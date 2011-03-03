GIGABYTE, Dünyanın İlk Overclock Anakartı X58A-OC’yi Satışa Sundu.

Dünyanın önde gelen anakart, ekran kartı ve diğer bilgisayar donanımı çözümleri üreticilerinden olan GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd., bugün, ekstrem overclock tutkunları için sıfırdan tasarlanmış dünyanın ilk anakartı olan GIGABYTE GA-X58A-OC’nin satışa sunulduğunu duyurdu. Overclock’a özel performans tasarımı, daha önce hiç görülmemiş tweaking ve yalıtım özellikleri sunarak, overclock tutkunlarına yönelik anakartlarda tamamen yeni bir kategori yaratıyor.

GIGABYTE Şirket İçi Overclock Uzmanı HiCookie, “GIGABYTE X58A-OC, PWM frekans değiştirici, çeşitli onboard donanım OC butonları, istikrarlı çoklu grafik konfigürasyonları için onboard SATA güç konektörleri ve şu ana kadar sadece özel OC forumları ve mesajlarında tartışılmış olan DualBIOS™ değiştirici başta olmak üzere gerçekten heyecan verici ve benzersiz overclock teknolojileri içeriyor. Tweaking özellikleri bir yana, overclock tutkunlarının daha güvenilir ve daha güçlü bir şekilde karşılaştırma yapmasını ve böylece dünya rekorlarını kırmalarını sağlayan POScap ve MPFC (Maks. Güç Ferrit Çekirdek) gibi yüksek akım bileşenleri de kullandık. Profesyonel bir overclock’çu olarak, özellikle overclock tutkunlarına özel bir devre kartı tasarlama özgürlüğüne sahip olmak adeta bir rüyanın gerçek olması ve bizim üretimi sırasında aldığımız keyfi, overclock severlerin de bu devre kartını kullanarak kıyaslama yaparken alacağını ümit ediyoruz!” dedi.

Intel® X58 yonga setine (Tylersburg) dayanan ve Intel’in serisinin yeni en iyisi Core™ i7 990X Extreme Edition işlemci gibi LGA 1366 soket işlemcileri destekleyen GIGABYTE X58A-OC, üç kanallı DDR3 bellek desteği, 6 çekirdekli ve 12 yivli işlemci desteği ve ayrıca dünyanın en iyi grafik performansı için 4 yönlü CrossFireX™ ve 3 yönlü SLI™’yı desteklemek üzere yeterli PCIe Gen 2.0 bant genişliği başta olmak üzere X8 platformunun sunduğu tüm performans faydalarından da istifade ediyor.

Ekstrem Overclock İçin Tasarlandı

GIGABYTE, ağırlığını azaltmak üzere klima, radyo, yolcu koltukları vs.nin bir spor arabadan çıkartılması gibi, overclock sırasında gereksiz olan veya performansı olumsuz yönde etkileyen özelliklerden bazılarını dahil etmeden, overclock tutkunlarının istediği tüm özelliklerin X58A-OC’de olmasını sağlamak üzere overclock topluluğunu yakından dinledi. Yerleşim, tasarım açısından son derece önemliydi. Çeşitli bileşenler arasında en etkin veri yollarını sağlarken, sadece kullanılan bileşenlerin seçimi değil, aynı zamanda bileşenlerin aralarındaki boşluklar ve devre kartının mümkün olduğunca yalıtılması da önemliydi. GIGABYTE, X58A-OC’nin performans sınırlarını zorlamak üzere OC-VRM, OC-Touch, OC-PEG, OC-Cool ve OC-DualBIOS™ olmak üzere 5 yeni overclock özelliğini de X58A-OC’ye ekledi.

OC-VRM

GIGABYTE X58A-OC, bir araya geldiklerinde işlemciye daha iyi bir verimlilik ve daha düşük bir sıcaklıkla yüksek akım sağlama özelliğine sahip son derece iletken POScap, 50A’lık MPFC (Maks. Güç Ferrit Çekirdek) Boğucu Bobinler ve Sürücü Gerilim Besleyicilerinin birleşmesinden meydana gelen ve OC-VRM olarak adlandırılan yeni bir VRM tasarımı barındırıyor. OC-VRM ayrıca gerçek zamanlı ayarlama için bir onboard anahtar aracılığıyla kullanıcıların PWM frekansını overclock’lamalarını sağlıyor. İşlemci maksimum güce ihtiyaç duyduğunda, kullanıcılar bu benzersiz POScap ve MPFC Boğucu Bobin tasarımı aracılığıyla daha fazla akım sağlamak üzere PWM frekansını arttırabilir. Buna ek olarak, overclock profesyonellerinin devre kartlarının yalıtımını hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak üzere, GIGABYTE engelleyici özelliği olmayan bileşenleri özel olarak seçmiş ve bunların yerleşimini dikkatli bir şekilde tasarlamıştır.

OC-Touch

OC-Touch, overclock tutkunlarının sistemlerinden en iyi performansı hızlı ve kolay bir şekilde almasını sağlıyor. Onboard OC-Touch butonları ile kullanıcılar işlemci hızını manuel olarak arttırabiliyor ve düşürebiliyor, BCLK ayarlarını değiştirebiliyor ve hatta BLCK aşamalarını 1MHz veya 0.3MHz olarak değiştirebiliyor. Bu değişiklikler, sistemi tekrar başlatmaya gerek olmadan gerçek zamanlı olarak BIOS, DOS veya Windows’ta istenildiği zaman yapılabiliyor. Böylece kullanıcılar, işlemcilerinin maksimum frekansını bulabilmek için hızlı bir şekilde ince ayar yapabiliyor. Onboard 4G Ready butonu, acemi overclock tutkunlarının otomatik olarak 4GHz’ye ulaşmasını sağlarken, ileri seviye kullanıcılar da kendi işlemcilerinin en iyi marjını hızlıca bulmak için OC-Touch ile devam etmeden önce 4GHz’ye ulaşabiliyor. Onboard voltaj ölçüm modülleri de kullanıcıların rahat bir şekilde bileşen voltajlarını takip edebilmesine yardımcı olmak üzere dahil edilmiş.

OC-PEG

OC-PEG, 3 yönlü ve 4 yönlü grafik konfigürasyonları kullanılırken daha istikrarlı bir PCIe gücü sağlanabilmesi için iki adet onboard SATA güç konektörü içermektedir. Konektörler, daha iyi ve daha istikrarlı bir grafik overclock denemesi için güç kaynağının farklı fazlarından güç alabilmektedir. PCIe yuvalarının bağımsız güç girişleri, tek bir grafik kartı overclock işlemini bile iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. 4 yönlü CrossFireX™ için kullanıcılar, 24pin ATX konektöründe aşırı akımı önlemek için OC-PEG kurmalıdır. Devre kartının tamamı, overclock’çuların sıfıraltı hazır olma durumuna hızlı bir şekilde ulaşabilmelerinini sağlamak üzere yalıtım sürecini basitleştirmeye yardımcı olarak POScap’lar barındırmaktadır.



OC-Cool

OC-Cool, overclock’çuların sistem genelindeki sıcaklığı kolaylıkla kontrol edebilmelerini sağlamak üzere yeni bir LED aydınlatmalı termal tasarım ve 7x 4-pin Smart Fan konektörler barındırmaktadır. OC-Cool ısı borusu, sıcak havanın IO paneli üzerinden çıkması için sistem konveksiyonunu en üst seviyeye çıkartır ve pasif soğutmayı optimize eder. Kuzey ve Güney Köprüsü üzerindeki OC-Cool LED aydınlatması da, X58A-OC’nin güzelliğine güzellik katar.

OC-DualBIOS™

OC-DualBIOS™, kullanıcıların bir BIOS’u normal kullanım için ve diğerini de overclock için seçmesini sağlayarak bir onboard BIOS değiştirici ve LED göstergesi barındırmaktadır. Aynı zamanda, overclock işlemi sırasında BIOS arızası meydana gelmesi halinde, bir yedek BIOS olarak hareket etmektedir. İki BIOS ile kullanıcılar, 16 farklı overclock profili kaydedebilirler. Overclock’çuların yeni BIOS’a güncellemek istediği, ama orijinal ayarlarını kaybetmek istemedikleri zamanlar için son derece faydalı bir özelliktir.

2 farklı BIOS arasında geçişi mümkün kılan OC-DualBIOS, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine ve gereksiz BIOS flaşlamalarına ihtiyaç duymamasına yardımcı olarak, aynı güncelleme ile her iki BIOS’u birden güncellemeye gerek olmadan yeni bir BIOS’u test etmelerine olanak sağlar.

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