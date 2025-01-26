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    Asus anakartlarındaki mekanizma ekran kartlarına zarar veriyor

    Asus Q-Release Slim mekanizmasına yer veren anakartlardaki slotların ekran kartlarına zarar verdiği yönünde pek çok şikâyet sosyal medyada dolaşmaya başladı.    
    Asus Tam Boyutta Gör
    Asus markasının bir süredir anakartlarında yer vermeye başladığı Q-Release Slim adındaki mekanizma ortalığı karıştırdı. İnternet ortamında mekanizma nedeniyle ekran kartında hasar oluştuğuna dair şikâyetler artıyor. 

    Asus Q-Release Slim mağdurları

    Asus Q-Release Slim mekanizmasının amacı, kullanıcıların grafik kartını ayırırken PCIe x16 slotundaki kilidi açmasına gerek bırakmamaktı. Ne var ki Intel ve AMD 800 serisi anakartların, çıkarma esnasında ekran kartlarındaki devre kartına kalıcı olarak hasar verdiği belirtiliyor. 

    Sosyal medyada bununla ilgili pek çok görsel paylaşıldı ve Asus cephesinin de konudan haberi var. Firma kısa sürede bir çözüm üreteceğini belirtmiş ancak kalıcı hasara yönelik nasıl bir çözüm bulunacak merak konusu. 

    Diğer taraftan Intel ve AMD 800 serisi anakart sahibi kullanıcılara, sık sık ekran kartlarını çıkarıp takmaması ve Asus tarafından yayınlanacak resmi talimatların takip edilmesi tavsiye ediliyor. 

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