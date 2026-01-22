Bezos’tan Musk’a güçlü rakip: 6 terabitlik uydu interneti geliyor

TeraWave nedir, ne vaat ediyor?
TeraWave, Blue Origin’in açıklamasına göre çok yörüngeli (multi-orbit) bir mimari üzerine kuruluyor. Toplamda 5.408 optik bağlantılı uydu içeren bu ağın büyük bölümü alçak Dünya yörüngesinde (LEO) konumlandırılacak. Bu uydular, yer istasyonlarıyla klasik kablosuz bağlantılar üzerinden 144 Gbps’ye kadar hız sağlayacak.
Asıl dikkat çekici unsur ise orta Dünya yörüngesine (MEO) yerleştirilecek 128 uydu. Bu uydular, TeraWave’in en iddialı vaadi olan çift yönlü 6 Tbps bağlantı kapasitesini mümkün kılacak.
Blue Origin, TeraWave uydu ağının konuşlandırılmasına 2027’nin dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Gelecek fırlatmaların bir kısmının da Blue Origin’in kendi roketleriyle yapılması öngörülüyor.
Rekabet kızışıyor
Öte yandan uydu interneti alanında rekabet giderek sertleşiyor. Halihazırda pazarın lideri konumundaki Starlink, Elon Musk’ın SpaceX’i tarafından işletiliyor ve 9.000’den fazla uydu ile yaklaşık 9 milyon kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket, bu yıl içinde gigabit seviyesinde hızlar sunmayı hedefliyor.
Öte yandan Amazon da son dönemde bu alandaki yatırımlarını hızlandırmış durumda. Şirket, Leo hizmeti için (eski adı Project Kuiper) 180 uyduyu yörüngeye gönderdi. Şirketin nihai hedefi, 3.236 alçak Dünya yörüngesi uydusundan oluşan bir ağ kurmak.Kaynakça https://www.cnbc.com/2026/01/21/bezos-blue-origin-satellite-internet-spacex-amazon.html https://www.blueorigin.com/news/blue-origin-introduces-terawave-space-based-network-for-global-connectivity Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: