasarıma öncelik verdi. Müşterisi olan tüm markalar için inovatif ve yaratıcı çözümler geliştiren I-AM’in Garanti Bankası ile birlikte hayata geçirdiği son projesi, en küçük değişiklikle kullanıcı deneyiminde anında geri dönüş veren ATM tasarımında kendini gösterdi.I-AM olarak projenin başlangıç aşamasında Garanti ekibiyle detaylı bir analiz süreci geçirdiklerini ve elde ettikleri detaylı Paramatik kullanım datası sayesinde yol haritası çıkardıklarını ifade eden I-AM’in Ortağı ve DijitaServis Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı l Direktörü Erdem Demir, Paramatik kullanıcılarının işlem yapma sıklıkları, müşteri başına düşen kart ve işlem sayıları gibi pek çok veri için çok kapsamlı bir sistem analizi gerçekleştirdiklerini söyledi.Elde edilen veriler doğrultusunda, özellikle Paramatik’lerdeki menü hiyerarşisini en efektif şekilde oluşturabilmek için, card sorting (kart sıralama) çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde kullanım akışları ve menülerin tasarımında kullanıcı perspektifi de tasarımlara dahil edildi.Paramatik’lerin yenilenmesi çalışmasında odak noktasını, kullanıcılara en hızlı ve en kolay ATM deneyimini sunmak oluşturdu. Kullanıcılar ve Garanti Bankası ekibiyle yapılan görüşmeler ve gözlem çalışmaları, I-AM uzmanlığıyla birleşerek ortaya yepyeni bir ATM deneyimi çıkarılmış oldu.