Geliştirilen yeni kamera endoskopide çığır açabilir

20 santimetre derinlitkeki yapılar incelenebiliyor

Örnek deney

http://www.sciencealert.com/scientists-have-developed-a-camera-that-can-see-through-the-human-body

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İnsan vücudunun gözlemlenmesinde şu anda kullanılan endoskopi yöntemlerinde hem harici bircihazı kullanmanın gerekiyor hem degözlemlenebiliyor. Üstelik dokudakikaynaklıda cabası. Yeni geliştirilen kamera ise bütün bu zorluklarıkapasiteye sahip.İçerisinde binlerceolan kamera ve biryardımı ile vücudun incelenebildiği yeni teknikle yaklaşıkyapılar dahi gözlemlenebiliyor. Üstelik yapınınbağlı olarak ışığın gelme süresini de hesaplayan cihaz yardımıyla gözlemlenen yapının ne kadar derinlikte olduğu da saptanabiliyor.Yukarıda yer alan görseller birait. Bu görsellerden sağdakielde edilen bir görüntü ki buradavebağlıkaynaklı gürültüden sorunun kaynağı tam olarak anlaşılamıyor. Buna karşın soldaki görüntü ise yeni çözümün bir prototipi kullanılarak elde edilmiş ve burada yeni sensörünsayesinde sorunlu bölge oldukçabir şekilde gözlemlenebilmiş.Uzmanlara göre bu sayede hali hazırdaki kullanılan materyallere kıyasla çok dahavemuayeneler mümkün olacak. Üstelik muayene esnasında incelenen dokununde bir yeni yöntemin artıları arasında yer alıyor. Son olarak yeni cihazın gerçek hayattaise bilinmiyor.