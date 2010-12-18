Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Genius KB 200 ile E-postalarınıza Anında Erişin

8 yıl
1,4b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yılın en popüler multimedya klavyelerinden biri olmaya aday olan  standart multimedya klavye KB 200 uygun fiyatı ve ince dizaynı ile dikkat çekiyor.


Genius'ın yeni multimedya klavyesi KB 200 sade tasarımına rağmen bir multimedya klavyede arayacağınız tüm fonksiyonlara sahip.

İnce bilek desteği ile konforlu bir yazım olanağı sunuyor. Multimedya kontrol merkezini kullanarak en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilir ya da videoları izleyebilirsiniz.


Kısayol tuşları ile fare kullanmaya gerek kalmadan kolaylıkla sesi açıp kapayabilir ve durdurup oynatabilirsiniz.
Internet ana sayfanıza ve e-posta programınıza bağlanmak da çok kolay.

Ayrıca hesap makinesi programı için ekstra bir kısayol tuşu da mevcut.


Opsiyonel olarak takılabilen bilek desteği, yazmanıza destek olurken bileğinizi de rahatlatarak uzun süre yorulmadan yazmanıza olanak sağlıyor

. Ayrıca ince ve hafif tasarımı ile çalışma alanınızdan da tasarruf etmenizi sağlayan KB 200 sade bir tasarıma sahip ve altı adet kısayol tuşu ile Internet ve multimedya oynatıcıyı başlatmak oldukça kolay.


14.90 TL'den satışa sunulan KB 200, bu yılın en popüler multimedya klavyelerinden biri olmaya aday.

Sistem gereksinimleri:

  • IBM PC Pentium uyumlu veya üstü
  • Windows 2003/XP/2000/ME/98
  • Boş PS/2 veya USB girişi

Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim