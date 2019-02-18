Gemileri anti tank roketlerinden soft kill tekniğiyle koruyan MASS'ı görüntüledik

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilen IDEX 2019 savunma sanayii fuarına Donanimhaber.com olarak katıldık ve MASS sistemini görüntüledik.

Donanımhaberden herkese merhaba ben Samet Yurtsever,

17-21 Şubat 2019 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX 2019 savunma sanayii fuarında Donanımhaber olarak bizler de yerimizi aldık. Dünyanın en büyük savunma sanayii organizasyonlarından birisi olan IDEX 2019, bir çok farklı ülkeden savunma sanayii şirketine ev sahipliği yapıyor.Biz de donanimhaber olarak bu şirketlerin ürünlerinden öne çıkanları görüntüledik.

Bu videomuzda İsveçli SAAB ve Almanya merkezli dev savunma sanayii şirketi Rheinmetall'in deniz platformlarını olası saldırıları karşı korumak amacıyla ortaklaşa geliştirdiği sistemi inceleyeceğiz. SAAB stantında sergilenen sistem, SAAB'ın geliştirdiği Naval Laser Warning System yani Deniz Lazer Uyarı Sisteminin tespit ettiği tehditleri çok kısa bir sürede soft kill yöntemiyle imha etmek üzere kurulmuş. Lançeri inanılmaz derecede hızlı hareket edebilen sistem bu sayede çok kısa bir sürede tehdite karşı reaksiyon verebiliyor. Özellikle kıyıya yakın bulunan gemilere karşı gerçekleştirilebilecek olan güdümlü roket saldırılarına karşı geminin öz savunmasını sağlayan sistemin çalışma mantığı da oldukça basit. Her türlü gemiye

ve savaş yönetim sistemine entegre edilebilen sistem ilk olarak SAAB'ın geliştirdiği deniz lazer ikaz sisteminin lazer

hareketliliğini tespit etmesiyle başlıyor. Önceden uyarıyı alan sistem gemiye doğru atış yapıldığı takdirde kendi bünyesinde

bulunan sensörler vasıtasıyla bunu kısa bir sürede algılıyor ve lançerini tehdite doğrultarak softkill tekniğiyle koruma

sağlıyor. Sistem, Tehdit algılanması ve koruma sağlanması süreci gerçekten çok kısa bir süreç olduğu için herhangi bir

kullanıcıya ihtiyaç duymaksızın her şeyi otomatik olarak kendisi gerçekleştirebiliyor. Lazer dışında RF,IR gibi farklı

aracı başlıklı güdümlü füze tiplerine karşı da koruma sağlayan sistemin fuar için hazırlanan ufak demosunu ben de

deneyimleme fırsatı buldum. Sistemin sergilendiği platformun üzerinde bulunan kırmızı düğme düşman tarafından ateşlenen bir mühimmatı temsil etmekte. Bu düğmeye bastığımız anda ise lançer tehditin geldiği yöne doğru kısa bir sürede hareket ediyor ve imha işlemini simüle ediyor.

Tamamiyle karadan veya küçük teknelerden gelebilecek asimetrik tehditlere karşı geliştirilen sistemin özellikle kıyıya yakın görev icra eden sahil güvenlik gemileri ve karakol botları gibi platformları koruyacağı düşünülse de halihazırda 10 ülke sistemi farklı platformlarda kullanıyor. Korvetler, mayın avlama gemileri,çıkarma gemileri, fırkateynler ve hatta destroyler de dahi kullanılan sistem 21 Şubat'a kadar fuarda sergilenmeye devam edecek.

Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilen IDEX 2019'un ilk gününde inceleme fırsatı bulduğumuz çoklu mühimmatlı softkill sistemini anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Fuar boyunca inceleme fırsatı bulduğumuz ilgi savunma sanayii ürünlerini anlattığımız videolarımız hız kesmeden devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın

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