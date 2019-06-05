Geleceğin bilgisayarı | Çift ekran ve göz takibi

Intel geleceğin bilgisayar tasarımını gösterdi. Açısı ayarlanabilen çift ekran ve göz takibi ile şirket yepyeni bir kullanıcı deneyimi vaad ediyor. Biz de bilgisayarı yerinde gördük ve anlattık.

Intel'in özel bir teknoloji tanıtım etkinliğinde, geleceğe dönük bilgisayar planlarını yakından görme şansı yakaladım. Son detayları hazırlanan yeni bilgisayar tasarımında, çift ekranda daha iyi oyun deneyimi ve göz takibi ile sistem kotnrolü bir araya getirilmiş. Bilgisayarın detayları videomuzda.