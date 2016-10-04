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General Mobile GM5 Plus'da Android 7.0'a bakıyoruz

2 yıl
81,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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General Mobile GM5 Plus, Android 7.0 güncellemesini aldı. Biz de bu videomuzda işletim sisteminin öne çıkan yeni özelliklerini GM5 Plus üzerinde mercek altına alıyoruz, bakalım bizi neler bekliyor.
Android One ekosisteminin parçası olan General Mobile GM5 Plus, Android 7.0 Nougat güncellemesini alan sayılı cihazlardan biri oldu. Biz de bu videomuzda GM5 Plus üzerinde Android 7.0'ın detaylarına bakıyoruz. 

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fx57 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba,

Bu videoda biraz daha farklı bir kurgu denedim, başlangıç kısmını "hafif story telling" havasında yapmaya çalıştım.

Sizlerden gelecek tepkilere göre gelecekteki kimi videolarda da benzer şeyler deneyebilirim.

İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Arkadaşlar merhaba,Bu videoda biraz daha farklı bir kurgu denedim, başlangıç kısmını "hafif story telling" havasında yapmaya çalıştım.Siz...
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ottorehagel 2 yıl
Her zaman aynı şeyler. Çoklu uygulama desteği yine iki üç uygulama için gelecekse gelmesin. Zaten üreticiler lg olsun samsung olsun kendi uygulamalarına fırsat veriyor çoklu ekran için. Samsung un çoklu pencere olayı gibisi hala yok.
İki tane menü değiştirip al sana yeni Android diyorlar. Sonuç olarak o kadar gelişmesine rağmen neredeyse 6 gb ramli telefonlar yavaş yavaş raflarda yerini almaya başladı. Hiç bir şeyin geliştiği yok. Artık yeni bir işletim sisteminin çıkıp bu saçmalığa dur demesi lazım.
Her sene menüyü siyahtan beyaza yok olmadı beyazdan siyaha. Ayarlar bölümüne iki tane değişiklik. Bildirim çubuğuna iki ayar vermekle oldu sana yeni sürüm. Kolay gele Google.
Her zaman aynı şeyler. Çoklu uygulama desteği yine iki üç uygulama için gelecekse gelmesin. Zaten üreticiler lg olsun samsung olsun kendi uygulamalarına fırsa...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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Roark 2 yıl
Mesut'ta oturduğu yerde masa başında arkaya yeşil perde ile tv ekranları falan döşeyip anlatsın gereksiz yorumlarını katıp. Erdi genel yayın yönetmeni olmalı duyun artık sesimizi. O olmadı Berkan Sezer oldu o da olumlu.
Mesut'ta oturduğu yerde masa başında arkaya yeşil perde ile tv ekranları falan döşeyip anlatsın gereksiz yorumlarını katıp. Erdi genel yayın yönetmeni olmalı du...
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mustafasc 2 yıl
Giriş süper. Az kapris çok bilgi :-)
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erhanacars 2 yıl
Erdi bey , Bence şu an hem bilgi seviyen hemde yapmış olduğun incelemelerle ile DH'ı tek başına ayakta tutan adamsın.Yine çok güzel bir inceleme..tek eleştirim şu ; videonun sonunda ""farklı bir tarz denedim..." falan diyerek açıklama yapıp vurgulamasaydınız daha iyi olacaktı.. zira zaten biz farklılığı daha video başlar başlamaz görüyoruz. ve yorumlarda ona göre gelirdi zaten..:)
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DH Misafiri 2 yıl
Selam 1300tl alabilecegim bir telefon onerebilirmisiniz
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likeablex 2 yıl
Girişte bir an reklam sandım.
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unflattering 2 yıl
Video girişi pek güzel olmuş. Bir an global bir program izleyecekmişim gibi hissettim. Bir an yanlış videoyu açtığımdan bile şüphelendim. Ama gerçekten güzel bir video girişiydi. Kurgulu olması belli bir zeka ürünü olduğunu gösteriyor ve benzerlerinden ayrılıyor. Başarılarınızın ve gayretlerinizin devamını dilerim.
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DH Misafiri 2 yıl
GM5Plus kullanıyorum 7.0dan sonra pil acayip gelişti ve stabilite bir o kadar arttı alın kullanın pişman olmazsınız. imkanınız varsa Nexus alın...
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BiilimAdamı 2 yıl
gm discovery elite kullanıcısıydım 1 ay önceye kadar. uzun uzun yazmak isterdim ama inanın artık yoruldum bu firmaa hakkında yazı yazmaktan, ama şunu söyleyeyim GM den uzak durun herşeyi bir kenera koydum garantisi rezalet gerçekten. garantili telefonu yazılım atılcak diye götürdüm ekranı kırık bunu yapmadan yazılım atamayız dediler garantilli telefona 570 TL istediler(ztn 2.elio fiyat) bende telefonu kırdım attım sinirden 1 senedir bu gmden çektiğimin haddi hesabı yok. güncellemeyle göz boyuyorlar, gm dicovery elite hala amiral gemisi ama android 4.4.2 de kaldı dünyada ki 810 snapdragon işlemciye sahip olup android 4.4.2 olan tek telefon. p9 lite aldım ve dünya varmış dedim. gm düşmanımın başına bile gelmesin.
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bafbaf 2 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı

gm discovery elite kullanıcısıydım 1 ay önceye kadar. uzun uzun yazmak isterdim ama inanın artık yoruldum bu firmaa hakkında yazı yazmaktan, ama şunu söyleyeyim GM den uzak durun herşeyi bir kenera koydum garantisi rezalet gerçekten. garantili telefonu yazılım atılcak diye götürdüm ekranı kırık bunu yapmadan yazılım atamayız dediler garantilli telefona 570 TL istediler(ztn 2.elio fiyat) bende telefonu kırdım attım sinirden 1 senedir bu gmden çektiğimin haddi hesabı yok. güncellemeyle göz boyuyorlar, gm dicovery elite hala amiral gemisi ama android 4.4.2 de kaldı dünyada ki 810 snapdragon işlemciye sahip olup android 4.4.2 olan tek telefon. p9 lite aldım ve dünya varmış dedim. gm düşmanımın başına bile gelmesin.

1. Ekranı kırık cihazın garantisi nasıl devam ediyor ? Diğer markaların servisi zarar görmüş ürünü tamir etmeden yazılım güncellemesi veriyor mu?
Ben samsung telefonumu yazılım düşürmek için servise götürdüm garanti dışı kalır ve 90 tl para alırız dediler.

2. Bende elite aldım zamanında, çünkü aynı donanımdaki diğer markalar 2500 tl civarıyken elite 1300 tl idi. Ucuz etin yahnisi bu kadar oluyor. Bende de düğmesi bataryası bozuldu garanti dahilinde değişti sonra sattım. Yıllarca kullanılacak telefon arıyorsan nokia alacaksın.
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huseyincarnege 2 yıl
ÇOH güzel olmuş :)
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Eeltorm 2 yıl
Çok güzel bir video olmuş.
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Hawk58Offi 2 yıl
Materyal tasarımın nesi var ya bence süper. Kullanmadan kötü demeyin.

Google'ın kaynak kodları ile derlenmiş ve CM kernel kullanılan CleanOS Android 7.0 romdayım G3'te. 6.0'a göre daha stabil , daha hızlı ve daha işlevsel. Pilde değişiklik yok.

Keşke Snapdragon 801 OpenGl 3.1 destekleseydi de Vulkan'dan yararlanabilseydim.

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