Genius G-Pen F509 ile Kendi Stilinizi Yaratın!

Genius, zarif ince tasarımı ve 5.25” x 8.75” boyutlara sahip en yeni ekran boyutu ile çalışabilen tableti G-Pen F509’u tanıttı.



Tablet, Windows PC ve MAC kullanıcılarının yazma, çizme, taslak oluşturma ve e-posta imzalama gibi fonksiyonları daha etkin biçimde kullanabilmelerini sağlayan tasarımı ile dikkat çekiyor.



Genius’ın en yeni ince tableti olan G-Pen F509, bir adet kablosuz kalem ile 5.25” x 8.75” çalışma alanına sahip.

Hızla gelişen Internet dünyasında, kendi stilinize uyan bir Blog alanı yaratmak veya MSN’ de Chat yapmakta serbestsiniz.

Özellikle G-Pen F509 ile boyamak ve muhteşem sanatsal işler yaratmak çok daha kolay hale geliyor.

Büyük rahatlık sağlayan kalemi ile herhangi bir fareden çok daha iyi kontrole sahip olmak mümkün.

İmleç ise kalemi yerleştirdiğiniz yerde hassasiyetle hareket ediyor.



Tablet, masanızda veya kucağınızda kullanmak için uygun boyutlara sahip. Office, Internet ve Vista fonksiyonları için kısa yollar yaratmakta kullanılabilecek 26 programlanabilir “Hot-Key” alanı mevcut.



İki adet tuşa ve 1024 seviye basınç hassasiyetine sahip olan dijital kablosuz kalem ile çizim yaparken, her türlü şekil ve kalınlık seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz.



Kalem üzerindeki iki adet tuş ayrıca sol ve sağ fare tuşları olarak da programlanabiliyor. Kalemin pil ömrü bir yıla kadar ve kalemlik sayesinde kalemi yakınınızda tutabilirsiniz.



Çizim yapmaktan hoşlanan kişiler G-Pen F509 ile zamandan tasarruf edebilir, kâğıt, kalem ve fırçaları saf dışı bırakabilir; bloggerlar daha renkli ve yaratıcı bir dünyanın tadını çıkarabilir; çocuklar ve yaşlılar ise klavyenin tuşları ile uğraşmak yerine dijital kalemi kullanabilir.



Üstelik G-Pen F509, Vista ile tak ve çalıştır özelliğine de sahip.

Son Kullanıcı Fiyatı: 119TL

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