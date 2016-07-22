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Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR

3 yıl
31,7b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kendi kendine gidebilen, elektrikle çalışan ve modern tüm teknolojileri bünyesinde barındıran otomobiller gelecekte bizleri bekliyor olacak. İşte onlar arasında öyle bitanesi var ki...
Otomotiv endüstrisinin önemli üreticilerinden Chevrolet, geleceğin otomobilini geliştirdi. FNR adını taşıyan otomobili Türkiye'de ilk defa yakından görüntüledik ve öne çıkan özellikleri, merak edilen detaylarını anlattık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aykut467 3 yıl en beğenilen
araba diyince benim aklıma kaslı amerikan arabaları gelir
bu sanki büyük boy elektrik süpürgesi gibi, ruh yok, heyecan yok, insanı kendine çeken birşey yok
araba diyince benim aklıma kaslı amerikan arabaları gelirbu sanki büyük boy elektrik süpürgesi gibi, ruh yok, heyecan yok, insanı kendine çeken birşey yok...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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senged 3 yıl InsignAce
Küçüklüğümde hep hayalimdi. Millet ışınlanmayı bulsun, ordan oraya ışınlansın dursun. Bende ucuzlayan ferrarilerden aliyim bitane. Boş sokaklarda gezip duruyim.
Küçüklüğümde hep hayalimdi. Millet ışınlanmayı bulsun, ordan oraya ışınlansın dursun. Bende ucuzlayan ferrarilerden aliyim bitane. Boş sokaklarda gezip duruyim...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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NoNickMan 3 yıl
Benzin hayranlari dolmus yine ne anliyorsunuz dogaya bu kadar zarar verip hatta kesenize de zarar verip salak sacma sanziman sorunlariyla ugrasmaktan. Elektrikli arabalar gelecegin arabalaridir. 100 yil sonra da boyle olacak. Hep elektrikli araclarin beygir ve tork bakimindan cok yuksek avantaji var yakinda 5000 bg 10000 nm tork motorlar cukarsa sasirmayin tabi bunu arabada kullanmazlar heehalde
Benzin hayranlari dolmus yine ne anliyorsunuz dogaya bu kadar zarar verip hatta kesenize de zarar verip salak sacma sanziman sorunlariyla ugrasmaktan. Elektrik...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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BaTTuSoY 3 yıl
Otomobil sekterunde tum markaların Deneme modelleri mevcut bunlar arasında en ilgici bmw'nin urettıgı BMW Vision Next 100 modelidir... Bu modellerde en dikkat cekicisi ise BMW ile Mercedesin (mercedes - F 015) birbirlerine özellik olarak benzemeleridir.. Yanı bu markalar birbirlerini daima taklit ediyor ama Chevrolet FNR modeli ile sektorunde en iyisi oldugunu bizlere gosterdi tesekkurler donanım haber tesekkurler Chevrolet ... İYİ GUNLER
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elllfbill 3 yıl
ben beğendim
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yusei 3 yıl
inanmayın beyler bildiğin tron bu
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Amd64x2 3 yıl
Hayvan gibi tasarliyorsünüz, bilim kurgu yapımlarından fırlamış gibi olunca ne olüyor yani, ne anliyörsünüz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Guest-ED61F4AE7 3 yıl
Camlari acilmiyomu
nerden hava atip camdan ruzgar yicez. Hem yolu canli canli gorup nasil rahatlicaz. Yok yok hani o camaro esintisi var bundada ozellikle on tarafta...
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BurakBilgin 3 yıl
1.6 dizel otomatik için bekliyoruz
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DH Misafiri 3 yıl
Bildiğin alien filmindeki yaratığın kafası gibi
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DH Misafiri 3 yıl
Ya yakışmıyor teknoloji haberi yapan bir sitede video ların çalışmaması hiç olmuyor mobilde açmak tam bir işkence
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Mendieta58 3 yıl
Geleceğin otoları tipsiz olmalı diye bi zorunluluk var galiba
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dostum kertenkele 3 yıl
Güya teknoloji harikası sadece laftan ibaret ha bide tipi değişik kalp nabız ölçer nedir hâlâ bunları araçlara koyup özellik diye ballandıra ballandıra anlatıyorlar birde otonom sürüş şimdide var araç sesli konut alabiliyor mu yada sürücü ile konuşabiliyor mu ondan haber verin.
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Quard 3 yıl
2030 yılı için düşünülmüş bir araba ama Türkiye için düşünülmediği kesin:)
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GilbertoRodriguez 3 yıl
videosunu izledim acaba evime hacizciler ne zaman gelir
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Final Getsuga Tenshou 3 yıl
Muhteşem.
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