Süper hızlı internet neden lazım? 1000 Mbps simetrik internet!

Bu videomuzda yüksek hızlı internet konusu geçince akla gelen TurkNet'in avantajlarından sizlere bahsediyoruz. Günümüz koşullarında yüksek hızlı internet sizcede ihtiyaç mı?

İnternet hızları günümüzde gerçek anlamda önemli. Evimizde kullandığımız her şey internete bağlanabiliyor. Bunun da etkisiyle birlikte kullanıcılar olarak yüksek internet hızını fazlasıyla arar olduk. Videomuzun konuğu olan TurkNet GigaFiber'in 1000 Mbps simetrik internet sunuyor oluşu da konumuzla oldukça bağlantılı. Sizler bu internet hakkında neler düşünüyorsunuz?

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