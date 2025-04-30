LG akıllı telefonlara destek kesiliyor

LG akıllı telefonlara veda
Firmadan yapılan açıklamada 30 Haziran 2025 tarihinde güncelleme sunucularının kapanacağı ve yazılım desteğinin sona ereceği bildirildi. Bu tarihten itibaren artık LG akıllı telefonlar karanlığa gömülecek.
Halen mevcut olan LG akıllı telefon sahiplerinin güncellemeleri kontrol etmesi gerekiyor. LG uzun süredir herhangi bir güncelleme duyurusu yapmamıştı ancak daha önceki güncellemelerden faydalanmak isteyenler olabilir.
Elbette bir anda LG akıllı telefonların kullanım dışı kalması mümkün değil ancak güncelleme desteği olmadan haliyle güvenlik konusunda sıkıntılar yaşanması da kaçınılmaz olacaktır.
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