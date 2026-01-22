Giriş
    Bezos’tan Musk’a güçlü rakip: 6 terabitlik uydu interneti geliyor

    Blue Origin, Starlink’e rakip olacak TeraWave uydu ağını duyurdu. 2027’de başlayacak projeyle şirket, kurumsal ve kamu kullanıcılarına 6 terabite kadar internet bağlantısı sunulacak.

    Bezos’tan Musk’a güçlü rakip: 6 terabitlik uydu interneti geliyor Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos’un uzay girişimi Blue Origin, küresel uydu internet pazarında dengeleri değiştirmeyi hedefleyen TeraWave adlı yeni iletişim ağını resmen duyurdu. SpaceX’in Starlink sistemiyle domine ettiği pazara iddialı bir giriş yapan şirket, bu hizmetiyle daha çok kurumsal müşterileri, veri merkezlerini ve kamu kurumlarını hedef alıyor. Blue Origin’e göre TeraWave, dünyanın herhangi bir noktasında 6 terabite kadar simetrik bant genişliği sunabilecek.

    TeraWave nedir, ne vaat ediyor?

    TeraWave, Blue Origin’in açıklamasına göre çok yörüngeli (multi-orbit) bir mimari üzerine kuruluyor. Toplamda 5.408 optik bağlantılı uydu içeren bu ağın büyük bölümü alçak Dünya yörüngesinde (LEO) konumlandırılacak. Bu uydular, yer istasyonlarıyla klasik kablosuz bağlantılar üzerinden 144 Gbps’ye kadar hız sağlayacak.

    Asıl dikkat çekici unsur ise orta Dünya yörüngesine (MEO) yerleştirilecek 128 uydu. Bu uydular, TeraWave’in en iddialı vaadi olan çift yönlü 6 Tbps bağlantı kapasitesini mümkün kılacak.

    Bezos’tan Musk’a güçlü rakip: 6 terabitlik uydu interneti geliyor Tam Boyutta Gör
    Blue Origin CEO’su Dave Limp, TeraWave’in bilinçli olarak son kullanıcıya için tasarlanmadığını net şekilde ifade ediyor. Limp’e göre bu ağ, kritik operasyonlar için yüksek güvenilirlik ve kapasite gerektiren kurumsal senaryolar düşünülerek geliştirildi. Bu nedenle sistem, Starlink’in milyonlarca bireysel abone modelinin aksine en fazla yaklaşık 100 bin müşteriye hizmet verecek.

    Blue Origin, TeraWave uydu ağının konuşlandırılmasına 2027’nin dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Gelecek fırlatmaların bir kısmının da Blue Origin’in kendi roketleriyle yapılması öngörülüyor.

    Rekabet kızışıyor

    Öte yandan uydu interneti alanında rekabet giderek sertleşiyor. Halihazırda pazarın lideri konumundaki Starlink, Elon Musk’ın SpaceX’i tarafından işletiliyor ve 9.000’den fazla uydu ile yaklaşık 9 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket, bu yıl içinde gigabit seviyesinde hızlar sunmayı hedefliyor.

    Öte yandan Amazon da son dönemde bu alandaki yatırımlarını hızlandırmış durumda. Şirket, Leo hizmeti için (eski adı Project Kuiper) 180 uyduyu yörüngeye gönderdi. Şirketin nihai hedefi, 3.236 alçak Dünya yörüngesi uydusundan oluşan bir ağ kurmak.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2026/01/21/bezos-blue-origin-satellite-internet-spacex-amazon.html https://www.blueorigin.com/news/blue-origin-introduces-terawave-space-based-network-for-global-connectivity
