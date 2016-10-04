General Mobile GM5 Plus'da Android 7.0'a bakıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
General Mobile GM5 Plus, Android 7.0 güncellemesini aldı. Biz de bu videomuzda işletim sisteminin öne çıkan yeni özelliklerini GM5 Plus üzerinde mercek altına alıyoruz, bakalım bizi neler bekliyor.
Android One ekosisteminin parçası olan General Mobile GM5 Plus, Android 7.0 Nougat güncellemesini alan sayılı cihazlardan biri oldu. Biz de bu videomuzda GM5 Plus üzerinde Android 7.0'ın detaylarına bakıyoruz.
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Bu videoda biraz daha farklı bir kurgu denedim, başlangıç kısmını "hafif story telling" havasında yapmaya çalıştım.
Sizlerden gelecek tepkilere göre gelecekteki kimi videolarda da benzer şeyler deneyebilirim.
İzlediğiniz için teşekkür ederim.
İki tane menü değiştirip al sana yeni Android diyorlar. Sonuç olarak o kadar gelişmesine rağmen neredeyse 6 gb ramli telefonlar yavaş yavaş raflarda yerini almaya başladı. Hiç bir şeyin geliştiği yok. Artık yeni bir işletim sisteminin çıkıp bu saçmalığa dur demesi lazım.
Her sene menüyü siyahtan beyaza yok olmadı beyazdan siyaha. Ayarlar bölümüne iki tane değişiklik. Bildirim çubuğuna iki ayar vermekle oldu sana yeni sürüm. Kolay gele Google.