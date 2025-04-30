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    LG akıllı telefonlara destek kesiliyor

    Resmen pazardan çekilse de akıllı telefonlarına yazılım desteğine devam eden LG, bu yılın ortasından itibaren yazılım desteğini de sona erdireceğini duyurdu.    

    LG Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon dünyasında önemli başarılara imza atan LG, rekabete güç yetiremeyince 2021 yılında resmen pazardan çekileceğini duyurmuştu. Mevcut akıllı telefonlar için ise belirli bir süreye kadar yazılım desteği verileceği açıklanmıştı. 

    LG akıllı telefonlara veda

    Firmadan yapılan açıklamada 30 Haziran 2025 tarihinde güncelleme sunucularının kapanacağı ve yazılım desteğinin sona ereceği bildirildi. Bu tarihten itibaren artık LG akıllı telefonlar karanlığa gömülecek. 

    Halen mevcut olan LG akıllı telefon sahiplerinin güncellemeleri kontrol etmesi gerekiyor. LG uzun süredir herhangi bir güncelleme duyurusu yapmamıştı ancak daha önceki güncellemelerden faydalanmak isteyenler olabilir.

    Elbette bir anda LG akıllı telefonların kullanım dışı kalması mümkün değil ancak güncelleme desteği olmadan haliyle güvenlik konusunda sıkıntılar yaşanması da kaçınılmaz olacaktır. 

     
     

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