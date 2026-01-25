Bakırı tarihe gömebilir: En iyi ısı iletkenliğine sahip metal keşfedildi

En iyi ısı iletkeni artık bakır değil
Karşılaştırma yapmak gerekirse bakır yaklaşık 400 W/mK, gümüş ise ideal koşullarda benzer seviyelerde ısı iletkenliği sunabiliyor. Araştırmaya liderlik eden Yongjie Hu'ya göre theta-faz tantal nitrür, atomik ölçekte alışılmış metallerden farklı davranıyor. Tantal ve azot atomlarının altıgen kafes yapıda dizilmesi, elektronlar ile kafes titreşimleri (fononlar) arasındaki etkileşimi belirgin biçimde azaltıyor. Bu da ısıyı sınırlayan elektron-fonon ve fonon-fonon çarpışmalarını minimum seviyeye indiriyor.
Günümüzde küresel ısı yönetimi pazarının yaklaşık üçte biri bakır tabanlı çözümlerden oluşurken, artan güç yoğunlukları bakırın fiziksel sınırlarını daha görünür hâle getirmiş durumda. TaN₍θ₎ gibi yeni nesil malzemeler, daha kompakt ve daha serin çalışan donanımların önünü açabilir.
Hu'nun ekibi daha önce de rekor ısı iletkenliğine sahip bor arsenit yarı iletkenini keşfetmiş ve bunu GaN tabanlı çiplerde kullanmıştı. Theta-faz tantal nitrür ise bu çalışmaların metal tarafındaki karşılığı olarak, geleceğin termal yönetim çözümlerinde bakırın yerini alabilecek en güçlü aday olabilir.