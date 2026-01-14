ZTE, 5G RedCap teknolojisini kullanan mini WiFi cihazını tanıttı

ZTE F40 5G RedCap Taşınabilir Wi-Fi
Cihaz, standart 5G'ye kıyasla güç tüketimini %10 - %20 oranında azaltırken, 4G'ye göre %50 hız artışı ve %70 daha düşük gecikme süresi sunan 5G RedCap teknolojisini kullanıyor. Bu, daha akıcı görüntülü görüşme, online oyun ve bulut tabanlı çalışma anlamına geliyor.
ZTE, cihazı Çin’de 5G ve 4G bağlantısını kapsayan geniş mobil ağ desteğiyle donatmış. Hem eSIM hem de fiziksel nano SIM'i destekliyor. Yerel bağlantı için, çift bantlı Wi-Fi 6 desteğine sahip ve 1x1 yapılandırması kullanarak hem 2.4 GHz hem de 5 GHz frekansında çalışıyor. Cihaz, akıllı telefon, laptop, tablet ve diğer Wi-Fi özellikli cihazlar dahil olmak üzere aynı anda 16 cihazın bağlanmasına izin veriyor.
WiFi cihazı, USB-A ve USB-C olmak üzere çift USB bağlantı noktasına sahip. USB doğrudan bağlantı modunu destekleyerek bir bilgisayara bağlandığında kablolu ağ adaptörü olarak işlev görmesini sağlıyor. Standart Wi-Fi erişim noktası modunu da destekliyor ve güç kaynağına takıldığında anında kablosuz paylaşım sağlıyor.
Standart modelin fiyatı 179 yuan (25 dolar), nano SIM kart yuvası bulunan modelin fiyatı ise 219 yuan (31 dolar).Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: