Genius EasyPen İ405

Yaratıcılığınızı Göstermenin Kolay ve Eğlenceli Yolu EasyPen i405



Yeni Genius EasyPen i405 4”x5.5” grafik tablet, sadece kalem ucunu tablete değdirerek kendinizi özgürce ifade edebilmenize olanak sağlıyor.



Boyama ve çizim için tasarlanan EasyPen i405, 4”x5.5” çalışma alanı ve kablosuz kalemi ile Windows ve MAC kullanıcılarının yazma, çizme, taslak oluşturma ve e-posta imzalamaları için ideal bir çözüm sunuyor. EasyPen i405’i kontrol etmek, fare kullanmaya kıyasla daha büyük rahatlık ve kolaylık sağlıyor. İmleç, kalemi dokundurduğunuz yerlerde yüksek hassasiyetle hareket ediyor. Office ve Internet fonksiyonlarına anında erişmek için tek yapmanız gereken, 28 programlanabilir kısayol tuşundan birine tıklamak.



Bir fonksiyonu başlatmak içinse çizim veya yazım sırasında, 2 tuşa ve tüm şekiller ve kalınlık kontrolü için 1024 seviye basınç hassasiyetine sahip olan kalemi hafifçe dokundurmak yeterli. Kalem mandalı, tabletin sağında saklanabiliyor ve böylece taşıma ve depolamayı kolay hale getiriyor.Vista ile tak ve çalıştır özelliği, el yazısı tanıma uyumluluğu, Office programlarında dijital mürekkepleme fonksiyonu ve rahatlık sağlamak amacıyla yüksek kalite kauçuk malzeme kullanılarak tasarlanan yeni kablosuz kalem, EasyPen i405’in diğer özellikleri arasında sayılabilir.



Dijital fotoğrafları düzeltmek, el ile çizim yapmak, sanatsal çalışmalar ve resimler yaratmak ve hatta kendi el yazınızla yazmak artık EasyPen i405 sayesinde elinizin altında bulunan seçeneklerden sadece bazıları.



SON KULLANICI FİYATI:69 TL

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