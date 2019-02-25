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Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X"

2 ay
13,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda MWC 2019 kapsamında tanıtılan, katlanabilir Huawei Mate X'i görüntüledik.

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koyunsayar 2 ay
Hayırdır neden bu video tekrarlanıyor? Gösterilen ilgi alaka az mı geldi???
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___Lawyer___ 2 ay en beğenilen
Huawei gazoz kapağı yapsa öve öve bitiremeyeceksiniz. Koskoca DH Huawei Mate X videosuna bu sefer olmadı Samsung diye başlık koyuluyor. Ekran katlama yerinde bile izi çıkan tam olarak çin işi olan ürünü herkes kullanınca anlayacak ki Galaxy Fold'un deneyemini veremeyecek. Hal böyle iken bunları editörler olarak görememek düşündürücü.
Huawei gazoz kapağı yapsa öve öve bitiremeyeceksiniz. Koskoca DH Huawei Mate X videosuna bu sefer olmadı Samsung diye başlık koyuluyor. Ekran katlama yerinde bi...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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S.Vettel 2 ay
Meali:Samsung abi kusura bakma huawei daha çok para verdi
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scorpion20 2 ay
takip
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thehspeed 2 ay
Samsung bu cihazdan 2 gömlek üstün...
Malzeme kalitesi olsun, ekran kalitesi olsun(en son huawei mate 20 pro'lar amoled ekranları yeşillendi) arayüz tarafında...
samsung bildiğimiz Nokia 9 serisini yeniden yorumladı...
inanın bana ikisinide 1 hafta kullansanız farkı anlarsınız...
Şahsi görüşüm olarak FOLD her anlamda bana göre daha çok cep bilgisayarı edasında ben çok beğendim....
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drjacob 2 ay
samsung'dan iyi yapmışlar
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DH Misafiri 2 ay
"Uzmanlara göre, Türkiye'ye de ithal edilecek bu ürünlerin tablet mi yoksa telefon mu olduğu vergilendirme açısından önem arz ediyor.
TABLET OLARAK KABUL EDİLİRSE ÖTV YOK
KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü Hakan Uçak, satışa sunulacak bu ürünlerin tablet olarak kabul edilmesi durumunda, ithal anında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödenmeyeceğini, yüzde 2 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 0.5 oranında Kültür Fonu ve yüzde 18 oranında ise Katma Değer Vergisi (KDV) ödeneceğini belirtti. " Habertürke'ten alıntı.
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koyunsavar 2 ay
Dokunmadan karıştırmadan süper nasıl diyebiliyorsunuz
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V2 2 ay
Adamlar yapmış...
Diğerlerine kıyasla gerçekten iyi görünüyor. Fiyatları düşerse ilerde ve biraz daha geliştirirseler kullanımı yaygınlaşabilir.
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yame44 2 ay yeni yorumcu
HUAWEİ ÇOP TANITIMI YAPSA SAMSUNG UNUTULUR...
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xenix 2 ay
Tasarımını Samsung a göre daha çok sevdiğim bir telefon olmuş kamera olayına getirdiği bakış açısı da çok güzel kalitesini piyasaya çıkınca göreceğiz
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khaos 2 ay
Bence burada herkesin gözden kaçırdığı şey ekran kalite ve performansı nihayetinde önemli olan cihazın bir süre sonra ekran işlevselliğini kaybetmemesi
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S.Vettel 2 ay
Meali:Samsung abi kusura bakma huawei daha çok para verdi
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