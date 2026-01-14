Giriş
    ZTE, 5G RedCap teknolojisini kullanan mini WiFi cihazını tanıttı

    ZTE, yeni kompakt taşınabilir Wi-Fi cihazını piyasaya sürdü. 5G 5G RedCap teknolojisini kullanan mini WiFi cihazı, 16 cihaza kadar bağlantı desteği, WiFi 6, çift USB portu ve fazlasıyla geliyor.

    ZTE F40 5G RedCap Tam Boyutta Gör
    ZTE, yeni kompakt taşınabilir Wi-Fi cihazını Çin’de piyasaya sürdü. 5G RedCap teknolojisini kullanan ZTE F40, standart ve nano SIM kart yuvalı iki modelle geliyor.

    ZTE F40 5G RedCap Taşınabilir Wi-Fi

    ZTE portable WiFi cihazı Tam Boyutta Gör
    ZTE F40, taşınabilir internet erişimine ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmış mini WiFi cihazı. Yaklaşık 34 gram ağırlığa ve 11 mm inceliğe sahip olmasıyla cepte ya da dizüstü bilgisayar çantasında kolayca taşınabilir.

    Cihaz, standart 5G'ye kıyasla güç tüketimini %10 - %20 oranında azaltırken, 4G'ye göre %50 hız artışı ve %70 daha düşük gecikme süresi sunan 5G RedCap teknolojisini kullanıyor. Bu, daha akıcı görüntülü görüşme, online oyun ve bulut tabanlı çalışma anlamına geliyor.

    ZTE, cihazı Çin’de 5G ve 4G bağlantısını kapsayan geniş mobil ağ desteğiyle donatmış. Hem eSIM hem de fiziksel nano SIM'i destekliyor. Yerel bağlantı için, çift bantlı Wi-Fi 6 desteğine sahip ve 1x1 yapılandırması kullanarak hem 2.4 GHz hem de 5 GHz frekansında çalışıyor. Cihaz, akıllı telefon, laptop, tablet ve diğer Wi-Fi özellikli cihazlar dahil olmak üzere aynı anda 16 cihazın bağlanmasına izin veriyor.

    WiFi cihazı, USB-A ve USB-C olmak üzere çift USB bağlantı noktasına sahip. USB doğrudan bağlantı modunu destekleyerek bir bilgisayara bağlandığında kablolu ağ adaptörü olarak işlev görmesini sağlıyor. Standart Wi-Fi erişim noktası modunu da destekliyor ve güç kaynağına takıldığında anında kablosuz paylaşım sağlıyor.

    Standart modelin fiyatı 179 yuan (25 dolar), nano SIM kart yuvası bulunan modelin fiyatı ise 219 yuan (31 dolar).

