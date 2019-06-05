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Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi

3 gün
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel geleceğin bilgisayar tasarımını gösterdi. Açısı ayarlanabilen çift ekran ve göz takibi ile şirket yepyeni bir kullanıcı deneyimi vaad ediyor. Biz de bilgisayarı yerinde gördük ve anlattık.
Intel'in özel bir teknoloji tanıtım etkinliğinde, geleceğe dönük bilgisayar planlarını yakından görme şansı yakaladım. Son detayları hazırlanan yeni bilgisayar tasarımında, çift ekranda daha iyi oyun deneyimi ve göz takibi ile sistem kotnrolü bir araya getirilmiş. Bilgisayarın detayları videomuzda. 

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swat882 1 gün
Batarya teknolojisi gelişmediği sürece çok verimli cihazlar olmayacaktır.
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muhammedbolat66 1 gün
Hoşuma giden tasarımlar çıkmaya başladı dizüstü ailesinde, bu gidişle güzel şeyler gelecek.
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c36ab7c4 2 gün
Geleceğim bilgisayarı mı? Hiç güleceğim yoktu akşam akşam :D
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rockndarkk 3 gün
Ucube. Ne yapacaklarını şaşırdılar.
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aspirin_00 3 gün
İlk sorum şarjı ne kadar gider sonra bu menteşeler aç kapa 7 8 yıl dayanır mı? Merak eden belki olur 12 yıllık notebookumu hala daha kullanıyorum :)))
Farklı bir üeün olmuş hoşuma gitmedi değil.
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