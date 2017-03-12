General Mobile GM6 mercek altında: Tüm detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
General Mobile yeni nesil Android One telefonu GM6'yı duyurdu. Bu videomuzda General Mobile GM6'nın detaylı ön incelemesini yapıyor, telefonu tasarım-donanım-özellik çerçevesinde değerlendiriyoruz.
Android One programının en yeni telefonu olan General Mobile GM6'yı detaylıca mercek altına aldık. Yazılım güncelleme garantisi olan telefon, bakalım tasarım ve donanım olarak bizlere neler sunuyor?
Paylaş Tweetle
Merhaba,
Klasik ön inceleme mantığı ile bakarsanız, bizim videomuz için ön inceleme ifadesinin yetersiz kaldığını görebilirsiniz.
Teşekkür ederim.