Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

General Mobile GM6 mercek altında: Tüm detaylar

2 yıl
47,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
General Mobile yeni nesil Android One telefonu GM6'yı duyurdu. Bu videomuzda General Mobile GM6'nın detaylı ön incelemesini yapıyor, telefonu tasarım-donanım-özellik çerçevesinde değerlendiriyoruz.
Android One programının en yeni telefonu olan General Mobile GM6'yı detaylıca mercek altına aldık. Yazılım güncelleme garantisi olan telefon, bakalım tasarım ve donanım olarak bizlere neler sunuyor? 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tekin-71 2 yıl en beğenilen
2000 lira ne abi şaka mı bu
en fazla 749 lira bekliyordum. Demek ki kan emici sülük gm de Türkiye halkını enayi yerıne koydu vay be
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Colouse 2 yıl
Detaylı ön inceleme mi? Zaten ön incelemenin mantığı detaysız olması değil mi?
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 2 yıl Colouse
Colouse
Detaylı ön inceleme mi? Zaten ön incelemenin mantığı detaysız olması değil mi?

Merhaba,
Klasik ön inceleme mantığı ile bakarsanız, bizim videomuz için ön inceleme ifadesinin yetersiz kaldığını görebilirsiniz.
Teşekkür ederim.
ColouseDetaylı ön inceleme mi? Zaten ön incelemenin mantığı detaysız olması değil mi?Merhaba,Klasik ön inceleme mantığı il...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3arbar 2 yıl
o değilde memleket ne hale gelmiş arkadaş.çoh enteresan
videolar reklam alttaki yorumlar reklam 105 dolar olan telefon olmuş sana 320 dolar.ve milleti aldatarak para kazanmak için atılan taklalar.
işin kötüsü yeni nesli saçma sapan eğitim sistemiyle harcadılar .bu alemde güvenilecek insan neredeyse kalmadı aga.
bu işlerde bir berkin bozdoğan var güvenilir onunda takipçisi sınırlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
arkadaşlar bu arada şöyle bir bilgi vereyim.
youtube da ürün inceleme videolarının altındaki yorumlara sakın aldanmayın.yüzde 90 ı şirket yorumları.aman dikkat.
misal:
youtube.com/...
7-8 yorum okuyun ne demek istediğimi çözersiniz
işte buradan anlaşılacağı üzere sosyal medya dediğimiz şey aslında bazı grupların bir anda konuyu aynı beyinden çıkmış yorumlarla doldurması vakıasıdır.net
onunçün herkes güzel yorumlar yapmış falan deyip tongaya düşmeyin.
işte bunlar hep bilgi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
gene araştırmacı yazar olarak küçük çaplı geçmişe dönüş yaptım.
yıl 2013 discovery efsanesi ortaya çıkıyor.dönemin uygun fiyatlı telefonu diye. 699 lira.
dolar tam o sırada yani 3 ekim 2013 te 2 lira. böl ikiye.neetti. 350 dolar.p11seart ne kadar 320 dolar.
çaktın köfteyi.
kaynak:
teknokulis.com/...
özetle bizim hesaplı dediğimiz telefonlarda da müşteriyi amiyane tabirle öpüyorlar.sadece marka basarak bunu yapıyorlar.
kıssadan hisse: markası belli olan telefonlardan almak daha mantıklı.gene vergilerden dolayı daha fazla para verirsin ama bu 3 katı hiçbir zaman olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 2 yıl
türkiyede işlerin nasıl döndüğüne dair enteresan bir araştırma yaptım küçük çaplı.
reeder p11 se art modeli var. resmi satış fiyatı 1200 lira. hemen dolara çevirdim 320 dolar yapıyor.
şurada:
mage.reeder.com.tr/...
telefonun orjinali ise DOOGEE Shoot
fiyatı ne peki? 105 dolar
bakınız:
geekbuying.com/...
telefon türkiyede tam 3 katına çıkmış.çoh enteresan.
işte bu marka yapıştırıp satma olayında acayip karlar dönüyor aga.
gm de benzer diye yazdım.bu tür orjinal çin işi giriş seviyesi telefonların gerçek fiyatları 100-150 dolar bandında.
ve daha önceleride çok yazdım.telefon üretim maliyetleri oldukça düşük aga.105 dolara satanda vergi ödüyor kar sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firtinax 2 yıl
Snapdragon 430 olsaydı bari...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kty28 2 yıl
Yuh Vatana bak 1999 Lira.
En fazla fiyatı 899 lira olur daha da üstü olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fduz 2 yıl
999 TL dir o 1999 TL olsa duramazsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 2 yıl
Sevgili General Mobile firması, Discovery Elite için aldığınız 1299 TL para çoluğunuzun çocuğunuzun boğazında kalsın. Sürüm sürüm sürünün o haksız kazancınızdan dolayı. 1299 kez hastalıkla uğraşın. Hatta cehennem varsa onun en sıcak yerinde sonsuza kadar yanın. Boğazınızdan kezzap akıtılsın. Oh beeee
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Gm5 gibi buda tek kelime ile çöp.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Benim bildiğim millet ucuz diye alıyordu bu telefonu havanız kime :g
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:28
Türkiye'de tasarlanıp üretilen General Mobile GM9+'ı konuştuk
10,8b izlenme · 2 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15,3b izlenme · 3 ay
13:25
Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu
7,7b izlenme · 7 ay
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
12:55
General Mobile GM 9 Pro'da, Android 9 deneyimi
23,8b izlenme · 6 ay
43:21
Bir telefonun doğuşu: İşte A'dan Z'ye üretim süreci
12b izlenme · 8 ay
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,6b izlenme · 2 yıl
44:43
Mobilite: General Mobile'ın geciken güncellemeleri, HTC U11+ ve dahası...
11,2b izlenme · 2 yıl
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 2 yıl
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
14:34
Xiaomi Mi A2 hakkında her şey: Android One güçleniyor
21,1b izlenme · 10 ay
13:06
Xiaomi Mi A1 incelemesi: "Fiyat/performans canavarı"
61,1b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim