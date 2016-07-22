Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR

Kendi kendine gidebilen, elektrikle çalışan ve modern tüm teknolojileri bünyesinde barındıran otomobiller gelecekte bizleri bekliyor olacak. İşte onlar arasında öyle bitanesi var ki...

Otomotiv endüstrisinin önemli üreticilerinden Chevrolet, geleceğin otomobilini geliştirdi. FNR adını taşıyan otomobili Türkiye'de ilk defa yakından görüntüledik ve öne çıkan özellikleri, merak edilen detaylarını anlattık.