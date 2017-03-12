General Mobile GM6 mercek altında: Tüm detaylar

General Mobile yeni nesil Android One telefonu GM6'yı duyurdu. Bu videomuzda General Mobile GM6'nın detaylı ön incelemesini yapıyor, telefonu tasarım-donanım-özellik çerçevesinde değerlendiriyoruz.

Android One programının en yeni telefonu olan General Mobile GM6'yı detaylıca mercek altına aldık. Yazılım güncelleme garantisi olan telefon, bakalım tasarım ve donanım olarak bizlere neler sunuyor?