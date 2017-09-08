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Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir

Bilim adamlarının geliştirdikleri son kamera halihazırdaki tekniklerden daha pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Bu sayede muayeneler daha etkili bir hal alabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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İnsan vücudunun gözlemlenmesinde şu anda kullanılan endoskopi yöntemlerinde hem harici bir
Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir
X-Ray cihazı kullanmanın gerekiyor hem de oldukça kısıtlı bir alan gözlemlenebiliyor. Üstelik dokudaki engeller kaynaklı teşhisin zorlaşması da cabası. Yeni geliştirilen kamera ise bütün bu zorlukları tarihin tozlu sayfaların karıştıracak kapasiteye sahip.

20 santimetre derinlitkeki yapılar incelenebiliyor

İçerisinde binlerce foton dedektörü olan kamera ve bir optik endomikroskop yardımı ile vücudun incelenebildiği yeni teknikle yaklaşık 20 santimetre derinlikteki yapılar dahi gözlemlenebiliyor. Üstelik yapının derinliğine bağlı olarak ışığın gelme süresini de hesaplayan cihaz yardımıyla gözlemlenen yapının ne kadar derinlikte olduğu da saptanabiliyor.
Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir
 

Örnek deney

Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir
Tam Boyutta Gör

Yukarıda yer alan görseller bir koyunun akciğerine ait. Bu görsellerden sağdaki geleneksel çözümlerden elde edilen bir görüntü ki burada dokunun derinliğine ve ışık kaynağının önündeki engellere bağlı ışığın dağılması kaynaklı gürültüden sorunun kaynağı tam olarak anlaşılamıyor. Buna karşın soldaki görüntü ise yeni çözümün bir prototipi kullanılarak elde edilmiş ve burada yeni sensörün ışığın dağılmasından etkilenmemesi sayesinde sorunlu bölge oldukça keskin bir şekilde gözlemlenebilmiş.

Uzmanlara göre bu sayede hali hazırdaki kullanılan materyallere kıyasla çok daha masrafsız ve kesin sonuçlu muayeneler mümkün olacak. Üstelik muayene esnasında incelenen dokunun daha detaylı incelenebilmesi de bir yeni yöntemin artıları arasında yer alıyor. Son olarak yeni cihazın gerçek hayatta kullanımına ne zaman başlanacağı ise bilinmiyor.
http://www.sciencealert.com/scientists-have-developed-a-camera-that-can-see-through-the-human-body Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abraxsas 2 yıl
Sağlık alanında geliştirilen teknoloji haberleri beni mutlu ediyor.Dilerim daha da artar.
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