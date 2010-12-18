Genius KB 200 ile E-postalarınıza Anında Erişin

Bu yılın en popüler multimedya klavyelerinden biri olmaya aday olan standart multimedya klavye KB 200 uygun fiyatı ve ince dizaynı ile dikkat çekiyor.



Genius'ın yeni multimedya klavyesi KB 200 sade tasarımına rağmen bir multimedya klavyede arayacağınız tüm fonksiyonlara sahip.

İnce bilek desteği ile konforlu bir yazım olanağı sunuyor. Multimedya kontrol merkezini kullanarak en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilir ya da videoları izleyebilirsiniz.



Kısayol tuşları ile fare kullanmaya gerek kalmadan kolaylıkla sesi açıp kapayabilir ve durdurup oynatabilirsiniz.

Internet ana sayfanıza ve e-posta programınıza bağlanmak da çok kolay.

Ayrıca hesap makinesi programı için ekstra bir kısayol tuşu da mevcut.



Opsiyonel olarak takılabilen bilek desteği, yazmanıza destek olurken bileğinizi de rahatlatarak uzun süre yorulmadan yazmanıza olanak sağlıyor

. Ayrıca ince ve hafif tasarımı ile çalışma alanınızdan da tasarruf etmenizi sağlayansade bir tasarıma sahip ve altı adet kısayol tuşu ile Internet ve multimedya oynatıcıyı başlatmak oldukça kolay.



14.90 TL'den satışa sunulan KB 200, bu yılın en popüler multimedya klavyelerinden biri olmaya aday.



IBM PC Pentium uyumlu veya üstü

Windows 2003/XP/2000/ME/98

Boş PS/2 veya USB girişi

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